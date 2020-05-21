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Новини Тарифи ЖКГ
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Мешканці Києва заборгували за газ 255 млн грн, - КМДА

Мешканці Києва заборгували за газ 255 млн грн, - КМДА

Рівень заборгованості киян за поставку газу перед КиївГазЕнерджі становить 255 мільйонів гривень. Загалом за цю послугу не розрахувалися 625 тисяч споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це повідомила начальниця управління з роботи з абонентами "Київгаз" Людмила Гребещук на пресбрифінгу.

Гребещук повідомила, що рівень оплати за розподіл газу в Києві теж знизився у квітні.

Споживачі розрахувалися за послуги "Київгазу" на 75%.

"Зниження може негативно вплинути на роботу підприємств, оскільки оплата спрямовується на оплату аварійних бригад, ремонт і заміну ділянок газопроводу", - коментують у КМДА.

Також читайте: Українці заборгували за комунальні послуги 67 млрд ​​гривень, - Держстат

Також у КМДА повідомляють, що на період карантину в 1,5 раза збільшилася кількість онлайн-оплат.

Автор: 

газ (10408) борг (2137) КМДА (2365) Тарифи на газ (1055)


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Люди сидят без работы и без денег. Это только начало. Долги населения за электрику более 5 млрд.грн. Так что дальше будет еще веселее.
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21.05.2020 12:15 Відповісти
Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривень - не бедность.

А ну бегом погашать долги по комуналке.
Еще и пеню платить будете.
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21.05.2020 12:21 Відповісти
С такими то деньжищами как не шиковать на полную катушку?
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21.05.2020 12:26 Відповісти
зебилы должны стродать
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21.05.2020 12:35 Відповісти
Всего за эту услугу не рассчитались 625 тысяч потребителей. Источник: https://censor.net/n3197026
Население Киева (округляя в очень большую сторону) 3 миллиона. Если семья состоит из 3-х человек, это больше половины не платит? Прибавив субсидии - выходит 2/3 не платят.

Нет ли у Вас другой арифметики?
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21.05.2020 12:30 Відповісти
Причины , - Обрезание субсидий, пенция уж больно маленькая, минимальная зарплата, на хлеб и воду , только попить , завышенные тарифы , плата за Разгильдяйство.Следствие, - Собачку никто не Продает , вследствии Человечности бедных.
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21.05.2020 12:34 Відповісти
Это не мы им, а они, олигархи нам задолжали триллионы за 30 лет грабежа недр и издевательств.
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21.05.2020 17:36 Відповісти
 
 