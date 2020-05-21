Мешканці Києва заборгували за газ 255 млн грн, - КМДА

Рівень заборгованості киян за поставку газу перед КиївГазЕнерджі становить 255 мільйонів гривень. Загалом за цю послугу не розрахувалися 625 тисяч споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це повідомила начальниця управління з роботи з абонентами "Київгаз" Людмила Гребещук на пресбрифінгу.

Гребещук повідомила, що рівень оплати за розподіл газу в Києві теж знизився у квітні.

Споживачі розрахувалися за послуги "Київгазу" на 75%.

"Зниження може негативно вплинути на роботу підприємств, оскільки оплата спрямовується на оплату аварійних бригад, ремонт і заміну ділянок газопроводу", - коментують у КМДА.

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Також у КМДА повідомляють, що на період карантину в 1,5 раза збільшилася кількість онлайн-оплат.