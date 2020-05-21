Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей
Депутатская группа "За майбутнє" решила стать политической партией, которую возглавил связанный с Игорем Коломойским нардеп Игорь Палица.
Об этом говорится в фейсбуке группы, передает Цензор.НЕТ.
Учредительный съезд партии прошел в среду, 20 мая.
Она собирается участвовать в местных выборах осенью 2020 года.
Группа "За майбутнє" в Верховной Раде состоит из 22 человек. Все ли они вошли в новую партию, не указано.
Палица и Тарас Батенко, который принял участие в учредительном съезде новой партии, раньше входили в руководство партии "Укроп".
При этом партия "За майбутнє" в едином реестре зарегистрирована с октября 2019 года, раньше она носила название "Украина будущего". На парламентских выборах 2014 года ее список возглавлял Святослав Олейник, тоже приближенный к Игорю Коломойскому.
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Зєлю геть. Дострокові.
При Порохе всё было конкретно: асфальтировали дороги, открывали ФАПы, провели медреформу первичного звена, подписали ассоциацию с ЕС.
********.
Сразу могу предложить "партии" замечательный слоган: "Шоб я так жил!"
Батенко Тарас Іванович - співголова депутатської групи
Бондар Віктор Васильович - співголова депутатської групи
Балога Віктор Іванович,
Білозір Лариса Миколаївна, - невістка Оксани
Вацак Геннадій Анатолійович,
Герега Олександр Володимирович
Гузь Ігор Володимирович - член НФ VІІІ скликання
Дубневич Ярослав Васильович - під слідством, член БПП VІІІ скликання
Івахів Степан Петрович - член НФ VІІІ скликання
Кіссе Антон Іванович
Колихаєв Ігор Вікторович
Констанкевич Ірина Мирославівна - її чоловіка, адвоката, на хабарі судді пов'язали
Кучер Микола Іванович
Лубінець Дмитро Валерійович, - член БПП VІІІ скликання
Мінько Сергій Анатолійович,
М'ялик Віктор Ничипорович,
Палиця Ігор Петрович
Урбанський Анатолій Ігорович
Чайківський Іван Адамович
Шаповалов Юрій Анатолійович
Юрчишин Петро Васильович
Яценко Антон Володимирович якщо всі ці напівзрадники ввійдуть в групу - будуть остаточними зрадниками