Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей

Депутатская группа "За майбутнє" решила стать политической партией, которую возглавил связанный с Игорем Коломойским нардеп Игорь Палица.

Об этом говорится в фейсбуке группы, передает Цензор.НЕТ.

Учредительный съезд партии прошел в среду, 20 мая.

Она собирается участвовать в местных выборах осенью 2020 года.

Группа "За майбутнє" в Верховной Раде состоит из 22 человек. Все ли они вошли в новую партию, не указано.

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Палица и Тарас Батенко, который принял участие в учредительном съезде новой партии, раньше входили в руководство партии "Укроп".

При этом партия "За майбутнє" в едином реестре зарегистрирована с октября 2019 года, раньше она носила название "Украина будущего". На парламентских выборах 2014 года ее список возглавлял Святослав Олейник, тоже приближенный к Игорю Коломойскому.



