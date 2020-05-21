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Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей

Депутатская группа

Депутатская группа "За майбутнє" решила стать политической партией, которую возглавил связанный с Игорем Коломойским нардеп Игорь Палица.

Об этом говорится в фейсбуке группы, передает Цензор.НЕТ.

Учредительный съезд партии прошел в среду, 20 мая.

Она собирается участвовать в местных выборах осенью 2020 года.

Группа "За майбутнє" в Верховной Раде состоит из 22 человек. Все ли они вошли в новую партию, не указано.

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Палица и Тарас Батенко, который принял участие в учредительном съезде новой партии, раньше входили в руководство партии "Укроп".

При этом партия "За майбутнє" в едином реестре зарегистрирована с октября 2019 года, раньше она носила название "Украина будущего". На парламентских выборах 2014 года ее список возглавлял Святослав Олейник, тоже приближенный к Игорю Коломойскому.

Депутатская группа За майбутнє стала одноименной партией во главе с Палицей 01
Депутатская группа За майбутнє стала одноименной партией во главе с Палицей 02

ВР (29228) местные выборы (2752) Палица Игорь (66)


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Топ комментарии
+20
Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей - Цензор.НЕТ 190
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21.05.2020 12:18
+11
Беня размножается почкованием.
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21.05.2020 12:19
+8
Герега (Епіцентр) - один з головних спонсорів цієї кодли
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21.05.2020 12:22
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Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей - Цензор.НЕТ 190
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21.05.2020 12:18 Ответить
Це так.
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21.05.2020 12:21 Ответить
Думка 8 відсотків дуже важлива для нас. Продовжуйте спостереження, ми з вами звʼяжемось!
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21.05.2020 12:29 Ответить
З 2010го року в Україні замість президентів - російські шпигуни.
Зєлю геть. Дострокові.
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21.05.2020 13:01 Ответить
Беня размножается почкованием.
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21.05.2020 12:19 Ответить
Палицца
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21.05.2020 12:25 Ответить
А когда выдадут бородатую бабушку США, партия коломы долго просуществует?
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21.05.2020 12:20 Ответить
Кто выдаст? Его куклы посмеют пойти против кукловода Карабаса? Не смешите Бенины пейсы. Он их за жабры держит одной информацией о незаконном выводе денег через их фирмы.
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21.05.2020 12:29 Ответить
Пустопорожний трёп, безо всякой конкретики. Очередные шулеры.

При Порохе всё было конкретно: асфальтировали дороги, открывали ФАПы, провели медреформу первичного звена, подписали ассоциацию с ЕС.
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21.05.2020 12:20 Ответить
Ага, тобі з льоху, звичайно видніше, як ті дороги будувались й ким! Найбільше йому вдавалось перерізання стрічочок!
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21.05.2020 12:31 Ответить
Новое шоссе Львов-Луцк; законченное строительство Бексидского тоннеля; построенная железка в Борисполь; строящееся (после 20-летнего саботажа) метро в Днепре.
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21.05.2020 12:32 Ответить
Ну зараз то ти розбагатів?
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21.05.2020 12:37 Ответить
При твоём порохе, Палица даже главой одесской облгосадминистрации был. Как же так, а? )))
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21.05.2020 12:35 Ответить
A Порох не был диктатором. Он старался сбалансировать интересы различных властных группировок, чтобы не начался гражданский конфликт. Он слишком большой демократ был. И в этом трагедия Украины.
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21.05.2020 12:38 Ответить
Герега (Епіцентр) - один з головних спонсорів цієї кодли
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21.05.2020 12:22 Ответить
Беня - хозяин этой кодлы.
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21.05.2020 12:30 Ответить
Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией

********.
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21.05.2020 12:22 Ответить
Ну и название , - Ни прошлого ни Настоящего , а отвлеченно , за чье и кому , -Майбутнє.Или наши дети будут жить Лучше , чем Мы.Так они и так лучше живут , чем МЫ.Что бы жить в Майбутньому , його потрібно Будувать Зараз.А коли дивишся як ви його Будуєте, то до Майбутнього багато і не Доживе.
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21.05.2020 12:27 Ответить
Беня розлучився з оманським офіційно?
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21.05.2020 12:34 Ответить
возглавил связанный с Игорем Коломойским /шибздик дёргается как шкурка на... между Ахметовым и Коломойским. Поглядим, кто из них наворовал больше и больше депутатов содержит.
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21.05.2020 12:36 Ответить
Депутатская группа "За майбутнє" решила стать политической партией, которую возглавил связанный с Игорем Коломойским нардеп Игорь Палица. ..
Сразу могу предложить "партии" замечательный слоган: "Шоб я так жил!"
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21.05.2020 12:49 Ответить
група бені у ВР «За майбутнє», підтримує Зе (зебілів). Тупо голосує за їх прем'єра і міністрів-котів в мішку
Батенко Тарас Іванович - співголова депутатської групи
Бондар Віктор Васильович - співголова депутатської групи
Балога Віктор Іванович,
Білозір Лариса Миколаївна, - невістка Оксани
Вацак Геннадій Анатолійович,
Герега Олександр Володимирович
Гузь Ігор Володимирович - член НФ VІІІ скликання
Дубневич Ярослав Васильович - під слідством, член БПП VІІІ скликання
Івахів Степан Петрович - член НФ VІІІ скликання
Кіссе Антон Іванович
Колихаєв Ігор Вікторович
Констанкевич Ірина Мирославівна - її чоловіка, адвоката, на хабарі судді пов'язали
Кучер Микола Іванович
Лубінець Дмитро Валерійович, - член БПП VІІІ скликання
Мінько Сергій Анатолійович,
М'ялик Віктор Ничипорович,
Палиця Ігор Петрович
Урбанський Анатолій Ігорович
Чайківський Іван Адамович
Шаповалов Юрій Анатолійович
Юрчишин Петро Васильович
Яценко Антон Володимирович якщо всі ці напівзрадники ввійдуть в групу - будуть остаточними зрадниками
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21.05.2020 12:57 Ответить
Я ще вчора по ТСН їх піар побачив і зразу подумав- точно Бєнині нелохи чергові. Навіть не конспіруються.
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21.05.2020 13:14 Ответить
"Идут бараны , стучат в барабаны , а кожу для барабанов дают сами бараны "(с)
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21.05.2020 13:16 Ответить
" За майдутне", " Довира", " Наш край" это филиалы ОПа блокса и ОПЗЖопса - " кровь от крови и кость от кости бывшей партии регионов имени" проФФессора Пенькопрыга" ( вопрос только в цене, кто больше даст тому и служат)
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21.05.2020 13:17 Ответить
Політична партія "Величного Перетворення і Захисту Держави Україна" (скорочено ПП "ВПіЗДУ")
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21.05.2020 13:43 Ответить
Бенятка, або палка Беня!
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21.05.2020 17:43 Ответить
Вообще-то фракция называлась "за майбах". Думаю,что и у партии цели остались прежние)))
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22.05.2020 00:49 Ответить
 
 