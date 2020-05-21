Депутатська група "За майбутнє" стала однойменною партією на чолі з Палицею

Депутатська група "За майбутнє" вирішила стати політичною партією, яку очолив пов'язаний з Ігорем Коломойським нардеп Ігор Палиця.

Про це йдеться у фейсбуці групи, передає Цензор.НЕТ.

Установчий з'їзд партії відбувся в середу, 20 травня.

Вона збирається брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.

Група "За майбутнє" у Верховній Раді складається із 22 осіб. Чи всі вони увійшли до нової партії, не зазначено.

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Палиця і Тарас Батенко, який взяв участь в установчому з'їзді нової партії, раніше входили до керівництва партії "Укроп".

Водночас партія "За майбутнє" в єдиному реєстрі зареєстрована із жовтня 2019 року, раніше вона мала назву "Україна майбутнього". На парламентських виборах 2014 року її список очолював Святослав Олійник, теж наближений до Ігоря Коломойського.



