Депутатська група "За майбутнє" стала однойменною партією на чолі з Палицею
Депутатська група "За майбутнє" вирішила стати політичною партією, яку очолив пов'язаний з Ігорем Коломойським нардеп Ігор Палиця.
Про це йдеться у фейсбуці групи, передає Цензор.НЕТ.
Установчий з'їзд партії відбувся в середу, 20 травня.
Вона збирається брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.
Група "За майбутнє" у Верховній Раді складається із 22 осіб. Чи всі вони увійшли до нової партії, не зазначено.
Палиця і Тарас Батенко, який взяв участь в установчому з'їзді нової партії, раніше входили до керівництва партії "Укроп".
Водночас партія "За майбутнє" в єдиному реєстрі зареєстрована із жовтня 2019 року, раніше вона мала назву "Україна майбутнього". На парламентських виборах 2014 року її список очолював Святослав Олійник, теж наближений до Ігоря Коломойського.
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Зєлю геть. Дострокові.
При Порохе всё было конкретно: асфальтировали дороги, открывали ФАПы, провели медреформу первичного звена, подписали ассоциацию с ЕС.
********.
Сразу могу предложить "партии" замечательный слоган: "Шоб я так жил!"
Батенко Тарас Іванович - співголова депутатської групи
Бондар Віктор Васильович - співголова депутатської групи
Балога Віктор Іванович,
Білозір Лариса Миколаївна, - невістка Оксани
Вацак Геннадій Анатолійович,
Герега Олександр Володимирович
Гузь Ігор Володимирович - член НФ VІІІ скликання
Дубневич Ярослав Васильович - під слідством, член БПП VІІІ скликання
Івахів Степан Петрович - член НФ VІІІ скликання
Кіссе Антон Іванович
Колихаєв Ігор Вікторович
Констанкевич Ірина Мирославівна - її чоловіка, адвоката, на хабарі судді пов'язали
Кучер Микола Іванович
Лубінець Дмитро Валерійович, - член БПП VІІІ скликання
Мінько Сергій Анатолійович,
М'ялик Віктор Ничипорович,
Палиця Ігор Петрович
Урбанський Анатолій Ігорович
Чайківський Іван Адамович
Шаповалов Юрій Анатолійович
Юрчишин Петро Васильович
Яценко Антон Володимирович якщо всі ці напівзрадники ввійдуть в групу - будуть остаточними зрадниками