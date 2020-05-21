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Депутатська група "За майбутнє" стала однойменною партією на чолі з Палицею

Депутатська група

Депутатська група "За майбутнє" вирішила стати політичною партією, яку очолив пов'язаний з Ігорем Коломойським нардеп Ігор Палиця.

Про це йдеться у фейсбуці групи, передає Цензор.НЕТ.

Установчий з'їзд партії відбувся в середу, 20 травня.

Вона збирається брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.

Група "За майбутнє" у Верховній Раді складається із 22 осіб. Чи всі вони увійшли до нової партії, не зазначено.

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Палиця і Тарас Батенко, який взяв участь в установчому з'їзді нової партії, раніше входили до керівництва партії "Укроп".

Водночас партія "За майбутнє" в єдиному реєстрі зареєстрована із жовтня 2019 року, раніше вона мала назву "Україна майбутнього". На парламентських виборах 2014 року її список очолював Святослав Олійник, теж наближений до Ігоря Коломойського.

Депутатська група За майбутнє стала однойменною партією на чолі з Палицею 01
Депутатська група За майбутнє стала однойменною партією на чолі з Палицею 02

Автор: 

ВР (14942) місцеві вибори (1366) Палиця Ігор (62)


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Топ коментарі
+20
Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей - Цензор.НЕТ 190
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21.05.2020 12:18
+11
Беня размножается почкованием.
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21.05.2020 12:19
+8
Герега (Епіцентр) - один з головних спонсорів цієї кодли
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21.05.2020 12:22
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Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией во главе с Палицей - Цензор.НЕТ 190
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21.05.2020 12:18 Відповісти
Це так.
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21.05.2020 12:21 Відповісти
Думка 8 відсотків дуже важлива для нас. Продовжуйте спостереження, ми з вами звʼяжемось!
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21.05.2020 12:29 Відповісти
З 2010го року в Україні замість президентів - російські шпигуни.
Зєлю геть. Дострокові.
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21.05.2020 13:01 Відповісти
Беня размножается почкованием.
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21.05.2020 12:19 Відповісти
Палицца
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21.05.2020 12:25 Відповісти
А когда выдадут бородатую бабушку США, партия коломы долго просуществует?
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21.05.2020 12:20 Відповісти
Кто выдаст? Его куклы посмеют пойти против кукловода Карабаса? Не смешите Бенины пейсы. Он их за жабры держит одной информацией о незаконном выводе денег через их фирмы.
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21.05.2020 12:29 Відповісти
Пустопорожний трёп, безо всякой конкретики. Очередные шулеры.

При Порохе всё было конкретно: асфальтировали дороги, открывали ФАПы, провели медреформу первичного звена, подписали ассоциацию с ЕС.
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21.05.2020 12:20 Відповісти
Ага, тобі з льоху, звичайно видніше, як ті дороги будувались й ким! Найбільше йому вдавалось перерізання стрічочок!
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21.05.2020 12:31 Відповісти
Новое шоссе Львов-Луцк; законченное строительство Бексидского тоннеля; построенная железка в Борисполь; строящееся (после 20-летнего саботажа) метро в Днепре.
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21.05.2020 12:32 Відповісти
Ну зараз то ти розбагатів?
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21.05.2020 12:37 Відповісти
При твоём порохе, Палица даже главой одесской облгосадминистрации был. Как же так, а? )))
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21.05.2020 12:35 Відповісти
A Порох не был диктатором. Он старался сбалансировать интересы различных властных группировок, чтобы не начался гражданский конфликт. Он слишком большой демократ был. И в этом трагедия Украины.
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21.05.2020 12:38 Відповісти
Герега (Епіцентр) - один з головних спонсорів цієї кодли
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21.05.2020 12:22 Відповісти
Беня - хозяин этой кодлы.
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21.05.2020 12:30 Відповісти
Депутатская группа "За майбутнє" стала одноименной партией

********.
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21.05.2020 12:22 Відповісти
Ну и название , - Ни прошлого ни Настоящего , а отвлеченно , за чье и кому , -Майбутнє.Или наши дети будут жить Лучше , чем Мы.Так они и так лучше живут , чем МЫ.Что бы жить в Майбутньому , його потрібно Будувать Зараз.А коли дивишся як ви його Будуєте, то до Майбутнього багато і не Доживе.
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21.05.2020 12:27 Відповісти
Беня розлучився з оманським офіційно?
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21.05.2020 12:34 Відповісти
возглавил связанный с Игорем Коломойским /шибздик дёргается как шкурка на... между Ахметовым и Коломойским. Поглядим, кто из них наворовал больше и больше депутатов содержит.
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21.05.2020 12:36 Відповісти
Депутатская группа "За майбутнє" решила стать политической партией, которую возглавил связанный с Игорем Коломойским нардеп Игорь Палица. ..
Сразу могу предложить "партии" замечательный слоган: "Шоб я так жил!"
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21.05.2020 12:49 Відповісти
група бені у ВР «За майбутнє», підтримує Зе (зебілів). Тупо голосує за їх прем'єра і міністрів-котів в мішку
Батенко Тарас Іванович - співголова депутатської групи
Бондар Віктор Васильович - співголова депутатської групи
Балога Віктор Іванович,
Білозір Лариса Миколаївна, - невістка Оксани
Вацак Геннадій Анатолійович,
Герега Олександр Володимирович
Гузь Ігор Володимирович - член НФ VІІІ скликання
Дубневич Ярослав Васильович - під слідством, член БПП VІІІ скликання
Івахів Степан Петрович - член НФ VІІІ скликання
Кіссе Антон Іванович
Колихаєв Ігор Вікторович
Констанкевич Ірина Мирославівна - її чоловіка, адвоката, на хабарі судді пов'язали
Кучер Микола Іванович
Лубінець Дмитро Валерійович, - член БПП VІІІ скликання
Мінько Сергій Анатолійович,
М'ялик Віктор Ничипорович,
Палиця Ігор Петрович
Урбанський Анатолій Ігорович
Чайківський Іван Адамович
Шаповалов Юрій Анатолійович
Юрчишин Петро Васильович
Яценко Антон Володимирович якщо всі ці напівзрадники ввійдуть в групу - будуть остаточними зрадниками
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21.05.2020 12:57 Відповісти
Я ще вчора по ТСН їх піар побачив і зразу подумав- точно Бєнині нелохи чергові. Навіть не конспіруються.
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21.05.2020 13:14 Відповісти
"Идут бараны , стучат в барабаны , а кожу для барабанов дают сами бараны "(с)
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21.05.2020 13:16 Відповісти
" За майдутне", " Довира", " Наш край" это филиалы ОПа блокса и ОПЗЖопса - " кровь от крови и кость от кости бывшей партии регионов имени" проФФессора Пенькопрыга" ( вопрос только в цене, кто больше даст тому и служат)
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21.05.2020 13:17 Відповісти
Політична партія "Величного Перетворення і Захисту Держави Україна" (скорочено ПП "ВПіЗДУ")
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21.05.2020 13:43 Відповісти
Бенятка, або палка Беня!
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21.05.2020 17:43 Відповісти
Вообще-то фракция называлась "за майбах". Думаю,что и у партии цели остались прежние)))
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22.05.2020 00:49 Відповісти
 
 