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Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба

Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба

Глава МИД Ирландии Саймон Ковни подтвердил намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил: "Открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину".

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. в рамках международных организаций.

Министры обменялись информацией относительно преодоления последствий пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительствами обеих стран для возвращения к повседневной жизни.

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Автор: 

Ирландия (121) МИД (6935) посольство (1079) Кулеба Дмитрий (2880)


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лучше исландии...с ее сборной по футболу команда зелепукиных берет пример..результат налицо
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21.05.2020 14:12 Ответить
Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1399
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21.05.2020 14:18 Ответить
Дєвачка по імєні...
Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5498
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21.05.2020 14:21 Ответить
Ти диви, бовдури хрюцькі тут повилазили та хрючать щось. Ірландія то така ж само Україна, тільки від британської імперії. Мене дивує тільки, чому раніше не було такого зроблено
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21.05.2020 19:34 Ответить
 
 