Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба

Глава МИД Ирландии Саймон Ковни подтвердил намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил: "Открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину".

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. в рамках международных организаций.

Министры обменялись информацией относительно преодоления последствий пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительствами обеих стран для возвращения к повседневной жизни.

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