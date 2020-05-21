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Посольство Ірландії в Україні можуть відкрити до кінця 2020 року, - Кулеба

Посольство Ірландії в Україні можуть відкрити до кінця 2020 року, - Кулеба

Глава МЗС Ірландії Саймон Ковні підтвердив намір відкрити посольство Ірландії в Україні до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У зв'язку з цим глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив: "Відкриття посольства Ірландії у Києві - це важлива віха у наших відносинах. Ми також чекаємо, що до кінця року до України прибуде ірландська бізнес місія. Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну".

Глава українського зовнішньополітичного відомства також відзначив послідовну підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України, в т.ч. в межах міжнародних організацій.

Міністри обмінялися інформацією стосовно подолання наслідків пандемії COVID-19 та заходів, які вживаються урядами обох країн задля повернення до повсякденного життя.

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Автор: 

Ірландія (167) МЗС (4108) посольство (942) Кулеба Дмитро (3604)


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лучше исландии...с ее сборной по футболу команда зелепукиных берет пример..результат налицо
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21.05.2020 14:12 Відповісти
Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1399
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21.05.2020 14:18 Відповісти
Дєвачка по імєні...
Посольство Ирландии в Украине могут открыть к концу 2020 года, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5498
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21.05.2020 14:21 Відповісти
Ти диви, бовдури хрюцькі тут повилазили та хрючать щось. Ірландія то така ж само Україна, тільки від британської імперії. Мене дивує тільки, чому раніше не було такого зроблено
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21.05.2020 19:34 Відповісти
 
 