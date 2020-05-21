Посольство Ірландії в Україні можуть відкрити до кінця 2020 року, - Кулеба

Глава МЗС Ірландії Саймон Ковні підтвердив намір відкрити посольство Ірландії в Україні до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У зв'язку з цим глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив: "Відкриття посольства Ірландії у Києві - це важлива віха у наших відносинах. Ми також чекаємо, що до кінця року до України прибуде ірландська бізнес місія. Треба швидко і якісно розвивати торгівлю та залучати ірландські інвестиції в Україну".

Глава українського зовнішньополітичного відомства також відзначив послідовну підтримку Ірландією суверенітету та територіальної цілісності України, в т.ч. в межах міжнародних організацій.

Міністри обмінялися інформацією стосовно подолання наслідків пандемії COVID-19 та заходів, які вживаються урядами обох країн задля повернення до повсякденного життя.

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