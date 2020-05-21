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Комитет ВР обратился к Кабмину относительно снижения портовых сборов

Комитет ВР обратился к Кабмину относительно снижения портовых сборов

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития обратился к правительству с просьбой принять решение о снижении портовых сборов для повышения конкурентоспособности украинских портов.

Об этом говорится в ответе комитета на обращение представителей промышленности и АПК, сообщает Обозреватель.

В комитете отметили, что направили предложения по повышению конкурентоспособности украинских портов, в частности благодаря снижению портовых сборов, в правительство для соответствующего реагирования.

Ранее представители ведущих отраслей экономики отмечали, что украинские порты теряют конкурентоспособность из-за высоких портовых сборов и предлагали снизить их минимум на 20%.

В частности, они отмечали, что услуги украинских портов в два-четыре раза дороже китайских, бразильских, румынских и др. Так, стоимость захода судов типа handymax в порт "Южный" в два раза выше, чем в среднем в портах Черного моря, и почти в три-четыре раза выше, чем в таких портах-конкурентах, как Хэй-Пойнт в Австралии, Ванкувер в Канаде, Тубарао в Бразилии.

По оценке экспертов World Bank Group, потенциал снижения портовых сборов на 2017 год составил 63%. С 1 января 2018 года произошло их снижение на 20%. Это позволило в период 2018-2019 гг. нарастить грузооборот в украинских портах в среднем на 21%, а в отдельных случаях – еще выше (в частности, ГП "МТП Южный" – на 29%, в ГП "МТП Николаевский" – на 42 %).

Кроме того, снижение портовых сборов будет способствовать укреплению позиций украинских экспортеров на мировых рынках, ведь логистические расходы составляют существенную долю в цене их продукции.

Напомним, ранее исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

В свою очередь экс-премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинских портов в Черноморском регионе.

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Людям налоги и тарифы повышают а олигофренам и так мизерные портовые сборы хотят отменить?
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21.05.2020 15:20 Ответить
Так было и так будет. Взять банки. Чем больше сумма кредита, тем дешевле кредит. Банки зарабатывают только на нищих, богатым кредиты дают почти бесплатно.
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21.05.2020 15:38 Ответить
Ну до мизерных портовых сборов нам ещё снижать и снижать.В Украине самые высокие портовые сборы в мире.
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21.05.2020 18:36 Ответить
Потому людей и приходится обдирать до нитки, что кругом сборы и налоги поподнимали. Бизнес просто обходит поборы, а людишки последнее отдают. Закон экономики гласит - снижай стоимость и повышай оборот, но наши олухи не учились и думать не умеют.)))
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21.05.2020 19:38 Ответить
С этим снижением многое поменяется. Очень даже хорошо подействует на конкуренцию наших экспортеров.
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21.05.2020 18:19 Ответить
Про необходимость снижения портовых сборов в нашей стране говорят не первый год. Высокие сборы делают наши порты непривлекательными для иностранных судов, плюс делают наш экспорт неконкурентным. Не могу понять, что тут обсуждать? Их снизить давно надо было.
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21.05.2020 18:33 Ответить
Какой смысл обращаться к Кабмину с такими предложениями, если в кабмине одни неуки, барыги и бестолочи, которые под чью-то указку, ради 30 серебрянников, готовы уничтожить все окружение. Они только и знают что грести и грести, а откуда и как им без разницы. Вот и давят налогами, податями и оброками.
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21.05.2020 19:41 Ответить
 
 