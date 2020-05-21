Комітет ВР звернувся до Кабміну щодо зниження портових зборів

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку звернувся до уряду з проханням ухвалити рішення про зниження портових зборів для підвищення конкурентоспроможності українських портів.

Про це йдеться у відповіді комітету на звернення представників промисловості та АПК, повідомляє Обозреватель.

В комітеті зазначили, що спрямували пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності українських портів, зокрема завдяки зниженню портових зборів, до уряду для відповідного реагування.

Раніше представники провідних галузей економіки наголошували, що українські порти втрачають конкурентоздатність через високі портові збори та пропонували знизити їх щонайменше на 20%.

Зокрема, вони зазначали, що послуги українських портів в два-чотири рази дорожче китайських, бразильських, румунських та ін. Так, вартість заходу суден типу handymax в порт "Південний" в два рази вище, ніж в середньому в портах Чорного моря, і майже в три-чотири рази вище, ніж в таких портах-конкурентах, як Хей-Поінт в Австралії, Ванкувер в Канаді, Тубарао в Бразилії.

За оцінкою експертів World Bank Group, потенціал зниження портових зборів на 2017 рік становив 63%. З 1 січня 2018 року відбулося їх зниження на 20%. Це дозволило в період 2018-2019 рр. наростити вантажообіг в українських портах в середньому на 21%, а в окремих випадках -– ще вище (зокрема, в ДП "МТП Южний" – на 29%, в ДП "МТП Миколаївський" – на 42%).

Окрім того, зниження портових зборів сприятиме зміцненню позицій українських експортерів на світових ринках, адже логістичні видатки складають суттєву частку в ціні їх продукції.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах є найвищими серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.

В свою чергу екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголошував, що зниження портових зборів підвищить конкурентоздатність українських портів в Чорноморському регіоні.