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Новости
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Вблизи затонувшего в Одессе танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха

Вблизи затонувшего в Одессе танкера Delfi обнаружили загрязнения воды и воздуха

В Одессе экологическая инспекция обнаружила загрязнения воды и воздуха вблизи затонувшего танкера Delfi. Предварительно, разрешенные экологические показатели превышены в 15 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил и. о. начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Артем Заярный.

По его словам, загрязнение было зафиксировано ночью сотрудниками муниципальной спасательной службы.

Муниципальная экологическая лаборатория также прибыла на место происшествия и взяла пробы воды. По состоянию на сейчас загрязнение на воде устранили с помощью абсорбирующего порошка.

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать Администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - пояснил он.

Кроме того, депутат городского совета Александр Иваницкий заявил журналистам, что город будет через суд требовать от собственника убрать затонувший танкер с пляжа.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Ранее мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

Автор: 

загрязнение (256) Одесса (7868) танкер (143)


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И?
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21.05.2020 16:48 Ответить
Должны пройти столетия, пока наши власти поднимут жопы, и уберут этот хлам из моря...
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21.05.2020 16:53 Ответить
Халэпа
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21.05.2020 16:58 Ответить
Все норм . Владимир Александрович сказал, что адесситы пару месяцев потерпят , ничего страшного . Можно гадить увсем. Но до того,пока он селфач с купанием сделает
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21.05.2020 17:00 Ответить
и как теперь отдыхать в Одессе?
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21.05.2020 17:11 Ответить
В противогазе.
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21.05.2020 17:23 Ответить
 
 