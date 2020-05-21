Поблизу затонулого в Одесі танкера Delfi виявили забруднення води та повітря

В Одесі екологічна інспекція виявила забруднення води і повітря поблизу затонулого танкера Delfi. Попередньо, дозволені екологічні показники перевищені в 15 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив в.о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артем Заярний.

За його словами, забруднення було зафіксовано вночі співробітниками муніципальної рятувальної служби.

Муніципальна екологічна лабораторія також прибула на місце події і взяла проби води. Станом на зараз забруднення на воді усунули за допомогою абсорбуючого порошку.

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"Найпростіше судно розпиляти і локалізувати, але ми категорично проти. Тому що подібні дії призведуть до розливу масла, до розливу нафтопродуктів і погіршить ситуацію. Ми можемо переконувати власника, переконувати Адміністрацію морських портів України, щоб судно прибрали на територію порту - або краном, або буксирами", - пояснив він.

Крім того, депутат міської ради Олександр Іваницький заявив журналістам, що місто буде через суд вимагати від власника прибрати затонулий танкер з пляжу.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальникизмогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч з пляжем до кінця літа.