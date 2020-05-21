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В результате оползня канализационного коллектора на Хмельнитчине погиб человек, - ГСЧС

В результате оползня канализационного коллектора на Хмельнитчине погиб человек, - ГСЧС

В г.Староконстантинов (Хмельницкая область) в результате оползня канализационного коллектора погиб один человек, еще один пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 мая в 16:21 в г.Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека, которые спасателями ГСЧС были подняты на поверхность", - сказано в сообщении ГСЧС.

Один человек спасен и передан медикам. Другому гражданину были проведены реанимационные мероприятия, однако человек умер.

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коллектор (55) смерть (9212) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4950)


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Блть. Новина трагічна, але формулювання "оползень канализационного коллектора" - це епік.
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21.05.2020 19:06 Ответить
 
 