В результате оползня канализационного коллектора на Хмельнитчине погиб человек, - ГСЧС

В г.Староконстантинов (Хмельницкая область) в результате оползня канализационного коллектора погиб один человек, еще один пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 мая в 16:21 в г.Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека, которые спасателями ГСЧС были подняты на поверхность", - сказано в сообщении ГСЧС.

Один человек спасен и передан медикам. Другому гражданину были проведены реанимационные мероприятия, однако человек умер.

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