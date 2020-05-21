В результате оползня канализационного коллектора на Хмельнитчине погиб человек, - ГСЧС
В г.Староконстантинов (Хмельницкая область) в результате оползня канализационного коллектора погиб один человек, еще один пострадал.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"21 мая в 16:21 в г.Староконстантинов во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека, которые спасателями ГСЧС были подняты на поверхность", - сказано в сообщении ГСЧС.
Один человек спасен и передан медикам. Другому гражданину были проведены реанимационные мероприятия, однако человек умер.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Welt Schmerz
показать весь комментарий21.05.2020 19:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль