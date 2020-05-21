Внаслідок зсуву каналізаційного колектора на Хмельниччині загинула людина, - ДСНС
У м.Старокостянтинів (Хмельницька область) внаслідок зсуву каналізаційного колектора загинула одна людина, ще одна постраждала.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"21 травня о 16:21 в м.Старокостянтинів під час проведення ремонтних робіт каналізаційного колектора стався зсув, унаслідок чого під завалом опинилося 2 особи, яких рятувальники ДСНС підняли на поверхню", - сказано в повідомленні ДСНС.
Одну людину врятовано і передано медикам. Іншому громадянину було проведено реанімаційні заходи, проте він помер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Welt Schmerz
показати весь коментар21.05.2020 19:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль