Внаслідок зсуву каналізаційного колектора на Хмельниччині загинула людина, - ДСНС

У м.Старокостянтинів (Хмельницька область) внаслідок зсуву каналізаційного колектора загинула одна людина, ще одна постраждала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 травня о 16:21 в м.Старокостянтинів під час проведення ремонтних робіт каналізаційного колектора стався зсув, унаслідок чого під завалом опинилося 2 особи, яких рятувальники ДСНС підняли на поверхню", - сказано в повідомленні ДСНС.

Одну людину врятовано і передано медикам. Іншому громадянину було проведено реанімаційні заходи, проте він помер.

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