УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11115 відвідувачів онлайн
Новини
2 499 1

Внаслідок зсуву каналізаційного колектора на Хмельниччині загинула людина, - ДСНС

Внаслідок зсуву каналізаційного колектора на Хмельниччині загинула людина, - ДСНС

У м.Старокостянтинів (Хмельницька область) внаслідок зсуву каналізаційного колектора загинула одна людина, ще одна постраждала.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 травня о 16:21 в м.Старокостянтинів під час проведення ремонтних робіт каналізаційного колектора стався зсув, унаслідок чого під завалом опинилося 2 особи, яких рятувальники ДСНС підняли на поверхню", - сказано в повідомленні ДСНС.

Одну людину врятовано і передано медикам. Іншому громадянину було проведено реанімаційні заходи, проте він помер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через подальший обвал колектору кілька районів Бердянська знову залишилися без води, - міськрада

Автор: 

колектор (110) смерть (6741) Хмельниччина (914) ДСНС (5089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блть. Новина трагічна, але формулювання "оползень канализационного коллектора" - це епік.
показати весь коментар
21.05.2020 19:06 Відповісти
 
 