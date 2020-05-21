21 мая на Луганщине погиб воин 93-й ОМБ Евгений Сафонов. ФОТО

21 мая, в 4 утра, в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области в результате попадания 120-мм мины в грузовик Вооруженных Сил Украины погиб Евгений Николаевич Сафонов (позывной Сафон), 1988 года рождения, уроженец города Павлоград Днепропетровской области, солдат, номер расчета противотанкового дивизиона 93-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 93-й ОМБр в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня у холодноярцев траур. С глубокой скорбью и болью в сердце мы вынуждены сообщить о смерти нашего побратима - солдата Евгения Николаевича Сафонова.

В 4 часа утра грузовик, на котором ехали холодноярцы, попала под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра, из-за чего Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет.

Евгений был номером расчета в противотанковом дивизионе. Имел позывной "Сафон".

Он родился 25 ноября 1988 в Павлограде, где жил постоянно. Имел среднее образование. Работал на шахте. В Холодноярскую бригаду пришел в январе 2019 года. И хотя официально ранее участия в боевых действиях не принимал, побратимы отмечают, что Евгений еще в 2014 году видел войну собственными глазами. В первый год борьбы против российской оккупации в Донбассе "Сафон" определенное время воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем - на Луганском направлении. Под обстрел друзья также попали вместе.

"Могу сказать о нем только лучше. Проявлял себя очень хорошо. Был лучшим наводчиком", - с грустью вспоминает командир батальона.

Мы приносим соболезнования семье погибшего. У Евгения также осталась мать, брат, жена. Осиротел 2-летний сын Денис.

Вечная память герою! Он отдал жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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