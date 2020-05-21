21 травня на Луганщині загинув воїн 93-ї ОМБ Євген Сафонов. ФОТО

21 травня, о 4 ранку, в зоні проведення операції об'єднаних сил в Луганській області внаслідок влучання 120-мм міни у вантажівку Збройних Сил України загинув Євген Миколайович Сафонов (позивний Сафон), 1988 року народження, уродженець міста Павлоград Дніпропетровської області, солдат, номер обслуги у протитанковому дивізіоні 93-ї окремої механізованої бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано на офіційній сторінці 93-ї ОМБр у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні у холодноярців траур. Із глибоким сумом і болем у серці ми змушені повідомити про смерть нашого побратима - солдата Євгена Миколайовича Сафонова.

О 4 годині ранку вантажівка, якою їхали холодноярці, потрапила під ворожий обстріл. В автомобіль влучила міна 120 калібру, через що Євген загинув, а його товариші зазнали осколкових поранень і контузій. Тяжкопоранених серед них немає.

Євген був номером обслуги у протитанковому дивізіоні. Мав позивний "Сафон".

Він народився 25 листопада 1988 Павлограді, де жив постійно. Мав середню освіту. Працював на шахті. У Холодноярську бригаду прийшов у січні 2019 року. І хоча офіційно раніше участі в бойових діях не брав, побратими відзначають, що Євген ще в 2014 році бачив війну на власні очі. У перший рік боротьби проти російської окупації на Донбасі "Сафон" певний час воював у складі добровольчого батальйону "Айдар". У бригаді, же служив разом із друзями з рідного міста. Відвоював пліч-о-пліч з земляками ротацію під Авдіївкою, а потім - на Луганському напрямку. Під обстріл друзі також потрапили разом.

"Можу сказати про нього тільки найкраще. Проявляв себе дуже добре. Був найкращим навідником", - із сумом згадує командир батальйону.

Ми приносимо співчуття родині загиблого. У Євгена також залишилися мати, брат, дружина. Осиротів 2-річний син Денис.

Вічна пам'ять герою! Він віддав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ", - наголошується в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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