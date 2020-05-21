С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК

Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", суд отменил все обязательства и постановил снять с него электронный браслет.

Решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия коррупции.

Теперь, утверждают в ЦПК, Альперина "держит" только уплаченный ранее залог в 76 млн гривен.

"Теперь Альперин может открыто общаться с соучастниками, давить на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства, даже ехать за границу (и остаться там)", — сказано в сообщении ЦПК.

Центр противодействия коррупции называет судью Мойсака "притчей во языцех" в уступках коррупционерам.

Читайте на Цензор.НЕТ: С Альперина взыскали 35 млн гривен в доход государства, - САП

"Сначала он назначил залог в смешные 5 млн грн. для Максима Микитася. Потом отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (потом апелляция все-таки взыскала 35 млн). А теперь это... Скоро все фигуранты расследований НАБУ и САП будут скрещивать пальцы, чтобы рассмотрение их вопросов попадало именно к судье Мойсаку", — считают в ЦПК.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: За подозреваемого в организации контрабандных схем на таможне Альперина внесли 41 млн грн дополнительного залога

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.



