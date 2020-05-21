С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК
Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", суд отменил все обязательства и постановил снять с него электронный браслет.
Решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия коррупции.
Теперь, утверждают в ЦПК, Альперина "держит" только уплаченный ранее залог в 76 млн гривен.
"Теперь Альперин может открыто общаться с соучастниками, давить на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства, даже ехать за границу (и остаться там)", — сказано в сообщении ЦПК.
Центр противодействия коррупции называет судью Мойсака "притчей во языцех" в уступках коррупционерам.
Читайте на Цензор.НЕТ: С Альперина взыскали 35 млн гривен в доход государства, - САП
"Сначала он назначил залог в смешные 5 млн грн. для Максима Микитася. Потом отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (потом апелляция все-таки взыскала 35 млн). А теперь это... Скоро все фигуранты расследований НАБУ и САП будут скрещивать пальцы, чтобы рассмотрение их вопросов попадало именно к судье Мойсаку", — считают в ЦПК.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.
Также на Цензор.НЕТ: За подозреваемого в организации контрабандных схем на таможне Альперина внесли 41 млн грн дополнительного залога
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.
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Освободить главу таможни от занимаемой должности и освободить короля контробанды от всех обязательств. Так да, контробанда идет ))))
Тягне у свою кишеню з усіх боків.
_Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
Яка різниця в його словах, якщо він не тільки не політик, а й слова не його? Він лише рота відкриває, коли смикають за мотузку.
Порошенко правильно сказав - щось незрозуміле в мішку.
Кабмине...
Всех кто стучал на Альперина-посадят
" Каждому городу нрав і права
В каждого по своєму болить голова
Всяк хто не маже, той дуже скрипить..."