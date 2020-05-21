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Новости Правосудие
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С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК

С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК

Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", суд отменил все обязательства и постановил снять с него электронный браслет.

Решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия коррупции.

Теперь, утверждают в ЦПК, Альперина "держит" только уплаченный ранее залог в 76 млн гривен.

"Теперь Альперин может открыто общаться с соучастниками, давить на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства, даже ехать за границу (и остаться там)", — сказано в сообщении ЦПК.

Центр противодействия коррупции называет судью Мойсака "притчей во языцех" в уступках коррупционерам.

Читайте на Цензор.НЕТ: С Альперина взыскали 35 млн гривен в доход государства, - САП

"Сначала он назначил залог в смешные 5 млн грн. для Максима Микитася. Потом отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля (потом апелляция все-таки взыскала 35 млн). А теперь это... Скоро все фигуранты расследований НАБУ и САП будут скрещивать пальцы, чтобы рассмотрение их вопросов попадало именно к судье Мойсаку", — считают в ЦПК.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Украины в конце ноября прошлого года избрал бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в совершении преступлений, связанных с таможенным оформлением товаров по заниженным ценам, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

Также на Цензор.НЕТ: За подозреваемого в организации контрабандных схем на таможне Альперина внесли 41 млн грн дополнительного залога

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 млн грн залога.

С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК 01
С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК 02

Автор: 

контрабанда (2408) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1203) Альперин Вадим (44) Центр противодействия коррупции (247) электронный браслет (21)


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Топ комментарии
+21
«У бандитов на корпоративах не выступал»: мэр Черкасс резко ответил на обвинения Зеленского.
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21.05.2020 22:34
+18
Ну так. Судя по наличию паспорта Израэля, физиологически он ничем от Моники не отличается, так шо - социально близкий элемент, свой.
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21.05.2020 22:29
+17
Еще один с израильским паспортом тут королевствует, на его исторической Родине его бы быстро раскороновали, а у нас тут все можно, законы не писаны
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21.05.2020 22:26
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21.05.2020 22:26 Ответить
Еще один с израильским паспортом тут королевствует, на его исторической Родине его бы быстро раскороновали, а у нас тут все можно, законы не писаны
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21.05.2020 22:26 Ответить
Украинский народ ленивый ,украинцы даже ленятся через свои ОБЩИНЫ и ГРОМАДЫ,управлять своим государством. Они даже не хотят понимать что это имея свою УПЦ.
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21.05.2020 22:55 Ответить
УПЦ - не наша
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22.05.2020 07:17 Ответить
Ну шо, ЗЕшляпы, до хрена вместе сделали...?
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21.05.2020 22:29 Ответить
Ну так. Судя по наличию паспорта Израэля, физиологически он ничем от Моники не отличается, так шо - социально близкий элемент, свой.
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21.05.2020 22:29 Ответить
Меры усечения конца нет. Так что могут быть абсолютно разные особи физиологически. Вплоть до **************** скопцовства.
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21.05.2020 23:11 Ответить
Так долго ждали єтот антикорупционний суд, все пеняли на его отсутствие и вот....наТЕ...жриТЕ!
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21.05.2020 22:32 Ответить
«У бандитов на корпоративах не выступал»: мэр Черкасс резко ответил на обвинения Зеленского.
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21.05.2020 22:34 Ответить
Как там Зеленский говорил? Хороший человек. Контробанда идет )))
Освободить главу таможни от занимаемой должности и освободить короля контробанды от всех обязательств. Так да, контробанда идет ))))
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21.05.2020 22:34 Ответить
ЗЕ при Пороху "все знав" , "все бачив". Хто де скільки краде, хто наживається на війні! А тепер... Осліп, оглух і онімів? Оце вірус...С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7801
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21.05.2020 22:35 Ответить
З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3277
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21.05.2020 22:48 Ответить
Альперин нашел подходы к Ермаку, и на свободу.. ну, кто поверит, что Ермак берет деньги?!. .
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21.05.2020 22:35 Ответить
Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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21.05.2020 22:36 Ответить
Ну якщо трохи то 99.9% тади ой!!!!
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22.05.2020 07:55 Ответить
Кого випустив, з тих, кого посадив Порох?
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22.05.2020 09:34 Ответить
Наверно тем кто браслет приписали ему золотые сделал по весу идентичные. Ну кто устоит? А всей остальной там шелупони серебряные. Сойдёт мразюкам с исполнительной конторы.
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21.05.2020 22:37 Ответить
зебіл прийшов "чтоби разваліть ету сістєму", але досить непогано в неє вписався.
Тягне у свою кишеню з усіх боків.
С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8247
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21.05.2020 22:38 Ответить
Реально если бы не зная кто он - подумал нарик какой то
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21.05.2020 22:39 Ответить
Он в реале и есть нарик.Нюхает и закидывается.
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21.05.2020 22:41 Ответить
Если для кого это еще секрет - я скажу шепотом....... это только зелебобики скажут шо у него такой стиль или манера общения
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21.05.2020 22:43 Ответить
Я тебе даже на ухо скажу, есть некоторые операторы работавшие с шарагой 95квартал и снимавшие их бурную деятельность между концертами в отелях и не только...
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21.05.2020 22:47 Ответить
Дзидзьо торчок еще тот.мне лично пофик этот шоубизнес.но сидеть на коксе и рулить страной я считаю неприемлимо
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21.05.2020 22:55 Ответить
Михайло не злостный да и в политику не лезет.Все правильно ты написал.
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21.05.2020 23:04 Ответить
Растаманы ))))) им нравится регги Ямайка,Боб Марли ну и анаша истественно.просто именно так люди черпают креатив.почти что ежедневные концерты публика я ослика целиком понимаю,но рано или поздно всё раскроется итак его уже куесосят а это вообще пятно на биографию.кабаев тот педофил,меркель лесбухой была берлузкони бабник.но преЗЕр наркоман это даже для совка что то нечто
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21.05.2020 23:17 Ответить
Марли-это культовая фигура.Это святое.Зебил давно по серьёзному двигается,тут уже Марли бессилен.Скоро зебила без швидкой на запись видосика выпускать не будут.
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21.05.2020 23:22 Ответить
Может скоро он от передоза и поедит к кобзону на концерт.....
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21.05.2020 23:26 Ответить
Ну нинаю,не с нашим счастьем,как грится
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21.05.2020 23:46 Ответить
Артист Лёня Космос мне больше нравилсяhttps://www.google.com/search?sa=G&hl=ru&tbs=simg:***********************************************************************************-ZOpo6-C7lLZolsS6XJfcu-CSbJRowhYMhPSZNJqqzKk4822Xlny1v6ANd8Q75PdTDVvaZ7siUIoh-t1OOHQ4-zmPNF0MFIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgSPcDfPDAsQne3BCRqdAQoYCgVodW1hbtqliPYDCwoJL20vMGRndzlyChsKCGNsb3NlLXVw2qWI9gMLCgkvbS8wMmNxZm0KJwoUcG9ydHJhaXQgcGhvdG9ncmFwaHnapYj2AwsKCS9tLzBjaG1sOQoiCg5zZW5pb3IgY2l0aXplbtqliPYDDAoKL20vMDRuN2dtZwoXCgNzYWTapYj2AwwKCi9tLzAyeV8zZGoM&q=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&tbm=isch&ved=2ahUKEwjN0fCX3cXpAhVPlYsKHajJDbMQwg4oAHoECAkQJw З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8100
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21.05.2020 22:51 Ответить
Это конечно действительно артист )))))
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21.05.2020 22:56 Ответить
_Не "пришел чтобы развалить систему", а сказал вам так. Понимаете разницу? Поверили в слова политика?
_Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
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21.05.2020 22:52 Ответить
Напрямок ходу думок вірний, але недостатньо глибокий. зебіл не політик, а найманий шоу працівник.

Яка різниця в його словах, якщо він не тільки не політик, а й слова не його? Він лише рота відкриває, коли смикають за мотузку.
Порошенко правильно сказав - щось незрозуміле в мішку.

З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3051
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22.05.2020 00:50 Ответить
вы шо...он "кристально честный"...то сабаки "баяре" такое вытваряють...
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22.05.2020 02:26 Ответить
Так в судах одни мойсаки - шо вы от них хотите. Работа у них такая - оберегать олигархическую ситему в Украине. У нас государство наоборот - не для народа, а для олигархов и коррумпированной бюрократии. Поэтому в случае с Украиной у нас государственный переворот это поставить государство с головы на ноги, то бишь вернуть государство в естественное положение. 21 век на дворе, а олигархи нам устроили средневековье и ножки свесили. Я тут ролик видел, так там говорится, что у нас судьи работают без удостоверений, бо прызначэни не законно. Кто в курсе?
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21.05.2020 22:38 Ответить
та не при власти же "слуги народа"...от и "служать"...так шо народ уже не знает в каку позу стать...ото таки "Здабули"...
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22.05.2020 02:24 Ответить
Та пофігу їм система. Оберігають всіх хто гроші дає.
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22.05.2020 07:59 Ответить
Не, они таки систему охраняют, ибо коррупция это экосистема олигархов и оборотней в погонах и мантиях - без коррупции они мертвы.
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22.05.2020 08:50 Ответить
Помощь ему дайте,компенсацию материальную,типа за "моральный ущерб".Шо там зебилье?Успеваете вытирать свои морды от сцанины барыги оманского?))
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21.05.2020 22:39 Ответить
Ему выделили клетчатое одеяло - символ безнаказанности.
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22.05.2020 07:57 Ответить
Риболовля спортивна продовжується.... Нічого не змінилося! Треба створити ПАРТІЮ учасників АТО (оос)! Одні заробітчани без честі і совісті...!
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21.05.2020 22:40 Ответить
почему тема называется Правосудие, непонятно..., где вы его увидели?
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21.05.2020 22:40 Ответить
Борьба с контрабандой от зелепукина
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21.05.2020 22:43 Ответить
всьо сгніло в дацком королєвствє
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21.05.2020 22:44 Ответить
Наверно цепочка слишком длинная ,может удавить всё КУМОВСТВО в Украине
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21.05.2020 22:46 Ответить
В нього паспорт Ізраїля,далі можна нічого навіть не казати.
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21.05.2020 22:49 Ответить
Орден и должность ему , а то кадров не хватает !
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21.05.2020 22:50 Ответить
Посадив всю патороч у крісла й на посади, ну а шо, він же не уточнював, куди садитиме.
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21.05.2020 22:50 Ответить
Цікаво - скільки адвокат заніс до суду та прокуратури зелених президентів???
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21.05.2020 22:50 Ответить
думаю это всё тот же одиозный Печерский суд...
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22.05.2020 02:22 Ответить
Да он святой!
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21.05.2020 23:04 Ответить
я так понимаю это уже начались реформы от *********?
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21.05.2020 23:06 Ответить
Ох и Зелупа, ох и антикорупционер 😁
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21.05.2020 23:06 Ответить
Вот не хочется мне этих детей израилевых обвинять, тем более имею родственников граждан этой библейской страны.Но пазлы как то складываются ну абсолютно не в их пользу. Сели они нам на голову жестко.
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21.05.2020 23:07 Ответить
Михайле ви помиляєтесь Якраз для богообраних пазли і складаються на користь бо вони розумні Для українців навпаки не на користь. Ну і хто їм доктор як вони дурні.
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22.05.2020 08:04 Ответить
Одесситы слишком хитропопые, им же не инопланетяне несколько раз избирали Труханова, а это одна Бригада, сейчас он чухнет в Исраэль , а те никого не выдают, собирают всех бандитов и мошенников типо Семена Юфа,Эдуарда Ставицького и др, зато на одесситов один за одним падают жилые дома, но Альперин и Труханов им словно отцы родные, осенью кого нибудь из этих двоих выберут Мэром разрушающейся Одессы.
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22.05.2020 01:31 Ответить
Зато "дало Шеремета" будут мурыжить ещё не менее полугода...до новой "перестановки" в
Кабмине...
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22.05.2020 02:20 Ответить
По этому делу Антоненка уже "обидели", из организатора перевели в соисполнителя. Организатором, видимо, будуть "клеить" Пороха. В того опыт есть - брата "убил".
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22.05.2020 08:01 Ответить
Видно наконец то, договорились о сумме отката. И прекратили ломать комедию, мол боряться с коррупцией, а не пытаются её возглавить.
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22.05.2020 02:22 Ответить
А шо так можно --- ГАНЯТЬ КОНТРАБАС НА СОТНИ МЛН БАКСОВ И НЕ СИДЕТЬ И ПОТОМ ..ПИАНИСТ.. МЫЧИТ ЧТО У НАС МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ ПО 5000 ГРН . А С ЧЕГО ЖЕ ИХ ДОБАВИТЬ ЕСЛИ ТАМОЖНЮ ПРИКОРМИЛ АЛЬПЕРИН И ЕМУ ПОДОБНЫЕ РАБИНОВИЧИ --- КУДА СМОТРИТ БАКАНОВ И БЕНЯДИКТОВА . АХ ПАРДОН У НИХ ДРУГОЙ ЗАКАЗ --- ПРЕСОВАТЬ ПОРОХА
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22.05.2020 05:22 Ответить
"КУДА СМОТРИТ БАКАНОВ И БЕНЯДИКТОВА" Куда, куда, розкудахтався. Дивляться скільки занесуть.
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22.05.2020 08:07 Ответить
у вовки все весна не может прийти ))
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22.05.2020 05:51 Ответить
Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", Ермак-мудак предложил должность Начальника Таможни-пока не могут сойтись в цене
Всех кто стучал на Альперина-посадят
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22.05.2020 06:01 Ответить
Вот такая в Украине судебная система.Отпустили Альперина,Кожару,заставляют начать дело против Байдена,Ермака *********.Держит в тюрьме Антоненко.30 лет Украине ,а суд -продажный.
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22.05.2020 07:09 Ответить
Нічого не змінилося з часів Глібова, - "А суддями були якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа".
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22.05.2020 08:04 Ответить
Ще раніше пісенька з "Наталки-Полтавки" Котляревського:
" Каждому городу нрав і права
В каждого по своєму болить голова
Всяк хто не маже, той дуже скрипить..."
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22.05.2020 08:13 Ответить
І далі: всякий хто вище той нижчого гне, дужий безсилого давить і жме....., так і живемо століттями!
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22.05.2020 08:56 Ответить
Або на ******** лад, - "всяк, хто не маже, той довго сидить".
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22.05.2020 09:55 Ответить
В Украине суд "справедливо" судит только бедных, остальные неподсудны.
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22.05.2020 08:24 Ответить
А зелена ******* знову буде мурчати, що він не при дєлах! Вибрали виплядка собі на горе!
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22.05.2020 08:52 Ответить
Красота, весна прийшла! Всю наволоч на волю! Зе підріло!
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22.05.2020 09:51 Ответить
В этой стране жыды не подсудны.....Каганат рулит...!!!
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22.05.2020 11:52 Ответить
 
 