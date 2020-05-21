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Новини Правосуддя
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З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК

З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК

Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди", суд скасував усі зобов'язання і постановив зняти з нього електронний браслет.

Рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Центру протидії корупції.

Тепер, стверджують у ЦПК, Альперіна "тримає" тільки сплачена раніше застава в 76 млн гривень.

"Тепер Альперін може відкрито спілкуватися з співучасниками, тиснути на свідків і судових експертів, фальсифікувати докази, навіть їхати за кордон (і залишитися там)", - сказано в повідомленні ЦПК.

Читайте також: За підозрюваного в організації контрабандних схем на митниці Альперіна внесли 41 млн грн додаткової застави

Центр протидії корупції називає суддю Мойсака "притчею во язицех" коли йдеться про поступки корупціонерам.

"Спочатку він призначив як заставу смішні 5 млн грн для Максима Микитася. Потім відмовився стягувати заставу з Альперіна за приховування паспорта Ізраїлю (потім апеляція все-таки стягнула 35 млн). А тепер це... Скоро всі фігуранти розслідувань НАБУ і САП схрещуватимуть пальці, щоб розгляд їхніх питань потрапляв саме до судді Мойсака", - вважають у ЦПК.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Вищий антикорупційний суд України наприкінці листопада минулого року обрав бізнесменові Вадиму Альперіну, якого підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з митним оформленням товарів за заниженими цінами, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотали про арешт із можливістю внесення понад 280 млн грн застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Його взяли "набушники". Вони відмовилися від мого подарунка", - Зеленський про винагороду за упіймання контрабандиста Альперіна. ВIДЕО

З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобовязання, - ЦПК 01
З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобовязання, - ЦПК 02

Автор: 

контрабанда (1821) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1940) Альперін Вадим (65) Центр протидії корупції (265) електронний браслет (23)


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Топ коментарі
+21
«У бандитов на корпоративах не выступал»: мэр Черкасс резко ответил на обвинения Зеленского.
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21.05.2020 22:34
+18
Ну так. Судя по наличию паспорта Израэля, физиологически он ничем от Моники не отличается, так шо - социально близкий элемент, свой.
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21.05.2020 22:29
+17
Еще один с израильским паспортом тут королевствует, на его исторической Родине его бы быстро раскороновали, а у нас тут все можно, законы не писаны
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21.05.2020 22:26
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21.05.2020 22:26 Відповісти
Еще один с израильским паспортом тут королевствует, на его исторической Родине его бы быстро раскороновали, а у нас тут все можно, законы не писаны
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21.05.2020 22:26 Відповісти
Украинский народ ленивый ,украинцы даже ленятся через свои ОБЩИНЫ и ГРОМАДЫ,управлять своим государством. Они даже не хотят понимать что это имея свою УПЦ.
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21.05.2020 22:55 Відповісти
УПЦ - не наша
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22.05.2020 07:17 Відповісти
Ну шо, ЗЕшляпы, до хрена вместе сделали...?
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21.05.2020 22:29 Відповісти
Ну так. Судя по наличию паспорта Израэля, физиологически он ничем от Моники не отличается, так шо - социально близкий элемент, свой.
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21.05.2020 22:29 Відповісти
Меры усечения конца нет. Так что могут быть абсолютно разные особи физиологически. Вплоть до **************** скопцовства.
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21.05.2020 23:11 Відповісти
Так долго ждали єтот антикорупционний суд, все пеняли на его отсутствие и вот....наТЕ...жриТЕ!
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21.05.2020 22:32 Відповісти
«У бандитов на корпоративах не выступал»: мэр Черкасс резко ответил на обвинения Зеленского.
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21.05.2020 22:34 Відповісти
Как там Зеленский говорил? Хороший человек. Контробанда идет )))
Освободить главу таможни от занимаемой должности и освободить короля контробанды от всех обязательств. Так да, контробанда идет ))))
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21.05.2020 22:34 Відповісти
ЗЕ при Пороху "все знав" , "все бачив". Хто де скільки краде, хто наживається на війні! А тепер... Осліп, оглух і онімів? Оце вірус...С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7801
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21.05.2020 22:35 Відповісти
З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3277
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21.05.2020 22:48 Відповісти
Альперин нашел подходы к Ермаку, и на свободу.. ну, кто поверит, что Ермак берет деньги?!. .
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21.05.2020 22:35 Відповісти
Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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21.05.2020 22:36 Відповісти
Ну якщо трохи то 99.9% тади ой!!!!
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22.05.2020 07:55 Відповісти
Кого випустив, з тих, кого посадив Порох?
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22.05.2020 09:34 Відповісти
Наверно тем кто браслет приписали ему золотые сделал по весу идентичные. Ну кто устоит? А всей остальной там шелупони серебряные. Сойдёт мразюкам с исполнительной конторы.
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21.05.2020 22:37 Відповісти
зебіл прийшов "чтоби разваліть ету сістєму", але досить непогано в неє вписався.
Тягне у свою кишеню з усіх боків.
С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8247
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21.05.2020 22:38 Відповісти
Реально если бы не зная кто он - подумал нарик какой то
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21.05.2020 22:39 Відповісти
Он в реале и есть нарик.Нюхает и закидывается.
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21.05.2020 22:41 Відповісти
Если для кого это еще секрет - я скажу шепотом....... это только зелебобики скажут шо у него такой стиль или манера общения
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21.05.2020 22:43 Відповісти
Я тебе даже на ухо скажу, есть некоторые операторы работавшие с шарагой 95квартал и снимавшие их бурную деятельность между концертами в отелях и не только...
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21.05.2020 22:47 Відповісти
Дзидзьо торчок еще тот.мне лично пофик этот шоубизнес.но сидеть на коксе и рулить страной я считаю неприемлимо
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21.05.2020 22:55 Відповісти
Михайло не злостный да и в политику не лезет.Все правильно ты написал.
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21.05.2020 23:04 Відповісти
Растаманы ))))) им нравится регги Ямайка,Боб Марли ну и анаша истественно.просто именно так люди черпают креатив.почти что ежедневные концерты публика я ослика целиком понимаю,но рано или поздно всё раскроется итак его уже куесосят а это вообще пятно на биографию.кабаев тот педофил,меркель лесбухой была берлузкони бабник.но преЗЕр наркоман это даже для совка что то нечто
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21.05.2020 23:17 Відповісти
Марли-это культовая фигура.Это святое.Зебил давно по серьёзному двигается,тут уже Марли бессилен.Скоро зебила без швидкой на запись видосика выпускать не будут.
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21.05.2020 23:22 Відповісти
Может скоро он от передоза и поедит к кобзону на концерт.....
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21.05.2020 23:26 Відповісти
Ну нинаю,не с нашим счастьем,как грится
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Артист Лёня Космос мне больше нравилсяhttps://www.google.com/search?sa=G&hl=ru&tbs=simg:***********************************************************************************-ZOpo6-C7lLZolsS6XJfcu-CSbJRowhYMhPSZNJqqzKk4822Xlny1v6ANd8Q75PdTDVvaZ7siUIoh-t1OOHQ4-zmPNF0MFIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgSPcDfPDAsQne3BCRqdAQoYCgVodW1hbtqliPYDCwoJL20vMGRndzlyChsKCGNsb3NlLXVw2qWI9gMLCgkvbS8wMmNxZm0KJwoUcG9ydHJhaXQgcGhvdG9ncmFwaHnapYj2AwsKCS9tLzBjaG1sOQoiCg5zZW5pb3IgY2l0aXplbtqliPYDDAoKL20vMDRuN2dtZwoXCgNzYWTapYj2AwwKCi9tLzAyeV8zZGoM&q=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&tbm=isch&ved=2ahUKEwjN0fCX3cXpAhVPlYsKHajJDbMQwg4oAHoECAkQJw З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8100
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21.05.2020 22:51 Відповісти
Это конечно действительно артист )))))
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21.05.2020 22:56 Відповісти
_Не "пришел чтобы развалить систему", а сказал вам так. Понимаете разницу? Поверили в слова политика?
_Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное.
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21.05.2020 22:52 Відповісти
Напрямок ходу думок вірний, але недостатньо глибокий. зебіл не політик, а найманий шоу працівник.

Яка різниця в його словах, якщо він не тільки не політик, а й слова не його? Він лише рота відкриває, коли смикають за мотузку.
Порошенко правильно сказав - щось незрозуміле в мішку.

З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3051
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22.05.2020 00:50 Відповісти
вы шо...он "кристально честный"...то сабаки "баяре" такое вытваряють...
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22.05.2020 02:26 Відповісти
Так в судах одни мойсаки - шо вы от них хотите. Работа у них такая - оберегать олигархическую ситему в Украине. У нас государство наоборот - не для народа, а для олигархов и коррумпированной бюрократии. Поэтому в случае с Украиной у нас государственный переворот это поставить государство с головы на ноги, то бишь вернуть государство в естественное положение. 21 век на дворе, а олигархи нам устроили средневековье и ножки свесили. Я тут ролик видел, так там говорится, что у нас судьи работают без удостоверений, бо прызначэни не законно. Кто в курсе?
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21.05.2020 22:38 Відповісти
та не при власти же "слуги народа"...от и "служать"...так шо народ уже не знает в каку позу стать...ото таки "Здабули"...
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22.05.2020 02:24 Відповісти
Та пофігу їм система. Оберігають всіх хто гроші дає.
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22.05.2020 07:59 Відповісти
Не, они таки систему охраняют, ибо коррупция это экосистема олигархов и оборотней в погонах и мантиях - без коррупции они мертвы.
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22.05.2020 08:50 Відповісти
Помощь ему дайте,компенсацию материальную,типа за "моральный ущерб".Шо там зебилье?Успеваете вытирать свои морды от сцанины барыги оманского?))
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21.05.2020 22:39 Відповісти
Ему выделили клетчатое одеяло - символ безнаказанности.
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22.05.2020 07:57 Відповісти
Риболовля спортивна продовжується.... Нічого не змінилося! Треба створити ПАРТІЮ учасників АТО (оос)! Одні заробітчани без честі і совісті...!
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21.05.2020 22:40 Відповісти
почему тема называется Правосудие, непонятно..., где вы его увидели?
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21.05.2020 22:40 Відповісти
Борьба с контрабандой от зелепукина
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21.05.2020 22:43 Відповісти
всьо сгніло в дацком королєвствє
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21.05.2020 22:44 Відповісти
Наверно цепочка слишком длинная ,может удавить всё КУМОВСТВО в Украине
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21.05.2020 22:46 Відповісти
В нього паспорт Ізраїля,далі можна нічого навіть не казати.
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21.05.2020 22:49 Відповісти
Орден и должность ему , а то кадров не хватает !
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21.05.2020 22:50 Відповісти
Посадив всю патороч у крісла й на посади, ну а шо, він же не уточнював, куди садитиме.
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21.05.2020 22:50 Відповісти
Цікаво - скільки адвокат заніс до суду та прокуратури зелених президентів???
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21.05.2020 22:50 Відповісти
думаю это всё тот же одиозный Печерский суд...
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22.05.2020 02:22 Відповісти
Да он святой!
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21.05.2020 23:04 Відповісти
я так понимаю это уже начались реформы от *********?
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21.05.2020 23:06 Відповісти
Ох и Зелупа, ох и антикорупционер 😁
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21.05.2020 23:06 Відповісти
Вот не хочется мне этих детей израилевых обвинять, тем более имею родственников граждан этой библейской страны.Но пазлы как то складываются ну абсолютно не в их пользу. Сели они нам на голову жестко.
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21.05.2020 23:07 Відповісти
Михайле ви помиляєтесь Якраз для богообраних пазли і складаються на користь бо вони розумні Для українців навпаки не на користь. Ну і хто їм доктор як вони дурні.
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22.05.2020 08:04 Відповісти
Одесситы слишком хитропопые, им же не инопланетяне несколько раз избирали Труханова, а это одна Бригада, сейчас он чухнет в Исраэль , а те никого не выдают, собирают всех бандитов и мошенников типо Семена Юфа,Эдуарда Ставицького и др, зато на одесситов один за одним падают жилые дома, но Альперин и Труханов им словно отцы родные, осенью кого нибудь из этих двоих выберут Мэром разрушающейся Одессы.
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22.05.2020 01:31 Відповісти
Зато "дало Шеремета" будут мурыжить ещё не менее полугода...до новой "перестановки" в
Кабмине...
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22.05.2020 02:20 Відповісти
По этому делу Антоненка уже "обидели", из организатора перевели в соисполнителя. Организатором, видимо, будуть "клеить" Пороха. В того опыт есть - брата "убил".
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22.05.2020 08:01 Відповісти
Видно наконец то, договорились о сумме отката. И прекратили ломать комедию, мол боряться с коррупцией, а не пытаются её возглавить.
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22.05.2020 02:22 Відповісти
А шо так можно --- ГАНЯТЬ КОНТРАБАС НА СОТНИ МЛН БАКСОВ И НЕ СИДЕТЬ И ПОТОМ ..ПИАНИСТ.. МЫЧИТ ЧТО У НАС МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ ПО 5000 ГРН . А С ЧЕГО ЖЕ ИХ ДОБАВИТЬ ЕСЛИ ТАМОЖНЮ ПРИКОРМИЛ АЛЬПЕРИН И ЕМУ ПОДОБНЫЕ РАБИНОВИЧИ --- КУДА СМОТРИТ БАКАНОВ И БЕНЯДИКТОВА . АХ ПАРДОН У НИХ ДРУГОЙ ЗАКАЗ --- ПРЕСОВАТЬ ПОРОХА
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22.05.2020 05:22 Відповісти
"КУДА СМОТРИТ БАКАНОВ И БЕНЯДИКТОВА" Куда, куда, розкудахтався. Дивляться скільки занесуть.
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22.05.2020 08:07 Відповісти
у вовки все весна не может прийти ))
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22.05.2020 05:51 Відповісти
Вадиму Альперину, которого называют "королем контрабанды", Ермак-мудак предложил должность Начальника Таможни-пока не могут сойтись в цене
Всех кто стучал на Альперина-посадят
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22.05.2020 06:01 Відповісти
Вот такая в Украине судебная система.Отпустили Альперина,Кожару,заставляют начать дело против Байдена,Ермака *********.Держит в тюрьме Антоненко.30 лет Украине ,а суд -продажный.
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22.05.2020 07:09 Відповісти
Нічого не змінилося з часів Глібова, - "А суддями були якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа і два стареньких Цапа".
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22.05.2020 08:04 Відповісти
Ще раніше пісенька з "Наталки-Полтавки" Котляревського:
" Каждому городу нрав і права
В каждого по своєму болить голова
Всяк хто не маже, той дуже скрипить..."
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22.05.2020 08:13 Відповісти
І далі: всякий хто вище той нижчого гне, дужий безсилого давить і жме....., так і живемо століттями!
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22.05.2020 08:56 Відповісти
Або на ******** лад, - "всяк, хто не маже, той довго сидить".
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22.05.2020 09:55 Відповісти
В Украине суд "справедливо" судит только бедных, остальные неподсудны.
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22.05.2020 08:24 Відповісти
А зелена ******* знову буде мурчати, що він не при дєлах! Вибрали виплядка собі на горе!
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22.05.2020 08:52 Відповісти
Красота, весна прийшла! Всю наволоч на волю! Зе підріло!
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22.05.2020 09:51 Відповісти
В этой стране жыды не подсудны.....Каганат рулит...!!!
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22.05.2020 11:52 Відповісти
 
 