З Альперіна зняли електронний браслет, йому скасували всі зобов'язання, - ЦПК

Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди", суд скасував усі зобов'язання і постановив зняти з нього електронний браслет.

Рішення ухвалив суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Центру протидії корупції.

Тепер, стверджують у ЦПК, Альперіна "тримає" тільки сплачена раніше застава в 76 млн гривень.

"Тепер Альперін може відкрито спілкуватися з співучасниками, тиснути на свідків і судових експертів, фальсифікувати докази, навіть їхати за кордон (і залишитися там)", - сказано в повідомленні ЦПК.

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Центр протидії корупції називає суддю Мойсака "притчею во язицех" коли йдеться про поступки корупціонерам.

"Спочатку він призначив як заставу смішні 5 млн грн для Максима Микитася. Потім відмовився стягувати заставу з Альперіна за приховування паспорта Ізраїлю (потім апеляція все-таки стягнула 35 млн). А тепер це... Скоро всі фігуранти розслідувань НАБУ і САП схрещуватимуть пальці, щоб розгляд їхніх питань потрапляв саме до судді Мойсака", - вважають у ЦПК.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Вищий антикорупційний суд України наприкінці листопада минулого року обрав бізнесменові Вадиму Альперіну, якого підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з митним оформленням товарів за заниженими цінами, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотали про арешт із можливістю внесення понад 280 млн грн застави.

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