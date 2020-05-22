Шесть украинских вузов вошли в мировой ТОП-1000. ИНФОГРАФИКА
Шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" и сайт рейтинга.
Украинские вузы заняли такие места: Харьковский университет им. Каразина - 491; Киевский университет им. Шевченко - 541-550; Харьковский политех - 651-700; Киевский политех им. Сикорского - 701-750; Сумской государственный университет — 701-750; Львовская политехника — 751-800.
Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).
Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.
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Ще 20 років тому у Раді купа науковців, академіків була. Хіба є зараз у Раді особистості рівня Юхновського чи Танюка?
Визнають КНУ, КПІ, Львівську політехніку, Могилянку. Ну і мабуть все...
и это не шутка , 100%
Мой племянник тоже типо программист, закончил могилянку, но, если бы не канадский дядя, работал бы учителем.
Аналогично университеты.
Подтверждаются только дипломы технических вузов, включительно с институтами легкой и пищевой промышленности. Точка.
Остальные должны сдать тесты.
І якщо в нас в КНУ така практика обмінів була впроваджена року після 2008-2009 (я вже не потрапив на це), то в Могилянці мої однокурсники їздили по обміну в ЄС і США ще на початку 2000-х. А це показник визнання вузу!
Поголовно все идут в журнашлюхи и зарабатывают заказухой.
нужно знать кому давать ...
Емм, і чим українська клава на ноуті відрізняється від російської, крім літер і і ї? У Віндовсі українська мова додається ХВИЛИНИ ЗА ТРИ!
Физика что а Сумах, что в Киеве - одинаковая!