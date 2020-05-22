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Шесть украинских вузов вошли в мировой ТОП-1000. ИНФОГРАФИКА

Шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" и сайт рейтинга

Украинские вузы заняли такие места: Харьковский университет им. Каразина - 491; Киевский университет им. Шевченко - 541-550; Харьковский политех - 651-700; Киевский политех им. Сикорского - 701-750; Сумской государственный университет — 701-750; Львовская политехника — 751-800.

Шесть украинских вузов вошли в мировой ТОП-1000 01

Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

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Автор: 

рейтинг (1636) Университет (244)


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Топ комментарии
+6
Щас приползут совки и будут стонать о том,что "самое лучшее образование было в ссср"
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22.05.2020 10:10
+6
а потом эти "лучше всех образованные" скопом "заряжали воду" перед голубыми экранами))
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22.05.2020 10:19
+4
Цікаво, що це нова влада зробила з моїм рідним КНУ, що він опустився нижче Харківського універу??? Завжди ж №1 в Україні був!
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22.05.2020 10:05
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Цікаво, що це нова влада зробила з моїм рідним КНУ, що він опустився нижче Харківського універу??? Завжди ж №1 в Україні був!
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22.05.2020 10:05 Ответить
не завжди
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22.05.2020 11:46 Ответить
не перша двадцятка звичайно, але на ринку диплом не питають )
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22.05.2020 10:05 Ответить
От це і погано, що не питають... Бо диплом КНУ, Могилянки чи КПІ і диплом якого-небудь Криворізького універу - це дві великі різниці, як кажуть в Одесі!
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22.05.2020 10:06 Ответить
звісно, але відсоток достойних закладів дуже невеликий
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22.05.2020 10:08 Ответить
У нас взагалі в суспільстві в останні роки інтелектуалів не цінують... Чомусь більше цінуються не надто розумні, зате наглі, нахраписті і з підвішеним язиком - Зеленський, Льошик Гончаренко, Олег Ляшко і тд...

Ще 20 років тому у Раді купа науковців, академіків була. Хіба є зараз у Раді особистості рівня Юхновського чи Танюка?
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22.05.2020 10:13 Ответить
О, Танюк это известный науковець!
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22.05.2020 12:38 Ответить
Пока Украина занимает передовые места по коррупции, ей не светят передовые места по университетам.
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22.05.2020 10:06 Ответить
Щас приползут совки и будут стонать о том,что "самое лучшее образование было в ссср"
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22.05.2020 10:10 Ответить
На це їм відповідь проста: хай подивляться, скільки призерів міжнародних учнівських і студентських олімпіад в нас було при ссср, а скільки - зараз! До речі, у останні роки їх кількість стабільно зростала!
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22.05.2020 10:14 Ответить
а потом эти "лучше всех образованные" скопом "заряжали воду" перед голубыми экранами))
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22.05.2020 10:19 Ответить
Было),Чумак с Кашпировским чудили по телеку,а совочки наши велись)
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22.05.2020 10:34 Ответить
Кашпіровський і зараз чудить, але в Ютюбі)) І каже, що найшов ліки від коронавірусу, але поки нікому їх не покаже
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22.05.2020 10:58 Ответить
Та він аферюга ще той)
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22.05.2020 11:29 Ответить
Ну, хай попробуют подтвердить свои дипломы в каком нибудь Берлинском техническом университете. Количество негров-студентов при этом как то мало учитывают. Итак, студентам политехов их подтвердят, прочих - заставят пройти тесты, а диплом типо могилянки посоветуют засунуть себе в одно место и идти собирать клубнику.
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22.05.2020 10:14 Ответить
От диплом Могилянки якраз визнають - однокласник в Лондоні працює економістом!
Визнають КНУ, КПІ, Львівську політехніку, Могилянку. Ну і мабуть все...
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22.05.2020 10:16 Ответить
При нострификации проверяют не вуз а конкретный факультет, их если правильно помню более 100 признано, например, Германией. Суммарно около 20 вузов было имеющих диплом эквивалентный европейским вышам, просто нужно понимать что в какой-нибудь Уганде тоже выши могут быть признаны, и их оценят не многим ниже. Просто совецкие коррумпированые отрыжки котируются лишь формально.
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22.05.2020 14:12 Ответить
в этих вузах все студенты знают название своего факультета ?
и это не шутка , 100%
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22.05.2020 10:20 Ответить
Единичный случай - это исключение из правил и результат блата.
Мой племянник тоже типо программист, закончил могилянку, но, если бы не канадский дядя, работал бы учителем.
Аналогично университеты.
Подтверждаются только дипломы технических вузов, включительно с институтами легкой и пищевой промышленности. Точка.
Остальные должны сдать тесты.
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22.05.2020 10:22 Ответить
У Могилянки найбільше в Україні студентів їздять по обміну в іноземні вузи. Хто на рік, хто на семестр. І так було завжди - ні КНУ, ні КПІ, ні Харківський універ цим похвалитися не можуть.

І якщо в нас в КНУ така практика обмінів була впроваджена року після 2008-2009 (я вже не потрапив на це), то в Могилянці мої однокурсники їздили по обміну в ЄС і США ще на початку 2000-х. А це показник визнання вузу!
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22.05.2020 10:27 Ответить
На хрена те обмены. Хай устроится в немецкую фирму после того обмена. Нахрен он там нужен.
Поголовно все идут в журнашлюхи и зарабатывают заказухой.
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22.05.2020 10:30 Ответить
У КНЭУ ряд факультетов признаны эквивалентом ЕС дипломам, хотя половина, кажется, это айти экономического направления. Но как и у всех вузов проблемы с крррупцией, преподавателями, практикой итд.
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22.05.2020 14:18 Ответить
для получения диплома в вузе Украины
нужно знать кому давать ...
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22.05.2020 10:23 Ответить
Отставание на 400 мест от Лаптерейха довольно позорно
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22.05.2020 10:25 Ответить
Том 1000? Ето типо как кинуть свою горошину в мешок с горохом и гордиться етим?
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22.05.2020 10:39 Ответить
Я как украинец и проживая в Киеве впервые услышал про харьковский политех и Львовскую политехнику. Ето многое говорит о ваших рейтингах. Я даже не буду говорить в каком ларьке можно купить диплом из етих ВУЗов.
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22.05.2020 10:45 Ответить
От кацап і спалився... Не знати Львівську політехніку? "Киянин", ти хоч про КПІ чув? До речі, просте питання: де в районі КПІ танк?
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22.05.2020 10:47 Ответить
Ватан, я тебя обидел? С чего ты взял что каждый киевлянин обязан посетить КПИ и насрать под танком который там стоит и с чего ты взял что например московский агент не может выучить или посетить тот же танк и повесить там свою колорадскую ленточку? Я действительно возле танка не был, хотя когда то в КПИ думал поступать но отговорили, так как там отсеивается половина студентов на первой же зимней сессии. Я в свое время чуть ли не каждый день будучи студентом проходил мимо КПИ и покупал на базаре возле метро семечки и чебуреки чем заходил вовнутрь. так как будучи студентом у меня как то не интересовало где там танки или библиотеки.
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22.05.2020 11:34 Ответить
Ггг, ватан - це той, хто кацапською пише))
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22.05.2020 11:53 Ответить
Все ватан, больше других аргументов нету? Ты хоть на китайском напиши ватника сразу будет видно. И то что многие кацапы и сепары здесь пишут на украинском тоже видно и даже вышиванки одевают поверх красных труселей и ватника с росийским гербом. А то что многие учились в украинских ВУЗах, которые в основном на росийском языке или то что у кого то росийская клавиатура на ноутбуке потому что украинской в Украине не выпускают или не заказывают так ето у тебя слабый мозг не может переварить.
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22.05.2020 12:14 Ответить
Це в якому українському ВУЗі на кацапській??? У Шевченка всі 100% пар були в мене УКРАЇНСЬКОЮ!

Емм, і чим українська клава на ноуті відрізняється від російської, крім літер і і ї? У Віндовсі українська мова додається ХВИЛИНИ ЗА ТРИ!
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22.05.2020 12:18 Ответить
Если бы ты учился в ВУЗе то знал бы что книжки особенно технических дисциплин на росийском языке притом до сих пор. Если бы ты учился в ВУЗе то знал бы что пох. какой язык ты скачал если сама клавиатура и клавиши росийско-латинская и чтобы печатать на украинском нужно угадывать под какой росийской буквой скрывается украинская и шифтом работать чтобы знаки припинания ставить. Кстати ноутбук куплен во время царствования Пети Офшорного, и догадайся страну из которой он приехал в Украину то самое время когда порохосрань утверждала что торговли с окупантами у нас нет
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22.05.2020 12:38 Ответить
позор какой. тупое население потому в Украине и страна в жопе!
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22.05.2020 10:51 Ответить
А що це учора було у Ганапольського? це такий міністр освіти, що не може два слова зв"язати, ******* думку і розказуючі аби що? Ганапольський її навіть не допитував. поняв, що безполєзно. Жесть просто. десь 50 хвилина ефіру. https://www.youtube.com/watch?v=BUzYVojk7WA
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22.05.2020 11:41 Ответить
А какая разница где учиться, если есть желание учиться?
Физика что а Сумах, что в Киеве - одинаковая!
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22.05.2020 12:58 Ответить
В совке выши готовили аутистов по сути, технические знания без связи с гуанитарной базой, гуманитарные без связей с ревльностью. 0 международного сотрудничества и полная уверенность в альтернативной реальности изобретения первыми всего, от радио и телефона до компьютера. Особенно смешно звучит экономика как специальность в совке. В результае самая читающая нация заряжала банки от телевизора, а экономисты направляли бомбил сливать соляру в лесу, а в 90е продавать акции, облигации, ваучеры за чекушку. До сих пор от эконом программы в вузах бздит совком, библиотеки забиты Капиталом Карла Марла даже примеры задач написаны людьми явно не работающими управленцами и экономистами в коммерции.
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22.05.2020 14:31 Ответить
 
 