Шість українських вишів увійшли до 1000 найкращих університетів світу. ІНФОГРАФІКА
Шість українських університетів потрапили до рейтингу 1000 найкращих університетів світу за версією The QS World University Rankings.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" і сайт рейтингу.
Українські виші посіли такі місця: Харківський університет ім. Каразіна - 491; Київський університет ім. Шевченка - 541-550; Харківський політех - 651-700; Київський політех ім. Сікорського - 701-750; Сумський державний університет - 701-750; Львівська політехніка - 751-800.
Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).
Рейтинг оцінює університети за такими показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.
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Ще 20 років тому у Раді купа науковців, академіків була. Хіба є зараз у Раді особистості рівня Юхновського чи Танюка?
Визнають КНУ, КПІ, Львівську політехніку, Могилянку. Ну і мабуть все...
и это не шутка , 100%
Мой племянник тоже типо программист, закончил могилянку, но, если бы не канадский дядя, работал бы учителем.
Аналогично университеты.
Подтверждаются только дипломы технических вузов, включительно с институтами легкой и пищевой промышленности. Точка.
Остальные должны сдать тесты.
І якщо в нас в КНУ така практика обмінів була впроваджена року після 2008-2009 (я вже не потрапив на це), то в Могилянці мої однокурсники їздили по обміну в ЄС і США ще на початку 2000-х. А це показник визнання вузу!
Поголовно все идут в журнашлюхи и зарабатывают заказухой.
нужно знать кому давать ...
Емм, і чим українська клава на ноуті відрізняється від російської, крім літер і і ї? У Віндовсі українська мова додається ХВИЛИНИ ЗА ТРИ!
Физика что а Сумах, что в Киеве - одинаковая!