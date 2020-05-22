Шість українських вишів увійшли до 1000 найкращих університетів світу. ІНФОГРАФІКА

Шість українських університетів потрапили до рейтингу 1000 найкращих університетів світу за версією The QS World University Rankings.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" і сайт рейтингу.

Українські виші посіли такі місця: Харківський університет ім. Каразіна - 491; Київський університет ім. Шевченка - 541-550; Харківський політех - 651-700; Київський політех ім. Сікорського - 701-750; Сумський державний університет - 701-750; Львівська політехніка - 751-800.

Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оцінює університети за такими показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.

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