УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8931 відвідувач онлайн
Новини
17 417 38

Шість українських вишів увійшли до 1000 найкращих університетів світу. ІНФОГРАФІКА

Шість українських університетів потрапили до рейтингу 1000 найкращих університетів світу за версією The QS World University Rankings.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" і сайт рейтингу.

Українські виші посіли такі місця: Харківський університет ім. Каразіна - 491; Київський університет ім. Шевченка - 541-550; Харківський політех - 651-700; Київський політех ім. Сікорського - 701-750; Сумський державний університет - 701-750; Львівська політехніка - 751-800.

Шість українських вишів увійшли до 1000 найкращих університетів світу 01

Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оцінює університети за такими показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.

Також читайте: Міносвіти не виключає відновлення навчального процесу для студентів у червні: "Це буде рішення кожного університету"

Автор: 

рейтинг (1650) Університет (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Щас приползут совки и будут стонать о том,что "самое лучшее образование было в ссср"
показати весь коментар
22.05.2020 10:10
+6
а потом эти "лучше всех образованные" скопом "заряжали воду" перед голубыми экранами))
показати весь коментар
22.05.2020 10:19
+4
Цікаво, що це нова влада зробила з моїм рідним КНУ, що він опустився нижче Харківського універу??? Завжди ж №1 в Україні був!
показати весь коментар
22.05.2020 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, що це нова влада зробила з моїм рідним КНУ, що він опустився нижче Харківського універу??? Завжди ж №1 в Україні був!
показати весь коментар
22.05.2020 10:05 Відповісти
не завжди
показати весь коментар
22.05.2020 11:46 Відповісти
не перша двадцятка звичайно, але на ринку диплом не питають )
показати весь коментар
22.05.2020 10:05 Відповісти
От це і погано, що не питають... Бо диплом КНУ, Могилянки чи КПІ і диплом якого-небудь Криворізького універу - це дві великі різниці, як кажуть в Одесі!
показати весь коментар
22.05.2020 10:06 Відповісти
звісно, але відсоток достойних закладів дуже невеликий
показати весь коментар
22.05.2020 10:08 Відповісти
У нас взагалі в суспільстві в останні роки інтелектуалів не цінують... Чомусь більше цінуються не надто розумні, зате наглі, нахраписті і з підвішеним язиком - Зеленський, Льошик Гончаренко, Олег Ляшко і тд...

Ще 20 років тому у Раді купа науковців, академіків була. Хіба є зараз у Раді особистості рівня Юхновського чи Танюка?
показати весь коментар
22.05.2020 10:13 Відповісти
О, Танюк это известный науковець!
показати весь коментар
22.05.2020 12:38 Відповісти
Пока Украина занимает передовые места по коррупции, ей не светят передовые места по университетам.
показати весь коментар
22.05.2020 10:06 Відповісти
Щас приползут совки и будут стонать о том,что "самое лучшее образование было в ссср"
показати весь коментар
22.05.2020 10:10 Відповісти
На це їм відповідь проста: хай подивляться, скільки призерів міжнародних учнівських і студентських олімпіад в нас було при ссср, а скільки - зараз! До речі, у останні роки їх кількість стабільно зростала!
показати весь коментар
22.05.2020 10:14 Відповісти
а потом эти "лучше всех образованные" скопом "заряжали воду" перед голубыми экранами))
показати весь коментар
22.05.2020 10:19 Відповісти
Было),Чумак с Кашпировским чудили по телеку,а совочки наши велись)
показати весь коментар
22.05.2020 10:34 Відповісти
Кашпіровський і зараз чудить, але в Ютюбі)) І каже, що найшов ліки від коронавірусу, але поки нікому їх не покаже
показати весь коментар
22.05.2020 10:58 Відповісти
Та він аферюга ще той)
показати весь коментар
22.05.2020 11:29 Відповісти
Ну, хай попробуют подтвердить свои дипломы в каком нибудь Берлинском техническом университете. Количество негров-студентов при этом как то мало учитывают. Итак, студентам политехов их подтвердят, прочих - заставят пройти тесты, а диплом типо могилянки посоветуют засунуть себе в одно место и идти собирать клубнику.
показати весь коментар
22.05.2020 10:14 Відповісти
От диплом Могилянки якраз визнають - однокласник в Лондоні працює економістом!
Визнають КНУ, КПІ, Львівську політехніку, Могилянку. Ну і мабуть все...
показати весь коментар
22.05.2020 10:16 Відповісти
При нострификации проверяют не вуз а конкретный факультет, их если правильно помню более 100 признано, например, Германией. Суммарно около 20 вузов было имеющих диплом эквивалентный европейским вышам, просто нужно понимать что в какой-нибудь Уганде тоже выши могут быть признаны, и их оценят не многим ниже. Просто совецкие коррумпированые отрыжки котируются лишь формально.
показати весь коментар
22.05.2020 14:12 Відповісти
в этих вузах все студенты знают название своего факультета ?
и это не шутка , 100%
показати весь коментар
22.05.2020 10:20 Відповісти
Единичный случай - это исключение из правил и результат блата.
Мой племянник тоже типо программист, закончил могилянку, но, если бы не канадский дядя, работал бы учителем.
Аналогично университеты.
Подтверждаются только дипломы технических вузов, включительно с институтами легкой и пищевой промышленности. Точка.
Остальные должны сдать тесты.
показати весь коментар
22.05.2020 10:22 Відповісти
У Могилянки найбільше в Україні студентів їздять по обміну в іноземні вузи. Хто на рік, хто на семестр. І так було завжди - ні КНУ, ні КПІ, ні Харківський універ цим похвалитися не можуть.

І якщо в нас в КНУ така практика обмінів була впроваджена року після 2008-2009 (я вже не потрапив на це), то в Могилянці мої однокурсники їздили по обміну в ЄС і США ще на початку 2000-х. А це показник визнання вузу!
показати весь коментар
22.05.2020 10:27 Відповісти
На хрена те обмены. Хай устроится в немецкую фирму после того обмена. Нахрен он там нужен.
Поголовно все идут в журнашлюхи и зарабатывают заказухой.
показати весь коментар
22.05.2020 10:30 Відповісти
У КНЭУ ряд факультетов признаны эквивалентом ЕС дипломам, хотя половина, кажется, это айти экономического направления. Но как и у всех вузов проблемы с крррупцией, преподавателями, практикой итд.
показати весь коментар
22.05.2020 14:18 Відповісти
для получения диплома в вузе Украины
нужно знать кому давать ...
показати весь коментар
22.05.2020 10:23 Відповісти
Отставание на 400 мест от Лаптерейха довольно позорно
показати весь коментар
22.05.2020 10:25 Відповісти
Том 1000? Ето типо как кинуть свою горошину в мешок с горохом и гордиться етим?
показати весь коментар
22.05.2020 10:39 Відповісти
Я как украинец и проживая в Киеве впервые услышал про харьковский политех и Львовскую политехнику. Ето многое говорит о ваших рейтингах. Я даже не буду говорить в каком ларьке можно купить диплом из етих ВУЗов.
показати весь коментар
22.05.2020 10:45 Відповісти
От кацап і спалився... Не знати Львівську політехніку? "Киянин", ти хоч про КПІ чув? До речі, просте питання: де в районі КПІ танк?
показати весь коментар
22.05.2020 10:47 Відповісти
Ватан, я тебя обидел? С чего ты взял что каждый киевлянин обязан посетить КПИ и насрать под танком который там стоит и с чего ты взял что например московский агент не может выучить или посетить тот же танк и повесить там свою колорадскую ленточку? Я действительно возле танка не был, хотя когда то в КПИ думал поступать но отговорили, так как там отсеивается половина студентов на первой же зимней сессии. Я в свое время чуть ли не каждый день будучи студентом проходил мимо КПИ и покупал на базаре возле метро семечки и чебуреки чем заходил вовнутрь. так как будучи студентом у меня как то не интересовало где там танки или библиотеки.
показати весь коментар
22.05.2020 11:34 Відповісти
Ггг, ватан - це той, хто кацапською пише))
показати весь коментар
22.05.2020 11:53 Відповісти
Все ватан, больше других аргументов нету? Ты хоть на китайском напиши ватника сразу будет видно. И то что многие кацапы и сепары здесь пишут на украинском тоже видно и даже вышиванки одевают поверх красных труселей и ватника с росийским гербом. А то что многие учились в украинских ВУЗах, которые в основном на росийском языке или то что у кого то росийская клавиатура на ноутбуке потому что украинской в Украине не выпускают или не заказывают так ето у тебя слабый мозг не может переварить.
показати весь коментар
22.05.2020 12:14 Відповісти
Це в якому українському ВУЗі на кацапській??? У Шевченка всі 100% пар були в мене УКРАЇНСЬКОЮ!

Емм, і чим українська клава на ноуті відрізняється від російської, крім літер і і ї? У Віндовсі українська мова додається ХВИЛИНИ ЗА ТРИ!
показати весь коментар
22.05.2020 12:18 Відповісти
Если бы ты учился в ВУЗе то знал бы что книжки особенно технических дисциплин на росийском языке притом до сих пор. Если бы ты учился в ВУЗе то знал бы что пох. какой язык ты скачал если сама клавиатура и клавиши росийско-латинская и чтобы печатать на украинском нужно угадывать под какой росийской буквой скрывается украинская и шифтом работать чтобы знаки припинания ставить. Кстати ноутбук куплен во время царствования Пети Офшорного, и догадайся страну из которой он приехал в Украину то самое время когда порохосрань утверждала что торговли с окупантами у нас нет
показати весь коментар
22.05.2020 12:38 Відповісти
позор какой. тупое население потому в Украине и страна в жопе!
показати весь коментар
22.05.2020 10:51 Відповісти
А що це учора було у Ганапольського? це такий міністр освіти, що не може два слова зв"язати, ******* думку і розказуючі аби що? Ганапольський її навіть не допитував. поняв, що безполєзно. Жесть просто. десь 50 хвилина ефіру. https://www.youtube.com/watch?v=BUzYVojk7WA
показати весь коментар
22.05.2020 11:41 Відповісти
А какая разница где учиться, если есть желание учиться?
Физика что а Сумах, что в Киеве - одинаковая!
показати весь коментар
22.05.2020 12:58 Відповісти
В совке выши готовили аутистов по сути, технические знания без связи с гуанитарной базой, гуманитарные без связей с ревльностью. 0 международного сотрудничества и полная уверенность в альтернативной реальности изобретения первыми всего, от радио и телефона до компьютера. Особенно смешно звучит экономика как специальность в совке. В результае самая читающая нация заряжала банки от телевизора, а экономисты направляли бомбил сливать соляру в лесу, а в 90е продавать акции, облигации, ваучеры за чекушку. До сих пор от эконом программы в вузах бздит совком, библиотеки забиты Капиталом Карла Марла даже примеры задач написаны людьми явно не работающими управленцами и экономистами в коммерции.
показати весь коментар
22.05.2020 14:31 Відповісти
 
 