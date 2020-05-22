Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко

Умер украинский политик, народный депутат Верховной Рады шести созывов Анатолий Матвиенко.

Об этом сообщил в фейсбуке экс-нардеп Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле", - написал он.

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Напомним, Матвиенко получал депутатский мандат в течение шести созывов Рады. В предыдущем 8-м созыве занимал должность заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко".