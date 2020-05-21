Нацсовет ТРВ открыто нарушил закон в отношении канала "Еспресо", - Княжицкий

Национальный совет по телевидению и радиовещанию нарушил закон касательно телеканала "Еспресо", не проведя заседание и не дав никакого ответа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сказал народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил таким образом поздравить журналистов и всех граждан Украины, с Днем вышиванки. Они объявили проверку телеканала "Еспресо" после того, как обнаружили, как они сами пишут на своем официальном сайте, там нарушения . Эти нарушения заключаются в том, что в один день, когда проводился мониторинг, они час и несколько минут обнаружили трансляцию программ "Радио Свобода" и "ВВС Украина". И Нацсовет это считает нарушением потому, что они считают, что это нарушение лицензии . Так по лицензии должно быть 24 часа вещания украинского производства, а это якобы иностранное производство, что не соответствует действительности. Потому что программу "Радио Свобода" производит украинское юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, ведут украинцы, украинские журналисты там работают, и украинские политики туда приходят. И эти программы на "Еспресо" с 14 года ... ", - сообщил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях

Княжицкий считает, что давление на телеканал "Еспресо", это не только давление на свободу слова, но и ограничение вещания американских и европейских партнеров Украины.

"Еспресо" подписал соглашение с "ВВС" и обратился в Национальный совет с просьбой 40 минут или полчаса предоставить, внести изменения в лицензию, чтобы можно было программы "ВВС Украина" транслировать. Национальный совет не отвечал на это. По закону, обязан был ответить в течение десяти дней. Но Национальный совет сам нарушил закон, не провел заседание, не дал никакого ответа. И, согласно закону, эти программы транслируются. Это короткие новости "ВВС", несколько минут. И этого оказалось достаточно для того, чтобы сказать, что это нарушение и объявить проверку. За проверкой, как правило, идет предупреждение, лишение лицензии. Не иначе как просто давление на свободу слова, А это и попытки снова ограничить у нас вещание наших американских и европейских партнеров, иначе я это назвать не могу. И, конечно, это давление на независимый телеканал", - сказал Княжицкий.