Нацсовет ТРВ открыто нарушил закон в отношении канала "Еспресо", - Княжицкий
Национальный совет по телевидению и радиовещанию нарушил закон касательно телеканала "Еспресо", не проведя заседание и не дав никакого ответа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сказал народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.
"Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил таким образом поздравить журналистов и всех граждан Украины, с Днем вышиванки. Они объявили проверку телеканала "Еспресо" после того, как обнаружили, как они сами пишут на своем официальном сайте, там нарушения . Эти нарушения заключаются в том, что в один день, когда проводился мониторинг, они час и несколько минут обнаружили трансляцию программ "Радио Свобода" и "ВВС Украина". И Нацсовет это считает нарушением потому, что они считают, что это нарушение лицензии . Так по лицензии должно быть 24 часа вещания украинского производства, а это якобы иностранное производство, что не соответствует действительности. Потому что программу "Радио Свобода" производит украинское юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, ведут украинцы, украинские журналисты там работают, и украинские политики туда приходят. И эти программы на "Еспресо" с 14 года ... ", - сообщил политик.
Княжицкий считает, что давление на телеканал "Еспресо", это не только давление на свободу слова, но и ограничение вещания американских и европейских партнеров Украины.
"Еспресо" подписал соглашение с "ВВС" и обратился в Национальный совет с просьбой 40 минут или полчаса предоставить, внести изменения в лицензию, чтобы можно было программы "ВВС Украина" транслировать. Национальный совет не отвечал на это. По закону, обязан был ответить в течение десяти дней. Но Национальный совет сам нарушил закон, не провел заседание, не дал никакого ответа. И, согласно закону, эти программы транслируются. Это короткие новости "ВВС", несколько минут. И этого оказалось достаточно для того, чтобы сказать, что это нарушение и объявить проверку. За проверкой, как правило, идет предупреждение, лишение лицензии. Не иначе как просто давление на свободу слова, А это и попытки снова ограничить у нас вещание наших американских и европейских партнеров, иначе я это назвать не могу. И, конечно, это давление на независимый телеканал", - сказал Княжицкий.
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https://www.radiosvoboda.org/a/30619168.html Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента .
Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України.
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Stugna UA
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·https://twitter.com/StugnaU/status/1263567701424902144 13 мин
Ответ Бигуса Зеленскому... Безответственная ответственность Президента в деле: "Убийство Павла Шеремета". Коль ты вылез на сцену, засветился, будь любезен ответить г-н Президент!
сколько этот олигархокацапский реванш будем терпеть???
И еще, редакция Радио Свобода финансируется Штатами и кто-куда платит налог - еще вопрос...
А тим часом на 112 уже появився пєтушарій, який вєщає не українською і зареєстрований хз де. І проти якого тут кримінальні справи. Де реакція Нацради?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-firma/30626364.html Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством - «Схеми»
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1263554885854859264 1 ч
Вовочка начал войну с "Радио Свобода" и ВВС Вовочка, СССР то же с ними боролась и где оно?
при "папередниках" такого не было...всего годик прошло-а она как усё происходит.....напоминает 2012 год...
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-bakanova-znajshli-firmu-v-ispanii-golovu-sbu-postavili-pered-viborom.htm
Это эпично...