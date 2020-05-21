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Нацсовет ТРВ открыто нарушил закон в отношении канала "Еспресо", - Княжицкий

Нацсовет ТРВ открыто нарушил закон в отношении канала

Национальный совет по телевидению и радиовещанию нарушил закон касательно телеканала "Еспресо", не проведя заседание и не дав никакого ответа.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сказал народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил таким образом поздравить журналистов и всех граждан Украины, с Днем вышиванки. Они объявили проверку телеканала "Еспресо" после того, как обнаружили, как они сами пишут на своем официальном сайте, там нарушения . Эти нарушения заключаются в том, что в один день, когда проводился мониторинг, они час и несколько минут обнаружили трансляцию программ "Радио Свобода" и "ВВС Украина". И Нацсовет это считает нарушением потому, что они считают, что это нарушение лицензии . Так по лицензии должно быть 24 часа вещания украинского производства, а это якобы иностранное производство, что не соответствует действительности. Потому что программу "Радио Свобода" производит украинское юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, ведут украинцы, украинские журналисты там работают, и украинские политики туда приходят. И эти программы на "Еспресо" с 14 года ... ", - сообщил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях

Княжицкий считает, что давление на телеканал "Еспресо", это не только давление на свободу слова, но и ограничение вещания американских и европейских партнеров Украины.

"Еспресо" подписал соглашение с "ВВС" и обратился в Национальный совет с просьбой 40 минут или полчаса предоставить, внести изменения в лицензию, чтобы можно было программы "ВВС Украина" транслировать. Национальный совет не отвечал на это. По закону, обязан был ответить в течение десяти дней. Но Национальный совет сам нарушил закон, не провел заседание, не дал никакого ответа. И, согласно закону, эти программы транслируются. Это короткие новости "ВВС", несколько минут. И этого оказалось достаточно для того, чтобы сказать, что это нарушение и объявить проверку. За проверкой, как правило, идет предупреждение, лишение лицензии. Не иначе как просто давление на свободу слова, А это и попытки снова ограничить у нас вещание наших американских и европейских партнеров, иначе я это назвать не могу. И, конечно, это давление на независимый телеканал", - сказал Княжицкий.

Автор: 

Княжицкий Николай (203) Нацсовет ТРВ (572) цензура (1337) канал (160)


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Топ комментарии
+17
"Еспресо" - украинский телеканал, для украинцев и за Украину.... Преследуя "Еспресо" , Зеленский и прочие путиноиды выслуживаются перед кремлём...
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21.05.2020 23:38
+16
Чого дивуватися у Зе давня неприязнь до журналістських розслідувань особливо від "Радіо Свобода".
https://www.radiosvoboda.org/a/30619168.html Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента .

Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України.
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21.05.2020 23:32
+14
Журналізд.
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 557
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21.05.2020 23:56
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Правила форума Совет форумчан
ща на единицах рекламма, Михаэль у микрофона, решаем кто будет президентом Америги))).
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21.05.2020 23:24 Ответить
Михо с пеной у рта защищает Зе что же ему наобещали что он так рьяно защищает а когда пнут под зад как шарика за ненадобностью он начнет кричать и звать народ но его уже никто не услышит
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21.05.2020 23:28 Ответить
он на эту тему ваще не парится, он точно знает ФБР разберется.
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21.05.2020 23:36 Ответить
Журналізд.
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 557
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21.05.2020 23:56 Ответить
"Досить переслідувати свободу слова!" - закричали порохоботи і продовжили відмічати як спам абсолютно всі невигідні їм коментарі.
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21.05.2020 23:27 Ответить
Якщо ти не відрізняєш свободу слова від пропагандонства, ольгинські тролі теж ні в чому не винні їх права порушують і вони своїми висерами ні на кого не впливають?
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21.05.2020 23:34 Ответить
А чего ты спамишь ,правда глаза колит!!!!порохоботина!!!!
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22.05.2020 09:05 Ответить
Тролик хоче ням-ням? І коза тролика хоче хрум-хрум? Тому тролик весь вечір "среньк-среньк"?
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21.05.2020 23:51 Ответить
Чого дивуватися у Зе давня неприязнь до журналістських розслідувань особливо від "Радіо Свобода".
https://www.radiosvoboda.org/a/30619168.html Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента .

Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України.
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21.05.2020 23:32 Ответить
YouTube - https://m.youtube.com/watch?v=qokM5H0C85s
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21.05.2020 23:37 Ответить
фсбшная агентура в действии
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21.05.2020 23:38 Ответить
"Еспресо" - украинский телеканал, для украинцев и за Украину.... Преследуя "Еспресо" , Зеленский и прочие путиноиды выслуживаются перед кремлём...
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21.05.2020 23:38 Ответить
Та не перед кремлем вони вислужуються, а хочуть себе вберегти від критики. Саме на проукраїнських каналах такої критики найбільше. Зелена пліснява за себе дбає, не соромлячись.
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22.05.2020 01:17 Ответить
ойо, а 24тый давно??))
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22.05.2020 01:46 Ответить
Схоже що Зє-крису і Ко заганяють в куток, тому воно видає такі істеричні дії.
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21.05.2020 23:41 Ответить
интерестно какие бы сейчас были боевые действия если Гетьман Михаэль?
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21.05.2020 23:42 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU


https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1263567701424902144 13 мин

Ответ Бигуса Зеленскому... Безответственная ответственность Президента в деле: "Убийство Павла Шеремета". Коль ты вылез на сцену, засветился, будь любезен ответить г-н Президент!
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21.05.2020 23:43 Ответить
У нас осталось очень мало проукраинских каналов---они и их хотят уничтожить!
сколько этот олигархокацапский реванш будем терпеть???
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21.05.2020 23:49 Ответить
Это так эпично - порохоботы сами установили квоты, а теперь возмущаются про ущемление прав!
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22.05.2020 00:11 Ответить
для рашистской срани не то, что квоты, её вообще не должно быть слышно в Украине, у неё в Украине никаких прав, как и у тебя, кацапсина ты номерная под прокси.
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22.05.2020 00:17 Ответить
А чим українська редакція Радіо Свобода чи українськеа студія ВВС порушують квоти? В них передачі всі українською і роблять ці передачі не в Вашингтоні чи Лондоні, а в Києві. Так що не так?
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22.05.2020 00:19 Ответить
Есть лицензия, в которой описаны правила, обязанности и ответственность! Нарушение же лицензии, влечет за собой наказание! По истечению этой лицензии, получают и оплачивают новую с новыми правилами и новыми обязанностями!

И еще, редакция Радио Свобода финансируется Штатами и кто-куда платит налог - еще вопрос...
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22.05.2020 00:39 Ответить
Дик, а причому тут квоти тоді?))) Квоти лише на мову і на країну виробництва програм. Програми робляться тут і українською мовою, податки - то інше питання вже, але юридична особа в Україні все-таки зареєстрована...
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22.05.2020 00:48 Ответить
А где тогда гарантия, что завтра на этом канале не появится украинская редакция RT(Раша Тудей), которые будут вещать по-украински и юридически зарегистрируются в Днепре?
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22.05.2020 00:57 Ответить
От коли появиться, тоді і поговоримо)

А тим часом на 112 уже появився пєтушарій, який вєщає не українською і зареєстрований хз де. І проти якого тут кримінальні справи. Де реакція Нацради?
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22.05.2020 01:15 Ответить
Когда против кого-то ведут криминальные дела - с розыска не снимают! Это раз, а во-вторых, у 112 своя лицензия!
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22.05.2020 01:34 Ответить
Ліцензія своя, але квоти на % іншомовного продукту чи продукту іноземного виробництва ОДНАКОВІ ДЛЯ ВСІХ!
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22.05.2020 09:37 Ответить
сейчас "Нацрада" -просто импотентная организация...видимо уже "прорассейская"...
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22.05.2020 02:06 Ответить
Дюша-шо ты "городишь"...?! "зебот-да...?!
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22.05.2020 02:07 Ответить
Нацрада действительно нарушила закон, так как не ответила на его заявку в десятиденевный срок, но это никак не даёт право ставить в эфир всё, что вздумается, лол.
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22.05.2020 02:31 Ответить
Если всё так как ты говоришь, и эти передачи чисто украинские, зачем Княжицкому было в принципе подавать заявку на смену лицензии для получения разрешения на трансляцию ББС? У него уже была лицензия для укр контента, чем же ББС тогда отличается от других новостных программ, а?
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22.05.2020 02:27 Ответить
мордуют проукраинский парашенков канал!!
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22.05.2020 01:48 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/bbc-ukraina-zelenskogo-pochemu-mechta-komika-o-transformacii-mozhet-zakonchitsja/ BBC: «Украина Зеленского: почему мечты комика о трансформации могут закончиться»
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21.05.2020 23:52 Ответить
Та шо їм закон ? Підітерлись,і далі пішли.Свіжачок :
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-firma/30626364.html Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством - «Схеми»
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21.05.2020 23:52 Ответить
вот за это и -"мстя"...ой...не стоит "слугам народу" злить США...бо тогда им точно "некомфортно" будет...
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22.05.2020 02:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1263554885854859264 1 ч

Вовочка начал войну с "Радио Свобода" и ВВС Вовочка, СССР то же с ними боролась и где оно?
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22.05.2020 00:16 Ответить
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 4543
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22.05.2020 00:47 Ответить
-"Так по лицензии должно быть 24 часа вещания украинского производства, а это якобы иностранное производство,"...грёбаный "зелёный" стыд...!!!
при "папередниках" такого не было...всего годик прошло-а она как усё происходит.....напоминает 2012 год...
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22.05.2020 02:01 Ответить
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 1883
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22.05.2020 02:26 Ответить
интересно-а не в этом ли дело...?!
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-bakanova-znajshli-firmu-v-ispanii-golovu-sbu-postavili-pered-viborom.htm
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22.05.2020 02:46 Ответить
В пианиста не стрелять. Он играет, как умеет.
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22.05.2020 05:51 Ответить
В нашем случае - чем умеет
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22.05.2020 10:39 Ответить
Закон суров,но справедлив!Пропагандонский канал на чьи средства кормится?. Кто заказывыает девочку? Он хоть и Украинский,но ничуть не лучше НАШ или 112.
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22.05.2020 07:00 Ответить
Ееспресо укранський канал, а це лайно неукраїнське, а вороже Україні!
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22.05.2020 09:19 Ответить
Для Зе "Великий Львів", як "серпом по..."!
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22.05.2020 08:43 Ответить
Переслідування "Еспресо" замість антиукраїнських каналів Медведчука - це ще одна явна зрада зекоманди України та українців на догоду нашому ворогу Московії!
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22.05.2020 08:46 Ответить
Как зебилы вписываются за нацсовет ТРВ ))
Это эпично...
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22.05.2020 09:22 Ответить
Антизеленский инфошумишко.Все давно раскусили ,кто что городит.мышиная возня с какашками
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22.05.2020 10:25 Ответить
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 8686
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22.05.2020 12:33 Ответить
 
 