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Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький

Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення порушила закон стосовно "Еспресо", не провівши засідання та не давши жодної відповіді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила в такий спосіб привітати журналістів і всіх громадян України, мабуть, з Днем вишиванки. Вони оголосили перевірку телеканалу "Еспресо" після того, як виявили, як вони самі пишуть на власному офіційному сайті, там порушення. Ці порушення полягають в тому, що в один день, коли проводився моніторинг, вони годину і декілька хвилин виявили трансляцію програм "Радіо Свобода" і "ВВС Україна". І нацрада це вважає порушенням через те, що вони вважають, що це порушення ліцензії. Бо за ліцензією має бути 24 години мовлення українського виробництва, а це нібито іноземне виробництво, що не відповідає дійсності. Тому що програма "Радіо Свобода" виробляє українська юридична особа, яка зареєстрована в Україні, ведуть українці, українські журналісти там працюють, і українські політики туди приходять. І ці програми на "Еспресо" з 14 року…", - повідомив політик.

Княжицький вважає, що тиск на телеканал "Еспресо", це не тільки тиск на свободу слова, а й обмеження мовлення американських і європейських партнерів України.

""Еспресо" підписав угоду з "ВВС" і звернувся до Національної ради з проханням 40 хвилин чи пів години надати, внести зміни в ліцензію, щоб можна було програми "ВВС Україна" транслювати. Національна рада не відповідала на це. За законом, зобов’язана була відповісти протягом десяти днів. Але Національна рада сама порушила закон, не провела засідання, не дала жодної відповіді. І, відповідно до закону, ці програми транслюються. Це короткі новини "ВВС", декілька хвилин. І цього виявилося достатньо для того, щоб сказати, що це порушення і оголосити перевірку. За перевіркою, як правило, йде попередження, позбавлення ліцензії. Не інакше як не просто тиск на свободу слова, а це й спроби знову обмежити в нас мовлення наших американських і європейських партнерів, я це назвати не можу. І, звичайно, це тиск на незалежний телеканал", - сказав Княжицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацрада перевірить "Еспресо" через програми "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна", канал заявляє про політичні репресії

Автор: 

Княжицький Микола (89) Нацрада ТРМ (458) цензура (363) канал (115)


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Топ коментарі
+17
"Еспресо" - украинский телеканал, для украинцев и за Украину.... Преследуя "Еспресо" , Зеленский и прочие путиноиды выслуживаются перед кремлём...
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21.05.2020 23:38
+16
Чого дивуватися у Зе давня неприязнь до журналістських розслідувань особливо від "Радіо Свобода".
https://www.radiosvoboda.org/a/30619168.html Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента .

Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України.
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21.05.2020 23:32
+14
Журналізд.
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 557
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21.05.2020 23:56
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Правила форума Рада форумчан
ща на единицах рекламма, Михаэль у микрофона, решаем кто будет президентом Америги))).
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21.05.2020 23:24 Відповісти
Михо с пеной у рта защищает Зе что же ему наобещали что он так рьяно защищает а когда пнут под зад как шарика за ненадобностью он начнет кричать и звать народ но его уже никто не услышит
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21.05.2020 23:28 Відповісти
он на эту тему ваще не парится, он точно знает ФБР разберется.
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21.05.2020 23:36 Відповісти
Журналізд.
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 557
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21.05.2020 23:56 Відповісти
"Досить переслідувати свободу слова!" - закричали порохоботи і продовжили відмічати як спам абсолютно всі невигідні їм коментарі.
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21.05.2020 23:27 Відповісти
Якщо ти не відрізняєш свободу слова від пропагандонства, ольгинські тролі теж ні в чому не винні їх права порушують і вони своїми висерами ні на кого не впливають?
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21.05.2020 23:34 Відповісти
А чего ты спамишь ,правда глаза колит!!!!порохоботина!!!!
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22.05.2020 09:05 Відповісти
Тролик хоче ням-ням? І коза тролика хоче хрум-хрум? Тому тролик весь вечір "среньк-среньк"?
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21.05.2020 23:51 Відповісти
Чого дивуватися у Зе давня неприязнь до журналістських розслідувань особливо від "Радіо Свобода".
https://www.radiosvoboda.org/a/30619168.html Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента .

Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України.
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21.05.2020 23:32 Відповісти
YouTube - https://m.youtube.com/watch?v=qokM5H0C85s
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21.05.2020 23:37 Відповісти
фсбшная агентура в действии
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21.05.2020 23:38 Відповісти
"Еспресо" - украинский телеканал, для украинцев и за Украину.... Преследуя "Еспресо" , Зеленский и прочие путиноиды выслуживаются перед кремлём...
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21.05.2020 23:38 Відповісти
Та не перед кремлем вони вислужуються, а хочуть себе вберегти від критики. Саме на проукраїнських каналах такої критики найбільше. Зелена пліснява за себе дбає, не соромлячись.
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22.05.2020 01:17 Відповісти
ойо, а 24тый давно??))
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22.05.2020 01:46 Відповісти
Схоже що Зє-крису і Ко заганяють в куток, тому воно видає такі істеричні дії.
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21.05.2020 23:41 Відповісти
интерестно какие бы сейчас были боевые действия если Гетьман Михаэль?
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21.05.2020 23:42 Відповісти
https://twitter.com/StugnaU
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https://twitter.com/StugnaU


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https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1263567701424902144 13 мин

Ответ Бигуса Зеленскому... Безответственная ответственность Президента в деле: "Убийство Павла Шеремета". Коль ты вылез на сцену, засветился, будь любезен ответить г-н Президент!
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21.05.2020 23:43 Відповісти
У нас осталось очень мало проукраинских каналов---они и их хотят уничтожить!
сколько этот олигархокацапский реванш будем терпеть???
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21.05.2020 23:49 Відповісти
Это так эпично - порохоботы сами установили квоты, а теперь возмущаются про ущемление прав!
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22.05.2020 00:11 Відповісти
для рашистской срани не то, что квоты, её вообще не должно быть слышно в Украине, у неё в Украине никаких прав, как и у тебя, кацапсина ты номерная под прокси.
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22.05.2020 00:17 Відповісти
А чим українська редакція Радіо Свобода чи українськеа студія ВВС порушують квоти? В них передачі всі українською і роблять ці передачі не в Вашингтоні чи Лондоні, а в Києві. Так що не так?
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22.05.2020 00:19 Відповісти
Есть лицензия, в которой описаны правила, обязанности и ответственность! Нарушение же лицензии, влечет за собой наказание! По истечению этой лицензии, получают и оплачивают новую с новыми правилами и новыми обязанностями!

И еще, редакция Радио Свобода финансируется Штатами и кто-куда платит налог - еще вопрос...
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22.05.2020 00:39 Відповісти
Дик, а причому тут квоти тоді?))) Квоти лише на мову і на країну виробництва програм. Програми робляться тут і українською мовою, податки - то інше питання вже, але юридична особа в Україні все-таки зареєстрована...
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22.05.2020 00:48 Відповісти
А где тогда гарантия, что завтра на этом канале не появится украинская редакция RT(Раша Тудей), которые будут вещать по-украински и юридически зарегистрируются в Днепре?
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22.05.2020 00:57 Відповісти
От коли появиться, тоді і поговоримо)

А тим часом на 112 уже появився пєтушарій, який вєщає не українською і зареєстрований хз де. І проти якого тут кримінальні справи. Де реакція Нацради?
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22.05.2020 01:15 Відповісти
Когда против кого-то ведут криминальные дела - с розыска не снимают! Это раз, а во-вторых, у 112 своя лицензия!
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22.05.2020 01:34 Відповісти
Ліцензія своя, але квоти на % іншомовного продукту чи продукту іноземного виробництва ОДНАКОВІ ДЛЯ ВСІХ!
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22.05.2020 09:37 Відповісти
сейчас "Нацрада" -просто импотентная организация...видимо уже "прорассейская"...
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22.05.2020 02:06 Відповісти
Дюша-шо ты "городишь"...?! "зебот-да...?!
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22.05.2020 02:07 Відповісти
Нацрада действительно нарушила закон, так как не ответила на его заявку в десятиденевный срок, но это никак не даёт право ставить в эфир всё, что вздумается, лол.
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22.05.2020 02:31 Відповісти
Если всё так как ты говоришь, и эти передачи чисто украинские, зачем Княжицкому было в принципе подавать заявку на смену лицензии для получения разрешения на трансляцию ББС? У него уже была лицензия для укр контента, чем же ББС тогда отличается от других новостных программ, а?
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22.05.2020 02:27 Відповісти
мордуют проукраинский парашенков канал!!
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22.05.2020 01:48 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/bbc-ukraina-zelenskogo-pochemu-mechta-komika-o-transformacii-mozhet-zakonchitsja/ BBC: «Украина Зеленского: почему мечты комика о трансформации могут закончиться»
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21.05.2020 23:52 Відповісти
Та шо їм закон ? Підітерлись,і далі пішли.Свіжачок :
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-firma/30626364.html Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством - «Схеми»
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21.05.2020 23:52 Відповісти
вот за это и -"мстя"...ой...не стоит "слугам народу" злить США...бо тогда им точно "некомфортно" будет...
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22.05.2020 02:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1263554885854859264 1 ч

Вовочка начал войну с "Радио Свобода" и ВВС Вовочка, СССР то же с ними боролась и где оно?
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22.05.2020 00:16 Відповісти
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 4543
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22.05.2020 00:47 Відповісти
-"Так по лицензии должно быть 24 часа вещания украинского производства, а это якобы иностранное производство,"...грёбаный "зелёный" стыд...!!!
при "папередниках" такого не было...всего годик прошло-а она как усё происходит.....напоминает 2012 год...
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22.05.2020 02:01 Відповісти
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 1883
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22.05.2020 02:26 Відповісти
интересно-а не в этом ли дело...?!
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-bakanova-znajshli-firmu-v-ispanii-golovu-sbu-postavili-pered-viborom.htm
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22.05.2020 02:46 Відповісти
В пианиста не стрелять. Он играет, как умеет.
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22.05.2020 05:51 Відповісти
В нашем случае - чем умеет
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22.05.2020 10:39 Відповісти
Закон суров,но справедлив!Пропагандонский канал на чьи средства кормится?. Кто заказывыает девочку? Он хоть и Украинский,но ничуть не лучше НАШ или 112.
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22.05.2020 07:00 Відповісти
Ееспресо укранський канал, а це лайно неукраїнське, а вороже Україні!
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22.05.2020 09:19 Відповісти
Для Зе "Великий Львів", як "серпом по..."!
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22.05.2020 08:43 Відповісти
Переслідування "Еспресо" замість антиукраїнських каналів Медведчука - це ще одна явна зрада зекоманди України та українців на догоду нашому ворогу Московії!
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22.05.2020 08:46 Відповісти
Как зебилы вписываются за нацсовет ТРВ ))
Это эпично...
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22.05.2020 09:22 Відповісти
Антизеленский инфошумишко.Все давно раскусили ,кто что городит.мышиная возня с какашками
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22.05.2020 10:25 Відповісти
Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький - Цензор.НЕТ 8686
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22.05.2020 12:33 Відповісти
 
 