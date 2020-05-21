Нацрада ТРМ відкрито порушила закон щодо каналу "Еспресо", - Княжицький
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення порушила закон стосовно "Еспресо", не провівши засідання та не давши жодної відповіді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила в такий спосіб привітати журналістів і всіх громадян України, мабуть, з Днем вишиванки. Вони оголосили перевірку телеканалу "Еспресо" після того, як виявили, як вони самі пишуть на власному офіційному сайті, там порушення. Ці порушення полягають в тому, що в один день, коли проводився моніторинг, вони годину і декілька хвилин виявили трансляцію програм "Радіо Свобода" і "ВВС Україна". І нацрада це вважає порушенням через те, що вони вважають, що це порушення ліцензії. Бо за ліцензією має бути 24 години мовлення українського виробництва, а це нібито іноземне виробництво, що не відповідає дійсності. Тому що програма "Радіо Свобода" виробляє українська юридична особа, яка зареєстрована в Україні, ведуть українці, українські журналісти там працюють, і українські політики туди приходять. І ці програми на "Еспресо" з 14 року…", - повідомив політик.
Княжицький вважає, що тиск на телеканал "Еспресо", це не тільки тиск на свободу слова, а й обмеження мовлення американських і європейських партнерів України.
""Еспресо" підписав угоду з "ВВС" і звернувся до Національної ради з проханням 40 хвилин чи пів години надати, внести зміни в ліцензію, щоб можна було програми "ВВС Україна" транслювати. Національна рада не відповідала на це. За законом, зобов’язана була відповісти протягом десяти днів. Але Національна рада сама порушила закон, не провела засідання, не дала жодної відповіді. І, відповідно до закону, ці програми транслюються. Це короткі новини "ВВС", декілька хвилин. І цього виявилося достатньо для того, щоб сказати, що це порушення і оголосити перевірку. За перевіркою, як правило, йде попередження, позбавлення ліцензії. Не інакше як не просто тиск на свободу слова, а це й спроби знову обмежити в нас мовлення наших американських і європейських партнерів, я це назвати не можу. І, звичайно, це тиск на незалежний телеканал", - сказав Княжицький.
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https://www.radiosvoboda.org/a/30619168.html Рік правління Зеленського: найгучніші розслідування про шостого президента .
Радіо Свобода згадує найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України.
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·https://twitter.com/StugnaU/status/1263567701424902144 13 мин
Ответ Бигуса Зеленскому... Безответственная ответственность Президента в деле: "Убийство Павла Шеремета". Коль ты вылез на сцену, засветился, будь любезен ответить г-н Президент!
сколько этот олигархокацапский реванш будем терпеть???
И еще, редакция Радио Свобода финансируется Штатами и кто-куда платит налог - еще вопрос...
А тим часом на 112 уже появився пєтушарій, який вєщає не українською і зареєстрований хз де. І проти якого тут кримінальні справи. Де реакція Нацради?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-firma/30626364.html Голова СБУ Баканов займає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством - «Схеми»
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1263554885854859264 1 ч
Вовочка начал войну с "Радио Свобода" и ВВС Вовочка, СССР то же с ними боролась и где оно?
при "папередниках" такого не было...всего годик прошло-а она как усё происходит.....напоминает 2012 год...
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-bakanova-znajshli-firmu-v-ispanii-golovu-sbu-postavili-pered-viborom.htm
Это эпично...