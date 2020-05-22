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Помер екснардеп Анатолій Матвієнко

Помер екснардеп Анатолій Матвієнко

Помер український політик, народний депутат Верховної Ради шести скликань Анатолій Матвієнко.

Про це повідомив у фейсбуці екснардеп Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

"Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил. Анатолій Матвієнко любив і підтримував українську культуру, історичні дослідження. У нього завжди була мрія об‘єднати українські церкви, бачити Україну сильною і соборною. У минулому році разом святили паски у церкві на Аскольдовій могилі", - написав він.

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Нагадаємо, Матвієнко отримував депутатський мандат протягом шести скликань Ради. У попередньому 8-му скликанні обіймав посаду заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка".

Помер екснардеп Анатолій Матвієнко 01

Автор: 

Княжицький Микола (89) Матвієнко Анатолій (29) смерть (6741)


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