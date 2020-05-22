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Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО

Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО

Президент Владимир Зеленский заявил, что за месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к проведению в Украине внешнего независимого оценивания.

Об этом сказал Зеленский на совещании по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что президенту доложили, что идет подготовка к ВНО, которое должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

"На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Меры должны быть столь же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо", - подчеркнул Зеленский.

На совещании также сообщили, что Кабинет Министров позволяет возобновить работу детских садов. Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

"Это означает, что детсады могут открываться, но не обязаны это делать, если они не готовы к принятию воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня. Вход на тестирование - в защитных масках, - Минобразования

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) ВНО (417) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+6
Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО - Цензор.НЕТ 315
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22.05.2020 13:48
+6
"В мене є чим думати, але я ще не навчився."
Ваш, вова *********
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22.05.2020 13:49
+5
П
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22.05.2020 13:47
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22.05.2020 13:47 Ответить
И
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22.05.2020 13:47 Ответить
Д
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22.05.2020 13:47 Ответить
О
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22.05.2020 13:52 Ответить
Р
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22.05.2020 13:52 Ответить
Всем тем кого поназначал на ключевые должности, месяца маловато..., некоторых надо опять в начальную школу отправить!
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22.05.2020 13:47 Ответить
Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО - Цензор.НЕТ 315
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22.05.2020 13:48 Ответить
"В мене є чим думати, але я ще не навчився."
Ваш, вова *********
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22.05.2020 13:49 Ответить
Идиот? Впереди 34 волна и 25 пик барановируса. Все в схрон и дорожать
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22.05.2020 13:50 Ответить
#баное квартальное чьмо.
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22.05.2020 13:54 Ответить
Он то тут при чем ?
Его выбрало 73% любителей квартала 95 !
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22.05.2020 14:01 Ответить
Иди законы учи "юрист"
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22.05.2020 13:57 Ответить
Нет повести печальнее на свете, Чем клоун в президентском кабинете !!!

Зеленський: За місяць необхідно належним чином підготуватися до ЗНО - Цензор.НЕТ 252
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22.05.2020 14:00 Ответить
ого, скока тут специалистов по ВНО...
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22.05.2020 14:00 Ответить
поспіши, ти від отари відбився
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22.05.2020 14:10 Ответить
якщо ти ніх не розумієш у ЗНО, то чого сунеш своє рило коментувати?
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22.05.2020 14:17 Ответить
якщо ти ніх не розумієш у ЗНО, то чого сунеш своє рило коментувати?
https://censor.net/comments/locate/3197327/019214ed-7d05-7095-9b93-aaac24404a95
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22.05.2020 14:27 Ответить
в мене обличчя, це по перше. а по друге іди нах чамора зєбільна.
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22.05.2020 14:43 Ответить
Вова, а пройти ЗНО з історії України слабо?
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22.05.2020 14:36 Ответить
 
 