Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО

Президент Владимир Зеленский заявил, что за месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к проведению в Украине внешнего независимого оценивания.

Об этом сказал Зеленский на совещании по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что президенту доложили, что идет подготовка к ВНО, которое должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

"На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Меры должны быть столь же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо", - подчеркнул Зеленский.

На совещании также сообщили, что Кабинет Министров позволяет возобновить работу детских садов. Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

"Это означает, что детсады могут открываться, но не обязаны это делать, если они не готовы к принятию воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня. Вход на тестирование - в защитных масках, - Минобразования