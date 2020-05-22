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Зеленський: За місяць необхідно належним чином підготуватися до ЗНО

Зеленський: За місяць необхідно належним чином підготуватися до ЗНО

Президент Володимир Зеленський заявив, що за місяць необхідно належним чином підготуватися до проведення в Україні зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це сказав Зеленський на нараді щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зазначається, що президенту доповіли про те, що триває підготовка до ЗНО, яке має відбутися за чіткими правилами, щоб уникнути заражень. У приміщенні під час проведення тестування зможуть одночасно перебувати щонайбільше 10 осіб.

"На ЗНО прийдуть усі діти. Якщо приміщення будуть не готові, це загрожує спалахом. У нас є ще місяць, щоб підготуватися. Ми маємо вберегти наших дітей. Заходи мають бути настільки ж ефективними, як і карантин, який ми пройшли доволі добре", – наголосив Зеленський.

На нараді також повідомили, що Кабінет Міністрів дозволяє відновити роботу дитячих садочків. Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

"Це означає, що дитсадки можуть відкриватися, але не зобов’язані цього робити, якщо вони не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для убезпечення дітей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Пробне ЗНО в Україні відбудеться 15 і 17 червня. Вхід на тестування – у захисних масках, - Міносвіти

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ЗНО (323) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+6
Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО - Цензор.НЕТ 315
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22.05.2020 13:48
+6
"В мене є чим думати, але я ще не навчився."
Ваш, вова *********
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22.05.2020 13:49
+5
П
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22.05.2020 13:47
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22.05.2020 13:47 Відповісти
И
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22.05.2020 13:47 Відповісти
Д
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22.05.2020 13:47 Відповісти
О
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22.05.2020 13:52 Відповісти
Р
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22.05.2020 13:52 Відповісти
Всем тем кого поназначал на ключевые должности, месяца маловато..., некоторых надо опять в начальную школу отправить!
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22.05.2020 13:47 Відповісти
Зеленский: За месяц необходимо надлежащим образом подготовиться к ВНО - Цензор.НЕТ 315
показати весь коментар
22.05.2020 13:48 Відповісти
"В мене є чим думати, але я ще не навчився."
Ваш, вова *********
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22.05.2020 13:49 Відповісти
Идиот? Впереди 34 волна и 25 пик барановируса. Все в схрон и дорожать
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22.05.2020 13:50 Відповісти
#баное квартальное чьмо.
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22.05.2020 13:54 Відповісти
Он то тут при чем ?
Его выбрало 73% любителей квартала 95 !
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22.05.2020 14:01 Відповісти
Иди законы учи "юрист"
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22.05.2020 13:57 Відповісти
Нет повести печальнее на свете, Чем клоун в президентском кабинете !!!

Зеленський: За місяць необхідно належним чином підготуватися до ЗНО - Цензор.НЕТ 252
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22.05.2020 14:00 Відповісти
ого, скока тут специалистов по ВНО...
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22.05.2020 14:00 Відповісти
поспіши, ти від отари відбився
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22.05.2020 14:10 Відповісти
якщо ти ніх не розумієш у ЗНО, то чого сунеш своє рило коментувати?
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22.05.2020 14:17 Відповісти
якщо ти ніх не розумієш у ЗНО, то чого сунеш своє рило коментувати?
https://censor.net/comments/locate/3197327/019214ed-7d05-7095-9b93-aaac24404a95
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22.05.2020 14:27 Відповісти
в мене обличчя, це по перше. а по друге іди нах чамора зєбільна.
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22.05.2020 14:43 Відповісти
Вова, а пройти ЗНО з історії України слабо?
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22.05.2020 14:36 Відповісти
 
 