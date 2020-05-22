Зеленський: За місяць необхідно належним чином підготуватися до ЗНО

Президент Володимир Зеленський заявив, що за місяць необхідно належним чином підготуватися до проведення в Україні зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це сказав Зеленський на нараді щодо боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зазначається, що президенту доповіли про те, що триває підготовка до ЗНО, яке має відбутися за чіткими правилами, щоб уникнути заражень. У приміщенні під час проведення тестування зможуть одночасно перебувати щонайбільше 10 осіб.

"На ЗНО прийдуть усі діти. Якщо приміщення будуть не готові, це загрожує спалахом. У нас є ще місяць, щоб підготуватися. Ми маємо вберегти наших дітей. Заходи мають бути настільки ж ефективними, як і карантин, який ми пройшли доволі добре", – наголосив Зеленський.

На нараді також повідомили, що Кабінет Міністрів дозволяє відновити роботу дитячих садочків. Головною умовою функціонування дошкільних навчальних закладів стане відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

"Це означає, що дитсадки можуть відкриватися, але не зобов’язані цього робити, якщо вони не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту, термометрів та інших необхідних речей для убезпечення дітей", - йдеться в повідомленні.

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