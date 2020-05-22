Подозреваемым в убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, - адвокат Безпалый

Адвокатов Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Антоненко срочно пригласили в ИВС, где троим подозреваемым в деле об убийстве Шеремета, вручают документы об окончании расследования. Первой такой документ уже получила Яна Дугарь.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Тарас Безпалый, представляющий Юлию Кузьменко.

Кроме того, по его словам, сегодня должно было состояться заседание Печерского райсуда г. Киева, где планировали рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко, ее готовы были взять на поруки бывшие и действующие народные депутаты. Но оно не состоялось, поскольку в суд не пришли прокуроры и не доставили саму Кузьменко.

Сегодня же на 16:00 он и его коллеги, которые представляют интересы двоих других подозреваемых в этом деле – Дугарь и Антоненко – срочно приглашены в изолятор временного содержания.

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"На следующий день после пресс-конференции президента очень резко поменяли подозрение всем троим, причем прокуроры, которые были в группе до этого категорически отказались это подписывать, в группу завели новых людей, которые согласились все-таки подписать, - рассказал Тарас Безпалый. – После этого у нас сегодня в 12:00 должно было быть заседание, но оно не состоялась, поскольку не смогли доставить Юлию Кузьменко и не смогли организовать видеосвязь, также никто из прокуроров, а их около 50 в этом деле, не нашел времени, чтобы прийти на заседание. Но интересно другое. В 13:30 мне позвонила одна из следователей, расследующих это дело и попросила в срочном порядке к 16:00 явится в ИВС, где они собираются вручать какие-то документы. Какие именно, не сказала".

Он также добавил, что Печерский райсуд перенес рассмотрение дела на 27 мая, но опасается, что со стороны следствия будет подано новое ходатайство о продлении содержания под стражей. "Если по нашему ходатайству заседание назначено на среду, то думаю, по их рассмотрят в понедельник-вторник, а наше уже не будут. Чтобы оставить Кузьменко под стражей", - резюмировал он.

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Уже в ИВС адвокатам стало известно, что речь идет действительно о вручении документов относительно завершения расследования и ознакомлении с материалами дела. Первой получила Яна Дугарь.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.