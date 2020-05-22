Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий
Адвокатів Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і Антоненка терміново запросили в ІТТ, де трьом підозрюваним у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування. Першою такий документ вже отримала Яна Дугарь.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Тарас Безпалий, який представляє Юлію Кузьменко.
Крім того, за його словами, сьогодні мало відбутися засідання Печерського райсуду м.Києва, де планували розглянути питання про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко, її готові були взяти на поруки колишні і чинні народні депутати. Але воно не відбулося, оскільки до суду не прийшли прокурори і не доставили саму Кузьменко.
Сьогодні ж на 16. 00 він і його колеги, які представляють інтереси двох інших підозрюваних у цій справі - Дугарь і Антоненка - терміново запрошені в ізолятор тимчасового утримання.
"Наступного дня після пресконференції президента дуже різко поміняли підозру всім трьом, причому прокурори, які були в групі до цього категорично відмовилися це підписувати, в групу завели нових людей, які погодилися все-таки підписати, - розповів Тарас Безпалий. - Після цього у нас сьогодні о 12.00 мало бути засідання, але воно не відбулося, оскільки не змогли доставити Юлію Кузьменко і не змогли організувати відеозв'язок, також ніхто з прокурорів, а їх близько 50 в цій справі, не знайшов часу, щоб прийти на засідання. але цікаво інше. О 13.30 мені подзвонила одна зі слідчих, які розслідують цю справу, і попросила в терміновому порядку до 16.00 з'явитися в ІТТ, де вони збираються вручати якісь документи. Які саме, не сказала".
Він також додав, що Печерський райсуд переніс розгляд справи на 27 травня, але побоюється, що з боку слідства буде подано нове клопотання про продовження утримання під вартою. "Якщо за нашим клопотанням засідання призначене на середу, то думаю, їхню розглянуть в понеділок-вівторок, а нашу вже не будуть. Щоб залишити Кузьменко під вартою", - резюмував він.
Уже в ІТТ адвокатам стало відомо, що йдеться дійсно про вручення документів щодо завершення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи. Першою їх отримала Яна Дугарь.
Будь ласка, зачекайте...
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Источник: https://censor.net/n3197388
Зарплату за фабрикование дела им платят налогоплательщики, а не Зе и Аваков, Венедиктова из своего кармана.
Убили они её.
Источник: https://censor.net/n3197388
долбодятл несется к своей гибели сломя голову
карантин закачивается - массовые акции начинаются !!!
какие доказы ?
вот эти:
"а я горбатого узнаю по походочке...."
До речі, дві незалежних експертизи встановили, що Антоненко вищий за чувака на відео, а ментовська експертиза написала "неможливо встановити ріст"...
Першим був Гонгадзе.
А по Дугар навіть суд не надто повірив доказам і в СІЗО не відправив. До речі, як поясните простий факт - на відео нібито з Дугар на руці немає жодної татухи, хоча в неї вся рука татуйована вже багато років??? Татуйовану руку гримом не замажеш! Та й немає сенсу замазувати гримом і при цьому навіть чорні окуляри на лице не одягнути...
А про аргумент "тату не замажеш гримом" я вже чув 100 разів, хоча можна знайти достатньо прикладів цього за 5 хвилин на ютубі, де легко приховується татуювання навіть крупніше, ніж є у Дугар.
Нагадати справи Павличенків чи бузини, де навіть результати поліцейських експертиз ДНК пізніше ставилися під сумнів судом??
У справі Бузини є аналіз негласно отриманих зразків ДНК з порівнянням знайдених на місці вбивства, і показання свідка, у якого підозрювані придбали євробляху, знайдену покинутою на місці вбивства. Натомість сторона захисту залучила свідків з числа друзів підозрюваних, які дають свідчення про їх алібі, але не можуть уточнити подробиці. А самі підозрювані навідріз відмовляються від контрольного забору ДНК для тесту. Нічого не нагадує така тактика захисту?
Ви в армії служили? Там навіть патрони на учбових стрільбах взагалі-то під розпис видаються! Думаєте, командир військової частини буде заради двох рядових підроблювати документи??? До речі, ніхто і не заікнувся що документи ЗСУ підроблені чи несправжні!
І так, підозрюваних уже випустили з СІЗО!
Або підробити портретну експертизу це раз плюнути, а ось знайти 2 свідків, які підтвердять що запам'ятали конкретну медсестру в конкретну дату 3 роки тому, а у разі чого відмовляться від показів під приводом "наплутали" - неможливо?
Чи комусь треба здійснювати тиск як мінімум на двох експертів з ходи і невербальних ознак, один з яких громадянин Великої Британії - для того щоб звинуватити музиканта і лікаря?
З усіх цих справ, починаючи від справи Павличенків і закінчуючи справою Стерненка чи розслідуванням вбивства Шеремета я роблю один висновок - коли підозрювані належать до когорти недоторканих (активістів, патріотів, ультрас, волонтерів, ветеранів) - то будь-які результати експертиз і будь-які докази, навіть залізобетонні - можуть ставитись під сумнів, а от будь-які поверхневі припущення чи свідчення пов'язаних з фігурантами осіб - як стовідсоткові докази невинуватості. Що при цьому характерно - після відмазування таких фігурантів від слідства, суду чи відбування покарання - жодного разу не знайшли і не знайдуть інших підозрюваних в цих справах. Це чисто практична думка, без оцінки особистостей як суддя Зубков, Бузина чи Шеремет.
1. Там ж на подібному вибуховому пристрої знайшли ДНК інших людей (теж ветеранів чи волонтерів), але вони чомусь не є обвинувачуваними.
2. Коли на брифінгу показують дві абсолютно різні футболки з різними малюнками і різними черепами (а було ж саме так, визнайте це!) і на основі цих абсолютно різних малюнків чомусь робиться висновок, що це одна і та ж футболка Антоненка - то пардон, ви не змусите мене повірити в цей брєд! Я Ж НЕ СЛІПИЙ!
І от подібні та інші нестиковки (відсутність тату на відео в Дугар, не той ріст Антоненка, який і без експертизи видно у порівнянні з Кузьменко) не змусять мене повірити у версію
Ну і "контрольний постріл" - це коли слідчі шиють єврею Антоненку якусь велич арійської раси! Ви щиро в це вірите???
Просте питання до вас, пане https://censor.net/user/466486: ви хочете, щоб я, людина з червоним дипломом КНУ, у все вищеперераховане повірив???
P.S. Справа Павличенків порівняно зі справою Шеремета виглядає ІДЕАЛЬНО, бо там нестиковок менше в рази...
2. Татуювання можна приховати гримом. Зріст чоловіка з відео згідно експертизи вище ніж зріст жінки. Але цю експертизу беруть до уваги лише в частині невідповідності зі зростом Антонека, виміряного в натурі, а про зріст жінки кажуть що вона "візуально вища на голову" без жодних посилань на цю ж саму експертизу. Хоча 100%-ве порівняння можливе лише за однакових способів вимірювання - запису Антоненка і Кузьменко на ту ж відеокамеру, проти чого вони категорично відмовляються.
3. Антоненко - єврей з татуюванням на животі у вигляді коловрату, на концертах якого бувають римські салюти? І що це доводить? А слабка позиція слідства стосовно мотиву пояснюється дуже просто - це було замовне вбивство, де затримані є звичайними виконавцями, в якому не встановлено замовника, або ж це невигідно для репутації окремих державних органів, чиї співробітники консультують фігурантів по телефону.
2. Візуально стояли Антоненко і Кузьменко разом, можна порівняти із парою на відео. Щодо Дугар, то гримом можна приховати невелике тату, а не все передпліччя з зап'ястям! Погугліть, яка в неї там татуха, там вся рука!
3. То ви перепутали, римські салюти - то на концерті іншого музиканта-ветерана, а саме Арсенія Білодуба з Сокири Перуна (це та група, на яку Гончарук ходив). У Ріфмастера нічого такого нема - я рок люблю, слухаю, багато на яких концертах був. Якби мова йшла про виконавців і замовника, то зразу б це і озвучили, а не видумували ідіотську фігню! Бо і Антоненко не те, щоб "арієць", і Шеремет ж теж не чорношкірий, щоб його з расових мотивів вбивати!
Моя думка: виглядає все як натягування сови на глобус, тобто визначили винних і під цю версію починають натягувати мотив та підлаштовувати докази.
Зрозумійте, справа не в тому, що вони саме АТОшники, справа в непереконливих доказах. Коли судили АТОвців із Торнадо, то я 100% був на боці слідства, бо там все чітко зрозуміло!
Будуть переконливі, залізобетонні докази тут - я перший визнаю свою неправоту!
Тоді б поряд з цими висновками експертиз не було б інших непрямих доказів - "випадкових" співпадінь: як кульгавість у чоловіка-підривника, записів з камер відеоспостереження, які показують що підривники не входили і не виходили з району де жив Шеремет і де знаходиться квартира Антоненка, не користувались транспортом і дуже добре орієнтувались в кожному дворі цього району, відсутність переконливого алібі у всіх трьох фігурантів, що підтверджене об'єктивними даними, а не лише свідченнями пари осіб, підозрілим вимкненням телефонів у всіх трьох, вилученням і форматуванням записів з деяких камер спостереження, надто підозрілими телефонними переговорами, коли причетні особи під час розмови про слідство у справі Шеремета проявляють не здивування, а занепокоєння, не було б злитих (непідтверджених) переговорів Бучі з співробітником СБУ, який його консультує, і Кузьменко з дружиною співробітника СБУ. Це саме той випадок, коли діє прислів'я "не буває диму без вогню".
Навіть у випадку повної фальсифікації справи легше було б звинуватити подружжя Грищенків, які вже проходять по аналогічній справі, і де на неодноразово судимому і знайомому з вибухівкою Бучі клеймо ніде ставити. Але їх причетність було відхилено саме шляхом проведених експертиз.
Після цього його і його дружину також перевірили на причетність до аналогічної справи - вбивства Шеремета, але не знайшли підтверджень. Тому почали відпрацьовувати коло знайомих, близьких і контактів Бучі і його дружини - і так вийшли на Антоненко і Кузьменко, а Буча у цій справі є особою, яка може володіти інформацією. Якщо хочеш мою думку - саме Буча як обізнаний у саперній справі підготовив для безпосередніх виконавців і міну для вбивства Шеремета, проте це буде неможливо довести.
Потім цю міну використали у йзомках за участю Антоненка, зйомки робили на замовлення ЗСУ! Потім учбову міну Антоненко забрав собі у якості сувеніра - це не я видумую, це було пояснення від воєнних! Ну купа АТОшників забирала собі як сувеніри навіть труби від гранатометів!
Ось вона ця міна на фотці!
Ну може хіба сам якось розкрутив міну, подивився, що там всередині - звідси і вібитки...
Вся історія з "деактивованою" невідомо ким міною кустарним способом, з причетністю спікера ССО, з невідомо чиїми ще відбитками пальців і частками вибухової речовини на внутрішній частині, яка нібито використовувалась для кліпу, але Антоненко запанікував під час обшуку і попросив брата її винести з помешкання - виглядає надто підозріло і прохолодно. Особливо цікаво буде глянути на молекулярний аналіз металу і вибухової речовини з цієї міни, і чи не тотожний він вже використаним у злочинах.
Зєлю геть. Дострокові.