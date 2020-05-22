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Новини Убивство Шеремета
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Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий

Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий

Адвокатів Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і Антоненка терміново запросили в ІТТ, де трьом підозрюваним у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування. Першою такий документ вже отримала Яна Дугарь.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Тарас Безпалий, який представляє Юлію Кузьменко.

Крім того, за його словами, сьогодні мало відбутися засідання Печерського райсуду м.Києва, де планували розглянути питання про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко, її готові були взяти на поруки колишні і чинні народні депутати. Але воно не відбулося, оскільки до суду не прийшли прокурори і не доставили саму Кузьменко.

Сьогодні ж на 16. 00 він і його колеги, які представляють інтереси двох інших підозрюваних у цій справі - Дугарь і Антоненка - терміново запрошені в ізолятор тимчасового утримання.

"Наступного дня після пресконференції президента дуже різко поміняли підозру всім трьом, причому прокурори, які були в групі до цього категорично відмовилися це підписувати, в групу завели нових людей, які погодилися все-таки підписати, - розповів Тарас Безпалий. - Після цього у нас сьогодні о 12.00 мало бути засідання, але воно не відбулося, оскільки не змогли доставити Юлію Кузьменко і не змогли організувати відеозв'язок, також ніхто з прокурорів, а їх близько 50 в цій справі, не знайшов часу, щоб прийти на засідання. але цікаво інше. О 13.30 мені подзвонила одна зі слідчих, які розслідують цю справу, і попросила в терміновому порядку до 16.00 з'явитися в ІТТ, де вони збираються вручати якісь документи. Які саме, не сказала".

Також читайте: "Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Він також додав, що Печерський райсуд переніс розгляд справи на 27 травня, але побоюється, що з боку слідства буде подано нове клопотання про продовження утримання під вартою. "Якщо за нашим клопотанням засідання призначене на середу, то думаю, їхню розглянуть в понеділок-вівторок, а нашу вже не будуть. Щоб залишити Кузьменко під вартою", - резюмував він.

Уже в ІТТ адвокатам стало відомо, що йдеться дійсно про вручення документів щодо завершення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи. Першою їх отримала Яна Дугарь.

Автор: 

Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+39
а у них изначально было одно "доказательство": "не убили, но ведь МОГЛИ ЖЕ.. а если не могли, то "могли хотеть убить", а если и этого не было - то просто "нам так хочется", а судья вовк сделает как нам нужно"(с)вислюк оманський
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22.05.2020 16:33
+35
Зеленский обосрался.
Подозреваемым в убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, - адвокат Безпалый - Цензор.НЕТ 9129
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22.05.2020 16:33
+34
..притянут ложные факты, сфальсифицируют, придумают... Судья Вовк из Пещерного суда вынесет приговор. После исчезновения Земрази выпустят, оправдают, извинятся.... Но уже другие. От тупенького и дурноватенького преЗедентика с потными ладошками и трусливым взглядом ничего иного ждать не приходится! (((( К огромному сожалению.....
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22.05.2020 16:36
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а у них изначально было одно "доказательство": "не убили, но ведь МОГЛИ ЖЕ.. а если не могли, то "могли хотеть убить", а если и этого не было - то просто "нам так хочется", а судья вовк сделает как нам нужно"(с)вислюк оманський
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22.05.2020 16:33 Відповісти
..притянут ложные факты, сфальсифицируют, придумают... Судья Вовк из Пещерного суда вынесет приговор. После исчезновения Земрази выпустят, оправдают, извинятся.... Но уже другие. От тупенького и дурноватенького преЗедентика с потными ладошками и трусливым взглядом ничего иного ждать не приходится! (((( К огромному сожалению.....
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22.05.2020 16:36 Відповісти
ЗЕЛЯ БУМЕРАНГ ВЕРНУЛСЯ ПРЯМО ТЕБЕ В ЗАТЫЛОК...
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22.05.2020 16:42 Відповісти
https://censor.net/user/219571 О каких извинениях Вы говорите? Они теперь будут переводить стрелки друг на друга.Президент уже отмазался -"Меня просто позвали на тот брифинг, я и пришел.Это дело правоохранительных органов". Аваков все спишет на Рябошапку,которого уже уволили а следователи,которых меняли ,как перчатки будут перебрасывать друг на друга.Виноватых не будет а людям искалечили жизни. Уроды !!!
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22.05.2020 18:13 Відповісти
ЗЕ и Аваков - в отставку!
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22.05.2020 16:31 Відповісти
Какая отставка ? Расстрельная статья, за убийство.
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22.05.2020 16:35 Відповісти
Зелених ублюдків вивести в чисте поле, поставити обличам до стінки і пустити кулю в лоб.
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22.05.2020 16:53 Відповісти
эээээ неееееттт... Маю час, маю надхнення... нащо вбивати ось так .... мені би дуже хотілося, щоб пророцтво Федини сбилося...
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22.05.2020 17:36 Відповісти
Ну даёшь, в чистом поле стены нету, во-первых, ну а во-вторых, если поставить их лицом к стенке, то пулю они получат не в лоб, а в затылок.
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22.05.2020 21:00 Відповісти
Это хорошо что пальцем в меня не тыкнули, или в тебя и не сказали - это сделали они...
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22.05.2020 16:32 Відповісти
А судити буде Вовк?
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22.05.2020 16:32 Відповісти
Зеленский обосрался.
Подозреваемым в убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, - адвокат Безпалый - Цензор.НЕТ 9129
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22.05.2020 16:33 Відповісти
Скоріше Аваков це зробив і люб'язно запросив пана Президента "а наступіть ніжкою от сюди". Дурне взяло і наступило...
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22.05.2020 20:00 Відповісти
"После этого у нас сегодня в 12.00 должно было быть заседание, но оно не состоялась, поскольку не смогли доставить Юлию Кузьменко и не смогли организовать видеосвязь, также никто из прокуроров, а их около 50 в этом деле, не нашел времени, чтобы прийти на заседание."

Источник: https://censor.net/n3197388

Зарплату за фабрикование дела им платят налогоплательщики, а не Зе и Аваков, Венедиктова из своего кармана.
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22.05.2020 16:34 Відповісти
Ни один из прокуроров этого не разумеет. В их мозгах зарплату им платит сцарь.
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22.05.2020 19:09 Відповісти
та же история была с Савченко - прокуроры не явились на заседание. это новый способ отмазать от сидения в СИЗО. и Савченку отпустили с Рубаном. Рубан сразу удрал в Россию, а Савченко дежурит и хамит на Ньюс Уане.
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22.05.2020 21:10 Відповісти
> не смогли доставить Юлию Кузьменко и не смогли организовать видеосвязь

Убили они её.

Источник: https://censor.net/n3197388
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22.05.2020 16:34 Відповісти
ну что ж, тем лучше !
долбодятл несется к своей гибели сломя голову

карантин закачивается - массовые акции начинаются !!!
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22.05.2020 16:35 Відповісти
Скоріш за все що справу зіллють по тихому без встановлення замовників і організаторів, щоб не вийти на вище керівництво силових структур. А виконавців, проти яких є доволі вагомі прямі і непрямі докази - або взагалі виправдають, або дадуть по мінімуму щоб швидше випустити в обмін на мовчання.
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22.05.2020 16:35 Відповісти
виконавців, проти яких є доволі вагомі прямі і непрямі докази

какие доказы ?
вот эти:

"а я горбатого узнаю по походочке...."
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22.05.2020 16:41 Відповісти
Вагомі прямі і непрямі докази - це експертиза росту?
До речі, дві незалежних експертизи встановили, що Антоненко вищий за чувака на відео, а ментовська експертиза написала "неможливо встановити ріст"...
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22.05.2020 16:45 Відповісти
До речі, ці "незалежні" експертизи можуть встановлювати що завгодно, а щоб підшити до справи невідповідність зовнішніх параметрів Антоненко злочинцю на відео - треба записати Антоненко на ту ж камеру і порівняти в однакових умовах. І Антоненко категорично відмовляється це робити.
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22.05.2020 16:47 Відповісти
Не категорично, а вимагав у присутності адвоката всього-навсього... На Цензорі це вже писали!
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22.05.2020 16:50 Відповісти
Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 1517
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22.05.2020 20:02 Відповісти
Ні, стільки не вип*є. Огірків не хватить, закушувати.
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22.05.2020 20:11 Відповісти
Які огірки, він там ікру відкладає.
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22.05.2020 20:15 Відповісти
Дійсно. Якраз і пора нересту. Схоже карп перелукарпиться на маленькі підперелукарпенята.
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22.05.2020 20:37 Відповісти
Саме цікаве що Альону Притулу, пов'язану з Литвином і у якої вже другий коханець гине, так і не перевірили.
Першим був Гонгадзе.
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22.05.2020 16:36 Відповісти
О как черт засуетился😷
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22.05.2020 16:41 Відповісти
Я не розумію, що йому особисто зробили Антоненко, Дугар і Кузьменко? За що з ними так? Ну якщо їм позаріз треба було знайти винних, то могли б якихось маргіналів і алкашів знайти - на жаль, і серед АТОвців зараз таких вистачає( Навіщо нищити хорошого дитячого хірурга, наприклад???
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22.05.2020 16:44 Відповісти
Тому що до них привели докази. Спочатку по цій справі перевіряли подружжя Грищенків, але ні експертиза ходи, ані експертиза невербальних ознак поведінки над якими "насміхаються" тролі - не підтвердили їх причетність. А ось причетність Антоненко і Кузьменко - підтвердили.
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22.05.2020 16:50 Відповісти
Це ті експертизи, де показували футболки з різними малюнками і мотивували, що раз черепи на футболці - то 100% Антоненко (хоча черепи різні на футболках)?

А по Дугар навіть суд не надто повірив доказам і в СІЗО не відправив. До речі, як поясните простий факт - на відео нібито з Дугар на руці немає жодної татухи, хоча в неї вся рука татуйована вже багато років??? Татуйовану руку гримом не замажеш! Та й немає сенсу замазувати гримом і при цьому навіть чорні окуляри на лице не одягнути...
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22.05.2020 16:54 Відповісти
Ні, це ті експертизи, які порівнювали ходу і невербальні рухи Антоненка, Кузьменко і підривників на відео. Це лише на перший погляд здається що всі люди рухаються однаково, а кульгавість на ногу навмисне створював професійний підривник-актор щоб підставити Антоненка через 3 роки у майбутньому, якому по надто вже дивному співпадінню зробили операцію саме на цій нозі.
А про аргумент "тату не замажеш гримом" я вже чув 100 разів, хоча можна знайти достатньо прикладів цього за 5 хвилин на ютубі, де легко приховується татуювання навіть крупніше, ніж є у Дугар.
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Повторюю: сенс замазувати тату і не прикривати нічим обличчя?
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22.05.2020 17:00 Відповісти
Навіщо мені вникати в логіку злочинця? Наприклад, темні окуляри можна просто забути. Коли портретна експертиза підтверджує що на відео - Дугар, то треба далі танцювати від цієї експертизи, а не будувати теорії про супер-злочинців, які не можуть помилитись.
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22.05.2020 17:04 Відповісти
А чому ви сліпо вірите виключно експертизам МВС?

Нагадати справи Павличенків чи бузини, де навіть результати поліцейських експертиз ДНК пізніше ставилися під сумнів судом??
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22.05.2020 17:08 Відповісти
Справа Павличенків закінчилась обвинувальним вироком суду, який взяв до уваги і результати експертиз (починаючи експертизою ДНК і почеркознавчою, і закінчуючи медичною експертизою характерних поранень на тілі вбивць від боротьби з суддею), і вилученими кулями на місці вбивства і в автомобілі, і відбитки пальців. Тому після зміни влади жоден суд не ризикнув би змінити вирок у залізно доведеній справі на виправдувальний, а Павличенків звільнили від покарання абсолютно незаконним рішенням ВР, назвавши їх "політичними в'язнями"

У справі Бузини є аналіз негласно отриманих зразків ДНК з порівнянням знайдених на місці вбивства, і показання свідка, у якого підозрювані придбали євробляху, знайдену покинутою на місці вбивства. Натомість сторона захисту залучила свідків з числа друзів підозрюваних, які дають свідчення про їх алібі, але не можуть уточнити подробиці. А самі підозрювані навідріз відмовляються від контрольного забору ДНК для тесту. Нічого не нагадує така тактика захисту?
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22.05.2020 17:19 Відповісти
Емм у справі бузини свідки якраз уточнили всі подробиці. Там виявилося, що в момент убивства підозрювані були не в Києві,а у своїй військовій частині в Дніпрі. І не просто були, а здавали нормативи зі стрільби. І свідками виступали не їх друзі, а командування частини, яке привезло всі документи, включно із результатами стрільб. Їх безпосередній командир приїхав особисто в суд і підтвердив, що вони були на стрільбах.

Ви в армії служили? Там навіть патрони на учбових стрільбах взагалі-то під розпис видаються! Думаєте, командир військової частини буде заради двох рядових підроблювати документи??? До речі, ніхто і не заікнувся що документи ЗСУ підроблені чи несправжні!

І так, підозрюваних уже випустили з СІЗО!
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22.05.2020 17:51 Відповісти
Так ти думаєш що підробити декілька експертиз ДНК, покази і пред'явлення для впізнання свідком, взагалі не причетного до справи - простіше ніж підробити бланк про результати стрільб і свідчення командира і друга фігурантів? Чому тоді фігуранти, які заперечують причетність і співпадіння в експертизах - скаженіли під час контрольного забору ДНК і навідріз відмовляються здати зразки для аналізу ще раз?
Або підробити портретну експертизу це раз плюнути, а ось знайти 2 свідків, які підтвердять що запам'ятали конкретну медсестру в конкретну дату 3 роки тому, а у разі чого відмовляться від показів під приводом "наплутали" - неможливо?
Чи комусь треба здійснювати тиск як мінімум на двох експертів з ходи і невербальних ознак, один з яких громадянин Великої Британії - для того щоб звинуватити музиканта і лікаря?

З усіх цих справ, починаючи від справи Павличенків і закінчуючи справою Стерненка чи розслідуванням вбивства Шеремета я роблю один висновок - коли підозрювані належать до когорти недоторканих (активістів, патріотів, ультрас, волонтерів, ветеранів) - то будь-які результати експертиз і будь-які докази, навіть залізобетонні - можуть ставитись під сумнів, а от будь-які поверхневі припущення чи свідчення пов'язаних з фігурантами осіб - як стовідсоткові докази невинуватості. Що при цьому характерно - після відмазування таких фігурантів від слідства, суду чи відбування покарання - жодного разу не знайшли і не знайдуть інших підозрюваних в цих справах. Це чисто практична думка, без оцінки особистостей як суддя Зубков, Бузина чи Шеремет.
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22.05.2020 18:08 Відповісти
Емм, для мене в справі Шеремета докази не є переконливми. Бо експертиза ходи ніде у світі не ставиться в основу обвинувачення (це може бути додатковий доказ, але не більше).

1. Там ж на подібному вибуховому пристрої знайшли ДНК інших людей (теж ветеранів чи волонтерів), але вони чомусь не є обвинувачуваними.
2. Коли на брифінгу показують дві абсолютно різні футболки з різними малюнками і різними черепами (а було ж саме так, визнайте це!) і на основі цих абсолютно різних малюнків чомусь робиться висновок, що це одна і та ж футболка Антоненка - то пардон, ви не змусите мене повірити в цей брєд! Я Ж НЕ СЛІПИЙ!

І от подібні та інші нестиковки (відсутність тату на відео в Дугар, не той ріст Антоненка, який і без експертизи видно у порівнянні з Кузьменко) не змусять мене повірити у версію

Ну і "контрольний постріл" - це коли слідчі шиють єврею Антоненку якусь велич арійської раси! Ви щиро в це вірите???

Просте питання до вас, пане https://censor.net/user/466486: ви хочете, щоб я, людина з червоним дипломом КНУ, у все вищеперераховане повірив???

P.S. Справа Павличенків порівняно зі справою Шеремета виглядає ІДЕАЛЬНО, бо там нестиковок менше в рази...
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22.05.2020 18:17 Відповісти
1. Принт на футболці не є доказом у справі Шеремета, це лише версія слідства яким чином вони взагалі звернули увагу на Антоненка.
2. Татуювання можна приховати гримом. Зріст чоловіка з відео згідно експертизи вище ніж зріст жінки. Але цю експертизу беруть до уваги лише в частині невідповідності зі зростом Антонека, виміряного в натурі, а про зріст жінки кажуть що вона "візуально вища на голову" без жодних посилань на цю ж саму експертизу. Хоча 100%-ве порівняння можливе лише за однакових способів вимірювання - запису Антоненка і Кузьменко на ту ж відеокамеру, проти чого вони категорично відмовляються.
3. Антоненко - єврей з татуюванням на животі у вигляді коловрату, на концертах якого бувають римські салюти? І що це доводить? А слабка позиція слідства стосовно мотиву пояснюється дуже просто - це було замовне вбивство, де затримані є звичайними виконавцями, в якому не встановлено замовника, або ж це невигідно для репутації окремих державних органів, чиї співробітники консультують фігурантів по телефону.
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22.05.2020 19:00 Відповісти
1. Дивна версія слідства, купа рокерів у такому одязі ходить. Але візуально принти різні, тому це вже брехня - казали, що футболка точно така ж!
2. Візуально стояли Антоненко і Кузьменко разом, можна порівняти із парою на відео. Щодо Дугар, то гримом можна приховати невелике тату, а не все передпліччя з зап'ястям! Погугліть, яка в неї там татуха, там вся рука!

3. То ви перепутали, римські салюти - то на концерті іншого музиканта-ветерана, а саме Арсенія Білодуба з Сокири Перуна (це та група, на яку Гончарук ходив). У Ріфмастера нічого такого нема - я рок люблю, слухаю, багато на яких концертах був. Якби мова йшла про виконавців і замовника, то зразу б це і озвучили, а не видумували ідіотську фігню! Бо і Антоненко не те, щоб "арієць", і Шеремет ж теж не чорношкірий, щоб його з расових мотивів вбивати!

Моя думка: виглядає все як натягування сови на глобус, тобто визначили винних і під цю версію починають натягувати мотив та підлаштовувати докази.
Зрозумійте, справа не в тому, що вони саме АТОшники, справа в непереконливих доказах. Коли судили АТОвців із Торнадо, то я 100% був на боці слідства, бо там все чітко зрозуміло!
Будуть переконливі, залізобетонні докази тут - я перший визнаю свою неправоту!
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22.05.2020 19:30 Відповісти
Я не вірю в те, що тичком пальця знайшли випадкових активістів і почали під них зшивати докази, змушуючи багатьох, в тому числі іноземних експертів писати буцімто завідомо неправдиві висновки експертизи.
Тоді б поряд з цими висновками експертиз не було б інших непрямих доказів - "випадкових" співпадінь: як кульгавість у чоловіка-підривника, записів з камер відеоспостереження, які показують що підривники не входили і не виходили з району де жив Шеремет і де знаходиться квартира Антоненка, не користувались транспортом і дуже добре орієнтувались в кожному дворі цього району, відсутність переконливого алібі у всіх трьох фігурантів, що підтверджене об'єктивними даними, а не лише свідченнями пари осіб, підозрілим вимкненням телефонів у всіх трьох, вилученням і форматуванням записів з деяких камер спостереження, надто підозрілими телефонними переговорами, коли причетні особи під час розмови про слідство у справі Шеремета проявляють не здивування, а занепокоєння, не було б злитих (непідтверджених) переговорів Бучі з співробітником СБУ, який його консультує, і Кузьменко з дружиною співробітника СБУ. Це саме той випадок, коли діє прислів'я "не буває диму без вогню".
Навіть у випадку повної фальсифікації справи легше було б звинуватити подружжя Грищенків, які вже проходять по аналогічній справі, і де на неодноразово судимому і знайомому з вибухівкою Бучі клеймо ніде ставити. Але їх причетність було відхилено саме шляхом проведених експертиз.
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22.05.2020 20:30 Відповісти
Ви ж самі наполягаєте, що експертизам ДНК треба вірити - так ДНК-то саме Бучі!
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22.05.2020 20:40 Відповісти
ДНК Бучі знайшли на аналогічній міні, яка не спрацювала під час замаху на бандита-бізнесмена на Західній Україні, ніхто не говорить про причетність до цієї справи Антоненко та інших. А от яким чином у квартирі Антоненка опинився корпус міни з вражаючими елементами і залишками вибухової речовини, чиї сліди є на цій міні і як вони могли там опинитись - ще треба дізнатись у причетних осіб.
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22.05.2020 20:57 Відповісти
ДНК Бучі знайшли на міні, яка по конструкції 1 в 1, коли про корпус міни Антоненка ще не було відомо. Чому ж тоді Буча не підозрюваний??? Якби його зробили підозрюваним, я б більше повірив! Чому Бучу навіть спільником Антоненка не називають, хоча проти нього докази дійсно суттєві?
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22.05.2020 21:09 Відповісти
Буча є діючим підозрюваним у замаху на вбивство у Франківську саме за допомогою схожої міни, яка не спрацювала і де знайшли його сліди, і наскільки я знаю на цей час він перебуває в СІЗО саме по цій справі.
Після цього його і його дружину також перевірили на причетність до аналогічної справи - вбивства Шеремета, але не знайшли підтверджень. Тому почали відпрацьовувати коло знайомих, близьких і контактів Бучі і його дружини - і так вийшли на Антоненко і Кузьменко, а Буча у цій справі є особою, яка може володіти інформацією. Якщо хочеш мою думку - саме Буча як обізнаний у саперній справі підготовив для безпосередніх виконавців і міну для вбивства Шеремета, проте це буде неможливо довести.
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22.05.2020 21:23 Відповісти
Ну і так, ключове питання: чому підозрюваними не є ті, чию ДНК найшли на однотипному вибуховому пристрої?
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22.05.2020 19:32 Відповісти
Тому що підозра висувається не за одним доказом, а за сукупністю. А от чиї сліди є на внутрішній стороні міни, за якими правилами, навіщо було вилучати з неї вибухову речовину і куди цю вибухівку потім перемістили - всім причетним ще потрібно буде пояснити.
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22.05.2020 20:54 Відповісти
В ССО ЗСУ ж сказали вже - корпус міни віддали Антоненку після зйомок...
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22.05.2020 21:05 Відповісти
А яким чином сліди Антоненка могли опинитись на внутрішній стороні цього корпусу? І якими законами чи службовими інструкціями регламентовано вилучення вибухової речовини з діючої бойової протипіхотної міни "для зйомок"?
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22.05.2020 21:09 Відповісти
Вона не діюча, вона стала учбовою і вибухівку видалили перед тим, як Антоненку віддати. Є ж фотки Антоненка (для соц. реклами чи щось таке, погугліть) і там є ця міна - і там уже це не бойова міна (для зйомок бойову б не використовували!). Ну в ЗСУ вже ж усе розповіли
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22.05.2020 21:11 Відповісти
Не можна просто взяти міну з військового складу, нашвидкоруч вилучити звідти частину пластиду у невідомому напрямку, назвати це "учбовою міною" і передати її для зйомок цивільній особі. Це вже як мінімум службовий проступок, якщо не злочин. Куди поділась вибухова речовина і детонатори?
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22.05.2020 21:27 Відповісти
Не для зйомок цивільній особі, а для навчання ССОшників. Її не спеціально дял Антоненка робили, а зі складу учбового взяли! Блін, та навіть у нас на воєнці були учбові міни та гранати! А це ССО, там такого повно! І
Потім цю міну використали у йзомках за участю Антоненка, зйомки робили на замовлення ЗСУ! Потім учбову міну Антоненко забрав собі у якості сувеніра - це не я видумую, це було пояснення від воєнних! Ну купа АТОшників забирала собі як сувеніри навіть труби від гранатометів!
Ось вона ця міна на фотці!

Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 1490
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22.05.2020 22:38 Відповісти
Так яким чином під час "зйомок кліпу для ЗСУ" відбитки пальців могли з'явитись саме на внутрішній частині міни? І який професіональний сапер так деактивував міну "на складі", що всередині ще залишились видимі частки пластиду? І до чого тут відбитки спікера ССО і Антоненка, якщо за його словами міну деактивував навіть не він особисто?
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22.05.2020 22:53 Відповісти
Так по вашій логіці бімбу робив Буча, причому тут тоді відбитки Антоненка??? Антоненко прес-офіцером був, він точно не робив вибухівку - ви ж це самі розумієте!

Ну може хіба сам якось розкрутив міну, подивився, що там всередині - звідси і вібитки...
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22.05.2020 23:57 Відповісти
При тому, що міну було знайдено у Антоненка, а ті міни які готував Буча - вже були використані.
Вся історія з "деактивованою" невідомо ким міною кустарним способом, з причетністю спікера ССО, з невідомо чиїми ще відбитками пальців і частками вибухової речовини на внутрішній частині, яка нібито використовувалась для кліпу, але Антоненко запанікував під час обшуку і попросив брата її винести з помешкання - виглядає надто підозріло і прохолодно. Особливо цікаво буде глянути на молекулярний аналіз металу і вибухової речовини з цієї міни, і чи не тотожний він вже використаним у злочинах.
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23.05.2020 08:29 Відповісти
P.S. Євробляху найшли не на місці вбивства, а десь за Києвом чи на відшибі Києва...
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22.05.2020 17:59 Відповісти
P.S. Євробляху найшли не на місці вбивства, а десь за Києвом чи на відшибі Києва...
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22.05.2020 17:58 Відповісти
Новина поки що ні про що не говорить. Слідство просто перейшло до нової фази. Тим, хто радіє, раджу почекати.
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22.05.2020 16:42 Відповісти
Пусть покажут Антоненко и Кузьменко живыми.
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22.05.2020 16:42 Відповісти
Давление на суд утяжеляет наказание..Аппеляция,кассация,ЕСПЧ.Лет 5 пройдёт.
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22.05.2020 16:44 Відповісти
Почти что Оскар: Торжественное вручение документа об окончании расследования в номинации "фигурант года!"
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22.05.2020 16:46 Відповісти
Як не дивно, навіть мати Шеремета не надто вірить у вину підозрюваних - це журналіст Кузін розповідав, він особисто з нею говорив, бо він давній друг Шеремета. Кузін теж не вірить і неодноразово це говорив у своїй "Камтугезі"!
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22.05.2020 16:49 Відповісти
Зэльцман, смотри, что с тобой будет, когда бэня решит пустить тебя в расход за ненадобностью. Эти же судьи тебе годков докуя накидают. И за такое гимно, как ты, никто даже слова в защиту не скажет! Квартал на рашку здрыснет, а оставшиеся 2% скажут, шо ваще ничего про какого-то клоуна гнусавого не слышали. Так шо учи матчасть. Хотя, что от тебя,дыбила, зависит?!(
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22.05.2020 17:02 Відповісти
авакян, пора уже чистить табельный автомат
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22.05.2020 17:39 Відповісти
Пусть вместе с ЗЕрро чистят. Вымлядки антиукраинские.
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22.05.2020 17:45 Відповісти
Лучше пистолет. Им самоубиватся удобнее.)))
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22.05.2020 18:41 Відповісти
Російські шпигуни Пєця і Зєля сядуть, українські патріоти Антоненко і Кузьменко вийдуть.
Зєлю геть. Дострокові.
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22.05.2020 18:40 Відповісти
Мотивом следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Что ж, 2016 году такого не случилось. Зато эта попытка в 2020 году реализована другими силами. Вопрос знатокам - понесут ли эти силы ответственность?
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22.05.2020 20:20 Відповісти
Т.е. ЗЕ таки лично курирует репрессии патриотов и ветеранов АТО.
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22.05.2020 22:50 Відповісти
 
 