Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий

Адвокатів Юлії Кузьменко, Яни Дугарь і Антоненка терміново запросили в ІТТ, де трьом підозрюваним у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування. Першою такий документ вже отримала Яна Дугарь.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Тарас Безпалий, який представляє Юлію Кузьменко.

Крім того, за його словами, сьогодні мало відбутися засідання Печерського райсуду м.Києва, де планували розглянути питання про зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко, її готові були взяти на поруки колишні і чинні народні депутати. Але воно не відбулося, оскільки до суду не прийшли прокурори і не доставили саму Кузьменко.

Сьогодні ж на 16. 00 він і його колеги, які представляють інтереси двох інших підозрюваних у цій справі - Дугарь і Антоненка - терміново запрошені в ізолятор тимчасового утримання.

"Наступного дня після пресконференції президента дуже різко поміняли підозру всім трьом, причому прокурори, які були в групі до цього категорично відмовилися це підписувати, в групу завели нових людей, які погодилися все-таки підписати, - розповів Тарас Безпалий. - Після цього у нас сьогодні о 12.00 мало бути засідання, але воно не відбулося, оскільки не змогли доставити Юлію Кузьменко і не змогли організувати відеозв'язок, також ніхто з прокурорів, а їх близько 50 в цій справі, не знайшов часу, щоб прийти на засідання. але цікаво інше. О 13.30 мені подзвонила одна зі слідчих, які розслідують цю справу, і попросила в терміновому порядку до 16.00 з'явитися в ІТТ, де вони збираються вручати якісь документи. Які саме, не сказала".

Також читайте: "Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Він також додав, що Печерський райсуд переніс розгляд справи на 27 травня, але побоюється, що з боку слідства буде подано нове клопотання про продовження утримання під вартою. "Якщо за нашим клопотанням засідання призначене на середу, то думаю, їхню розглянуть в понеділок-вівторок, а нашу вже не будуть. Щоб залишити Кузьменко під вартою", - резюмував він.

Уже в ІТТ адвокатам стало відомо, що йдеться дійсно про вручення документів щодо завершення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи. Першою їх отримала Яна Дугарь.