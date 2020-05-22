Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде

Экс-прокурор Константин Кулик, уволенный из Генеральной прокуратуры в конце прошлого года, через суд пытается восстановиться в должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании РБК-Украина "Трудности перехода: как Кулик ищет пути возвращения в правоохранительные органы"

Так, 26 декабря 2019 года Кулик подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работу, взыскания средней зарплаты за время вынужденного прогула. В своем решении от 31 марта 2020 года суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска Кулика.

"В решении также отмечалось, что Кулик избегал вручения ему приказа об увольнении и трудовой книжки, да так, что сотрудникам департамента кадровой работы пришлось пытаться вручить ему документы в вестибюле ГПУ и составлять акт об отказе", - отмечает автор.

В предпоследний день срока апелляционного обжалования адвокат Кулика подал апелляционную жалобу, но на данный момент дело не назначено, поскольку материалы не переданы из первой инстанции.

"Но мы не исключаем что такой "ценный кадр" может понадобиться новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Поэтому предполагаем, что его могут вернуть. Договорятся в Окружном административном суде Киева (ОАСК) или что-то еще придумают. Кулик удачно служил Луценко, поэтому его так называемые "таланты" могут понадобиться. Политические преследования, фабрикация дел для пиара и еще длинный "послужной" список", - отметил в комментарии РБК-Украина эксперт ЦПК Андрей Савин.

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Кулика в ноябре 2019 года после того как последний не явился на аттестацию. Сообщалось, что на тот момент прокурор Кулик заявку надлежащей формы и в надлежащие сроки на прохождение аттестации подал и был включен во 2 группу на 23 октября 2019 года для прохождения тестирования. Однако, на саму аттестацию не явился и никаких документов о причине неявки не подал.

Стоит отметить, что это не первый суд Кулика против Генпрокуратуры - в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Кроме того, 2 апреля Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего прокурора АТО Константина Кулика в незаконном обогащении фактически при содействии САП.