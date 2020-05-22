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Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде

Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде

Экс-прокурор Константин Кулик, уволенный из Генеральной прокуратуры в конце прошлого года, через суд пытается восстановиться в должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом говорится в расследовании РБК-Украина "Трудности перехода: как Кулик ищет пути возвращения в правоохранительные органы"

Так, 26 декабря 2019 года Кулик подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работу, взыскания средней зарплаты за время вынужденного прогула. В своем решении от 31 марта 2020 года суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска Кулика.

"В решении также отмечалось, что Кулик избегал вручения ему приказа об увольнении и трудовой книжки, да так, что сотрудникам департамента кадровой работы пришлось пытаться вручить ему документы в вестибюле ГПУ и составлять акт об отказе", - отмечает автор.

В предпоследний день срока апелляционного обжалования адвокат Кулика подал апелляционную жалобу, но на данный момент дело не назначено, поскольку материалы не переданы из первой инстанции.

"Но мы не исключаем что такой "ценный кадр" может понадобиться новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Поэтому предполагаем, что его могут вернуть. Договорятся в Окружном административном суде Киева (ОАСК) или что-то еще придумают. Кулик удачно служил Луценко, поэтому его так называемые "таланты" могут понадобиться. Политические преследования, фабрикация дел для пиара и еще длинный "послужной" список", - отметил в комментарии РБК-Украина эксперт ЦПК Андрей Савин.

Напомним, Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Кулика в ноябре 2019 года после того как последний не явился на аттестацию. Сообщалось, что на тот момент прокурор Кулик заявку надлежащей формы и в надлежащие сроки на прохождение аттестации подал и был включен во 2 группу на 23 октября 2019 года для прохождения тестирования. Однако, на саму аттестацию не явился и никаких документов о причине неявки не подал.

Стоит отметить, что это не первый суд Кулика против Генпрокуратуры - в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Кроме того, 2 апреля Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего прокурора АТО Константина Кулика в незаконном обогащении фактически при содействии САП.

Автор: 

увольнение (2674) Кулик Константин (109)


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Топ комментарии
+3
Бєніна шестьорка,ще й досить цінна.Відновлять.
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22.05.2020 20:22
+2
"На чемпионате мира по поиску зрады украинцы взяли бы первое место. И это меня не радует"
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22.05.2020 20:00
+2
Экс-прокурор Константин Кулик, уволенный из Генеральной прокуратуры в конце прошлого года, через суд пытается восстановиться в должности

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Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде - Цензор.НЕТ 6768
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22.05.2020 20:07
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"На чемпионате мира по поиску зрады украинцы взяли бы первое место. И это меня не радует"
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22.05.2020 20:00 Ответить
Особенно зебилы полтора года назад.
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22.05.2020 21:41 Ответить
Экс-прокурор Константин Кулик, уволенный из Генеральной прокуратуры в конце прошлого года, через суд пытается восстановиться в должности

========================
Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде - Цензор.НЕТ 6768
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22.05.2020 20:07 Ответить
Честнейший прокурор и глаза такие добрые . Разве мог он незаконно обогатиться ? То все божий дар .
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22.05.2020 20:07 Ответить
Очєшуєть!!
Котята Чечетова бьютца галавой об стєтку!?
Чечетов ваще жалєєт, шо парашют с рюкзаком
пєрєпутал..вот і работаєт в гробу вєнтілятором.
🤣🤣
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22.05.2020 20:10 Ответить
тоже шкода, шо чечёткин слинял у вырий единолично...без каманды...
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22.05.2020 20:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S5MFC4rmj5o Аваков підставив Зеленського зі справою Шеремета, але Антоненка та Кузьменко все одно судитимуть... W.T.F...???
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22.05.2020 20:12 Ответить
Ой, так це то https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/26/7222033/ суд, що може учудити
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22.05.2020 20:17 Ответить
Это тот прокурор, который "добился" в суде приговора подставному директору Сергея Курченко из фирмы "Газукраина-2020" Кашкину Аркаше за кидок Нафтогаза на 450 млн. грн. аж (!!!)..... в 51 тыс. грн.
Внимание: 51 тысячу за 450 миллионов !!!
П.С. Позже суд заменил 51 тысячу на 240 часов общественных работ!?
Очень способный прокурор........
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22.05.2020 20:22 Ответить
Бєніна шестьорка,ще й досить цінна.Відновлять.
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22.05.2020 20:22 Ответить
Ще один хом*як хоче поповнити "закрома" за рахунок платників податків.
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22.05.2020 20:54 Ответить
Косте на завод никак нельзя.Костя-инвалид умственного труда.Игорьвалерьич пособие по утере хлебного места платить не будет.
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22.05.2020 21:29 Ответить
 
 