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Експрокурор Кулик оскаржує своє звільнення в суді

Експрокурор Кулик оскаржує своє звільнення в суді

Експрокурор Костянтин Кулик, звільнений з Генеральної прокуратури наприкінці минулого року, через суд намагається поновитися на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні РБК-Україна "Труднощі переходу: як Кулик шукає шляхи повернення до правоохоронних органів".

Так, 26 грудня 2019 року Кулик подав до Окружного адміністративного суду Києва позов про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення з органів прокуратури, поновлення на роботу, стягнення середньої зарплати за час вимушеного прогулу. У своєму рішенні від 31 березня 2020 року суд не знайшов правових підстав для задоволення позову Кулика.

"У рішенні також зазначалося, що Кулик уникав вручення йому наказу про звільнення і трудової книжки, та так, що співробітникам департаменту кадрової роботи довелося намагатися вручити йому документи у вестибюлі ГПУ і складати акт про відмову", - зазначає автор.

У передостанній день строку апеляційного оскарження адвокат Кулика подав апеляційну скаргу, але на даний момент справу не призначено, оскільки матеріали не передано з першої інстанції.

"Але ми не виключаємо що такий "цінний кадр" може знадобитися новому генеральному прокурору Ірині Венедіктовій. Тому припускаємо, що його можуть повернути. Домовляться в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) або ще щось придумають. Кулик вдало служив Луценкові, тому його так звані "таланти" можуть знадобитися. Політичні переслідування, фабрикація справ для піару і ще довгий "послужний" список", - зазначив у коментарі РБК-Україна експерт ЦПК Андрій Савін.

Нагадаємо, Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Кулика в листопаді 2019 року, після того як останній не з'явився на атестацію. Повідомлялося, що на той момент прокурор Кулик заявку належної форми і в належні терміни на проходження атестації подав і був включений у 2 групу на 23 жовтня 2019 року для проходження тестування. Однак, на саму атестацію не з'явився і жодних документів про причини неявки не подав.

Варто зазначити, що це не перший суд Кулика проти Генпрокуратури - в грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил антитерористичної операції.

Крім того, 2 квітня Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього прокурора АТО Костянтина Кулика в незаконному збагаченні фактично за сприяння САП.

Автор: 

звільнення (2667) Кулик Костянтин (95)


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Топ коментарі
+3
Бєніна шестьорка,ще й досить цінна.Відновлять.
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22.05.2020 20:22
+2
"На чемпионате мира по поиску зрады украинцы взяли бы первое место. И это меня не радует"
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22.05.2020 20:00
+2
Экс-прокурор Константин Кулик, уволенный из Генеральной прокуратуры в конце прошлого года, через суд пытается восстановиться в должности

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Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде - Цензор.НЕТ 6768
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22.05.2020 20:07
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"На чемпионате мира по поиску зрады украинцы взяли бы первое место. И это меня не радует"
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22.05.2020 20:00 Відповісти
Особенно зебилы полтора года назад.
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22.05.2020 21:41 Відповісти
Экс-прокурор Константин Кулик, уволенный из Генеральной прокуратуры в конце прошлого года, через суд пытается восстановиться в должности

========================
Экс-прокурор Кулик оспаривает свое увольнение в суде - Цензор.НЕТ 6768
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22.05.2020 20:07 Відповісти
Честнейший прокурор и глаза такие добрые . Разве мог он незаконно обогатиться ? То все божий дар .
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22.05.2020 20:07 Відповісти
Очєшуєть!!
Котята Чечетова бьютца галавой об стєтку!?
Чечетов ваще жалєєт, шо парашют с рюкзаком
пєрєпутал..вот і работаєт в гробу вєнтілятором.
🤣🤣
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22.05.2020 20:10 Відповісти
тоже шкода, шо чечёткин слинял у вырий единолично...без каманды...
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22.05.2020 20:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S5MFC4rmj5o Аваков підставив Зеленського зі справою Шеремета, але Антоненка та Кузьменко все одно судитимуть... W.T.F...???
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22.05.2020 20:12 Відповісти
Ой, так це то https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/26/7222033/ суд, що може учудити
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22.05.2020 20:17 Відповісти
Это тот прокурор, который "добился" в суде приговора подставному директору Сергея Курченко из фирмы "Газукраина-2020" Кашкину Аркаше за кидок Нафтогаза на 450 млн. грн. аж (!!!)..... в 51 тыс. грн.
Внимание: 51 тысячу за 450 миллионов !!!
П.С. Позже суд заменил 51 тысячу на 240 часов общественных работ!?
Очень способный прокурор........
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22.05.2020 20:22 Відповісти
Бєніна шестьорка,ще й досить цінна.Відновлять.
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22.05.2020 20:22 Відповісти
Ще один хом*як хоче поповнити "закрома" за рахунок платників податків.
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22.05.2020 20:54 Відповісти
Косте на завод никак нельзя.Костя-инвалид умственного труда.Игорьвалерьич пособие по утере хлебного места платить не будет.
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22.05.2020 21:29 Відповісти
 
 