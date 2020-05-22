Експрокурор Кулик оскаржує своє звільнення в суді

Експрокурор Костянтин Кулик, звільнений з Генеральної прокуратури наприкінці минулого року, через суд намагається поновитися на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні РБК-Україна "Труднощі переходу: як Кулик шукає шляхи повернення до правоохоронних органів".

Так, 26 грудня 2019 року Кулик подав до Окружного адміністративного суду Києва позов про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення з органів прокуратури, поновлення на роботу, стягнення середньої зарплати за час вимушеного прогулу. У своєму рішенні від 31 березня 2020 року суд не знайшов правових підстав для задоволення позову Кулика.

"У рішенні також зазначалося, що Кулик уникав вручення йому наказу про звільнення і трудової книжки, та так, що співробітникам департаменту кадрової роботи довелося намагатися вручити йому документи у вестибюлі ГПУ і складати акт про відмову", - зазначає автор.

У передостанній день строку апеляційного оскарження адвокат Кулика подав апеляційну скаргу, але на даний момент справу не призначено, оскільки матеріали не передано з першої інстанції.

"Але ми не виключаємо що такий "цінний кадр" може знадобитися новому генеральному прокурору Ірині Венедіктовій. Тому припускаємо, що його можуть повернути. Домовляться в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) або ще щось придумають. Кулик вдало служив Луценкові, тому його так звані "таланти" можуть знадобитися. Політичні переслідування, фабрикація справ для піару і ще довгий "послужний" список", - зазначив у коментарі РБК-Україна експерт ЦПК Андрій Савін.

Нагадаємо, Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Кулика в листопаді 2019 року, після того як останній не з'явився на атестацію. Повідомлялося, що на той момент прокурор Кулик заявку належної форми і в належні терміни на проходження атестації подав і був включений у 2 групу на 23 жовтня 2019 року для проходження тестування. Однак, на саму атестацію не з'явився і жодних документів про причини неявки не подав.

Варто зазначити, що це не перший суд Кулика проти Генпрокуратури - в грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил антитерористичної операції.

Крім того, 2 квітня Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього прокурора АТО Костянтина Кулика в незаконному збагаченні фактично за сприяння САП.