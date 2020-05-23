Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников

Российская Федерация экономически подавляет временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, забирая отттуда ресурсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации в Минской ТКГ Алексей Резников.

"Они экономически подавляют Донбасс сами, потому что это чисто колониальный подход. Это колония, из которой ресурс скачали и забыли о ней", - сказал чиновник.

По его мнению, Россию не интересуют вопросы Донбасса, поскольку они взяли оттуда все, что можно было забрать.

"Они совершенно не заботятся о Донбассе, они вывезли оттуда оборудование с заводов, закрывают там шахты. Их целый перечень есть. На сегодня добыча угля на 33% уменьшилась на временно оккупированном Донбассе. Они перестали давать квоты для того, чтобы этот уголь продавали на ТЭЦ, потому что от этого страдают российские производители угля, увеличивают задолженности по зарплатам", - сказал он.

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