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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников

Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников

Российская Федерация экономически подавляет временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, забирая отттуда ресурсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации в Минской ТКГ Алексей Резников.

"Они экономически подавляют Донбасс сами, потому что это чисто колониальный подход. Это колония, из которой ресурс скачали и забыли о ней", - сказал чиновник.

По его мнению, Россию не интересуют вопросы Донбасса, поскольку они взяли оттуда все, что можно было забрать.

"Они совершенно не заботятся о Донбассе,  они вывезли оттуда оборудование с заводов, закрывают там шахты. Их целый перечень есть. На сегодня добыча угля на 33% уменьшилась на временно оккупированном Донбассе. Они перестали давать квоты для того, чтобы этот уголь продавали на ТЭЦ, потому что от этого страдают российские производители угля, увеличивают задолженности по зарплатам", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников

Автор: 

колония (419) Донбасс (26955) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+25
Суть:

Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников - Цензор.НЕТ 5173
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23.05.2020 05:24
+15
Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников - Цензор.НЕТ 9085
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23.05.2020 05:59
+15
Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников - Цензор.НЕТ 2254
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23.05.2020 06:41
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с одной стороны росия подавляет экономически Донбасс, с другой стороный Зеленский подавляет экономически всю Украину..
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23.05.2020 08:33 Ответить
Ізраїльтянин турбується за своїх рабів пацаків. А Московія почала пригнічувати Донбас окупувавши. По наказу глобальної сатанви. Організація була з двох боків однієї сатанинської "влади". Тепер орда пригнічує донбасят рублем.А Україна їх пригнічує своїми пенсіями, безкоштовними водою, електроенергією...
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23.05.2020 08:35 Ответить
Урюске свинособаки херят все, к чему прикасаются.
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23.05.2020 08:40 Ответить
Посмотрел последнего Шустера. Как случилось, что отчаянный журналист из горячих точек и азартный футбольный комментатор стал вылизывать дупы олигархам и власти? Для меня он умер.
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23.05.2020 08:48 Ответить
Не треба це "дійство" дивитися, як і різні прес-конференціі і відосики. Пусте потрясіння повітря пустими словами.
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23.05.2020 09:03 Ответить
Бабло побеждает зло . Шустрый не первый и не последний разменявший репутацию на кэш .
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23.05.2020 13:58 Ответить
Выработанная угольная донбасская земля. А для Украины всё же - СВОЯ, святая территоря. Какой же смысл кремлю вкладывать громадные бюджетные и людские ресурсы в эту бойню?
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23.05.2020 09:22 Ответить
Ці "страдальці" - не наша проблема.

"Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВТРАТИ ГРОМАДЯНСТВА України. "
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23.05.2020 09:23 Ответить
А шож там подавлять? есть шо? может не подавлять а давить..цицки ордловок?
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23.05.2020 09:31 Ответить
А они думали - Раша на условиях партнёрства придет?
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23.05.2020 09:35 Ответить
РАБссия это дерьмо по имени КАТАСТРОФА,так было есть и Будет.Читайте Карла Маркса...
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23.05.2020 09:39 Ответить
йО чья бы корова мычала
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23.05.2020 09:41 Ответить
Лермонтов,Пушкин,Гоголь и даже убитый в Персии Александр Грибоедов все рассказали 200 лет назад,читай не хочу...
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23.05.2020 09:43 Ответить
Цей Резніков нарешті заспокоїтся з так званою реінтеграцією не готові в ордло до цього ,чи він свідомо виконує волю Єрмака і план росії за будь яку ціну впихнути в Україну ці деградовані територія .І тоді бандота лднр буде розїзжати по всій Україні творячи хаос і теракти по всій країні.
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23.05.2020 09:49 Ответить
Кацапия выработала последние залежи металолома в молодых республиках и теперь хочет втюхать голодных безработных металистов назад в Украину. А ведь какой был экономический потенциал. Сколько железных конструкций на шахтах, заводах. Наконец, металические балки перекрытий зданий.Да что говорить, только рельсов можно было добывать не на одну хатынку в Лондоне. Но все когда то заканчивается.
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23.05.2020 10:05 Ответить
Ахмета маскали кинули на металоломе
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24.05.2020 07:52 Ответить
Там было несколько ценных производств, которые вывези. Например завод по выращиванию монокристаллов.
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23.05.2020 10:19 Ответить
Наші вори за сприянням росії та інших сусідів грабують всю Україну і перетворюють її в колонію для інших держав. Так є вже тисячу років. А розуміє це мало хто, а робить щось, щоб це змінити ще менше.
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23.05.2020 10:25 Ответить
То всьо фігня. Шахтьори відродять мошчь Бамбаса.
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23.05.2020 10:32 Ответить
Дуже сподобалася вчора "свобода слова" Шустера. А особливо, Верещук. Вона сказала, що шокована рівнем неадекватності українського суспільства. Тепер нехай дасть відповідь на питання: громадяни вже були неадекватними, коли голосували за Зеленського, чи такими його зробили слуги народу?
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23.05.2020 10:41 Ответить
Потенциал был. Поэтому его усилили показом сватов.Результат теперь можно найти на Банковой.
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23.05.2020 10:59 Ответить
Экономически подавляет?!
Ты, Резников, ещё один идиот, закончивший войну в своей голове без мозгов!
И где вас, ***&ь, только выращивают?
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23.05.2020 10:42 Ответить
приятно конечно быть американской колонией, но всё равно кушать хочется
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23.05.2020 11:34 Ответить
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