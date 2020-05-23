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Новини Окуповані території
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Росія економічно пригнічує Донбас, а це суто колоніальний підхід, - Резніков

Росія економічно пригнічує Донбас, а це суто колоніальний підхід, - Резніков

Російська Федерація економічно пригнічує тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, забираючи звідти ресурси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков.

"Вони економічно пригнічують Донбас самі, адже це суто колоніальний підхід. Це колонія, з якої ресурси викачали і забули про неї", - сказав чиновник.

На його думку, Росію не цікавлять питання Донбасу, оскільки вони взяли звідти все, що можна було забрати.

"Вони абсолютно не піклуються про Донбас, вони вивезли звідти обладнання із заводів, закривають там шахти. Їх цілий перелік є. Наразі видобуток вугілля на 33% зменшився на тимчасово окупованому Донбасі. Вони перестали давати квоти для того, щоб це вугілля продавали на ТЕЦ, бо від цього страждають російські виробники вугілля, збільшують заборгованості з виплати зарплат", - сказав він.

Читайте також: Близько 200 тис. жителів окупованого Донбасу отримали російські паспорти, - віцепрем'єр Резніков

Автор: 

колонія (253) Донбас (22354) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+25
Суть:

Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников - Цензор.НЕТ 5173
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23.05.2020 05:24
+15
Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников - Цензор.НЕТ 9085
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23.05.2020 05:59
+15
Россия экономически подавляет Донбасс, а это чисто колониальный подход, - Резников - Цензор.НЕТ 2254
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23.05.2020 06:41
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с одной стороны росия подавляет экономически Донбасс, с другой стороный Зеленский подавляет экономически всю Украину..
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23.05.2020 08:33 Відповісти
Ізраїльтянин турбується за своїх рабів пацаків. А Московія почала пригнічувати Донбас окупувавши. По наказу глобальної сатанви. Організація була з двох боків однієї сатанинської "влади". Тепер орда пригнічує донбасят рублем.А Україна їх пригнічує своїми пенсіями, безкоштовними водою, електроенергією...
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23.05.2020 08:35 Відповісти
Урюске свинособаки херят все, к чему прикасаются.
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23.05.2020 08:40 Відповісти
Посмотрел последнего Шустера. Как случилось, что отчаянный журналист из горячих точек и азартный футбольный комментатор стал вылизывать дупы олигархам и власти? Для меня он умер.
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23.05.2020 08:48 Відповісти
Не треба це "дійство" дивитися, як і різні прес-конференціі і відосики. Пусте потрясіння повітря пустими словами.
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23.05.2020 09:03 Відповісти
Бабло побеждает зло . Шустрый не первый и не последний разменявший репутацию на кэш .
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23.05.2020 13:58 Відповісти
Выработанная угольная донбасская земля. А для Украины всё же - СВОЯ, святая территоря. Какой же смысл кремлю вкладывать громадные бюджетные и людские ресурсы в эту бойню?
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23.05.2020 09:22 Відповісти
Ці "страдальці" - не наша проблема.

"Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВТРАТИ ГРОМАДЯНСТВА України. "
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23.05.2020 09:23 Відповісти
А шож там подавлять? есть шо? может не подавлять а давить..цицки ордловок?
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23.05.2020 09:31 Відповісти
А они думали - Раша на условиях партнёрства придет?
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23.05.2020 09:35 Відповісти
РАБссия это дерьмо по имени КАТАСТРОФА,так было есть и Будет.Читайте Карла Маркса...
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23.05.2020 09:39 Відповісти
йО чья бы корова мычала
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23.05.2020 09:41 Відповісти
Лермонтов,Пушкин,Гоголь и даже убитый в Персии Александр Грибоедов все рассказали 200 лет назад,читай не хочу...
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23.05.2020 09:43 Відповісти
Цей Резніков нарешті заспокоїтся з так званою реінтеграцією не готові в ордло до цього ,чи він свідомо виконує волю Єрмака і план росії за будь яку ціну впихнути в Україну ці деградовані територія .І тоді бандота лднр буде розїзжати по всій Україні творячи хаос і теракти по всій країні.
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23.05.2020 09:49 Відповісти
Кацапия выработала последние залежи металолома в молодых республиках и теперь хочет втюхать голодных безработных металистов назад в Украину. А ведь какой был экономический потенциал. Сколько железных конструкций на шахтах, заводах. Наконец, металические балки перекрытий зданий.Да что говорить, только рельсов можно было добывать не на одну хатынку в Лондоне. Но все когда то заканчивается.
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23.05.2020 10:05 Відповісти
Ахмета маскали кинули на металоломе
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24.05.2020 07:52 Відповісти
Там было несколько ценных производств, которые вывези. Например завод по выращиванию монокристаллов.
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23.05.2020 10:19 Відповісти
Наші вори за сприянням росії та інших сусідів грабують всю Україну і перетворюють її в колонію для інших держав. Так є вже тисячу років. А розуміє це мало хто, а робить щось, щоб це змінити ще менше.
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23.05.2020 10:25 Відповісти
То всьо фігня. Шахтьори відродять мошчь Бамбаса.
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23.05.2020 10:32 Відповісти
Дуже сподобалася вчора "свобода слова" Шустера. А особливо, Верещук. Вона сказала, що шокована рівнем неадекватності українського суспільства. Тепер нехай дасть відповідь на питання: громадяни вже були неадекватними, коли голосували за Зеленського, чи такими його зробили слуги народу?
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23.05.2020 10:41 Відповісти
Потенциал был. Поэтому его усилили показом сватов.Результат теперь можно найти на Банковой.
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23.05.2020 10:59 Відповісти
Экономически подавляет?!
Ты, Резников, ещё один идиот, закончивший войну в своей голове без мозгов!
И где вас, ***&ь, только выращивают?
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23.05.2020 10:42 Відповісти
приятно конечно быть американской колонией, но всё равно кушать хочется
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23.05.2020 11:34 Відповісти
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