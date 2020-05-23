Росія економічно пригнічує Донбас, а це суто колоніальний підхід, - Резніков

Російська Федерація економічно пригнічує тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, забираючи звідти ресурси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков.

"Вони економічно пригнічують Донбас самі, адже це суто колоніальний підхід. Це колонія, з якої ресурси викачали і забули про неї", - сказав чиновник.

На його думку, Росію не цікавлять питання Донбасу, оскільки вони взяли звідти все, що можна було забрати.

"Вони абсолютно не піклуються про Донбас, вони вивезли звідти обладнання із заводів, закривають там шахти. Їх цілий перелік є. Наразі видобуток вугілля на 33% зменшився на тимчасово окупованому Донбасі. Вони перестали давати квоти для того, щоб це вугілля продавали на ТЕЦ, бо від цього страждають російські виробники вугілля, збільшують заборгованості з виплати зарплат", - сказав він.

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