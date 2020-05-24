Семеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освобождены, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена семерых граждан Украины, захваченных в Гвинейском заливе 22 марта.
Об этом Кулеба написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - сообщил Кулеба.
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