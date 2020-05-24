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Семеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освобождены, - Кулеба

Семеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освобождены, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена семерых граждан Украины, захваченных в Гвинейском заливе 22 марта.

Об этом Кулеба написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - сообщил Кулеба.

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моряки (1079) пираты (547) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Щось давно не було тут Андрія Шевченко..чи не там наш мореман був..?
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24.05.2020 16:06
+4
От і добре..але дійсно давно його не було.. колоритний, та з великим життєвим досвідом дядько..
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24.05.2020 16:14
+1
Интересно сколько денег за них отдали ?
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24.05.2020 16:08
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Щось давно не було тут Андрія Шевченко..чи не там наш мореман був..?
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24.05.2020 16:06 Ответить
ні, він начебто на офшорних пароплавчиках арбайтен, а цей - контейнероносець))
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24.05.2020 16:12 Ответить
От і добре..але дійсно давно його не було.. колоритний, та з великим життєвим досвідом дядько..
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24.05.2020 16:14 Ответить
У Андрюхи контракт на початку березня закінчився, схоже вчергове горшки побив з адмінами.
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24.05.2020 16:16 Ответить
Зрозуміло..шкода..(
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24.05.2020 16:21 Ответить
До речі і Bandera Roca також давно не видно, вони часто спілкувалися вдвох
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24.05.2020 17:14 Ответить
Нема і Славика Шустера, 100%Помаранч, ******, Капитан..та багатьох, хто був окрасою форуму..(
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24.05.2020 17:17 Ответить
Може імена змінили
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24.05.2020 17:28 Ответить
думаю, що деякі і померли..(
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24.05.2020 17:29 Ответить
Можливо(
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24.05.2020 17:59 Ответить
Bandera Roca буває, помер Сенатор, під його ніком зараз син.
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24.05.2020 18:14 Ответить
Померла Гюрза и мужчина,забыл ник. Запомнил, что о смерти сообщил его сын
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25.05.2020 01:35 Ответить
Пам'ятаю того дядька..був дійсно щирий прихильник хама, ідейний..син зайшов і повідомив, що помер..було..
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27.05.2020 18:00 Ответить
Капитан давно свалил в расею, которую так сильно ненавидел, аж кушать не мог
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25.05.2020 01:33 Ответить
Не очікував..
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27.05.2020 18:01 Ответить
Ага,Скабееву
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24.05.2020 16:09 Ответить
Тююю, але Вам видніше...))
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24.05.2020 16:16 Ответить
Интересно сколько денег за них отдали ?
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24.05.2020 16:08 Ответить
MSC башляет, Кулеба только наблюдает. обычно 3 лимона - норм.
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24.05.2020 16:14 Ответить
Ще роки з два тому, коли писав, що кулєба - мажорний балабол, мої пости видаляли..😐
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24.05.2020 16:23 Ответить
нічого нового, завжди так було. платять судновласники. MSC створена на гроші неаполітанських мафіозі, з них не убуде. вони зараз набагато більше влітають з пасажирськими пароплавами, які стоять без роботи.
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24.05.2020 16:28 Ответить
Точно овнер или оператор забашлял, а наше МЗС як би при ділах. Коня кують, і жаба лапу підставляє.
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24.05.2020 18:14 Ответить
як тільки пірати дізналися що то українці так відразу звільнили ...ще й поспівчували та дали грошей на дорогу ...пірати вони ж не "український" уряд
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24.05.2020 16:17 Ответить
И сколько это стоило народу Украины ?
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24.05.2020 17:00 Ответить
Нисколько, платил MSC.
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24.05.2020 18:16 Ответить
Вопрос если в курсе, а сколько примерно зарабатывают подобные моряки ,бо говорят что очень прилично и попасть туда не легко
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24.05.2020 23:51 Ответить
 
 