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Сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнено, - Кулеба

Сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнено, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про звільнення з піратського полону сімох громадян України, захоплених в Гвінейській затоці 22 березня.

Про це Кулеба написав у своєму мікроблозі в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"22 березня пірати захопили в Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, щоб їх звільнити. Я радий, нарешті, повідомити: наші моряки вже на свободі, в безпеки, і скоро вирушать додому", - повідомив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після 5 років перебування в малайзійській в'язниці українка повернулася на Батьківщину, - Кулеба

моряки (927) пірати (94) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Щось давно не було тут Андрія Шевченко..чи не там наш мореман був..?
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24.05.2020 16:06
+4
От і добре..але дійсно давно його не було.. колоритний, та з великим життєвим досвідом дядько..
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24.05.2020 16:14
+1
Интересно сколько денег за них отдали ?
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24.05.2020 16:08
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Щось давно не було тут Андрія Шевченко..чи не там наш мореман був..?
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24.05.2020 16:06 Відповісти
ні, він начебто на офшорних пароплавчиках арбайтен, а цей - контейнероносець))
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24.05.2020 16:12 Відповісти
От і добре..але дійсно давно його не було.. колоритний, та з великим життєвим досвідом дядько..
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24.05.2020 16:14 Відповісти
У Андрюхи контракт на початку березня закінчився, схоже вчергове горшки побив з адмінами.
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24.05.2020 16:16 Відповісти
Зрозуміло..шкода..(
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24.05.2020 16:21 Відповісти
До речі і Bandera Roca також давно не видно, вони часто спілкувалися вдвох
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24.05.2020 17:14 Відповісти
Нема і Славика Шустера, 100%Помаранч, ******, Капитан..та багатьох, хто був окрасою форуму..(
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24.05.2020 17:17 Відповісти
Може імена змінили
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24.05.2020 17:28 Відповісти
думаю, що деякі і померли..(
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24.05.2020 17:29 Відповісти
Можливо(
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24.05.2020 17:59 Відповісти
Bandera Roca буває, помер Сенатор, під його ніком зараз син.
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24.05.2020 18:14 Відповісти
Померла Гюрза и мужчина,забыл ник. Запомнил, что о смерти сообщил его сын
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25.05.2020 01:35 Відповісти
Пам'ятаю того дядька..був дійсно щирий прихильник хама, ідейний..син зайшов і повідомив, що помер..було..
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27.05.2020 18:00 Відповісти
Капитан давно свалил в расею, которую так сильно ненавидел, аж кушать не мог
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25.05.2020 01:33 Відповісти
Не очікував..
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27.05.2020 18:01 Відповісти
Ага,Скабееву
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24.05.2020 16:09 Відповісти
Тююю, але Вам видніше...))
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24.05.2020 16:16 Відповісти
Интересно сколько денег за них отдали ?
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24.05.2020 16:08 Відповісти
MSC башляет, Кулеба только наблюдает. обычно 3 лимона - норм.
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24.05.2020 16:14 Відповісти
Ще роки з два тому, коли писав, що кулєба - мажорний балабол, мої пости видаляли..😐
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24.05.2020 16:23 Відповісти
нічого нового, завжди так було. платять судновласники. MSC створена на гроші неаполітанських мафіозі, з них не убуде. вони зараз набагато більше влітають з пасажирськими пароплавами, які стоять без роботи.
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24.05.2020 16:28 Відповісти
Точно овнер или оператор забашлял, а наше МЗС як би при ділах. Коня кують, і жаба лапу підставляє.
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24.05.2020 18:14 Відповісти
як тільки пірати дізналися що то українці так відразу звільнили ...ще й поспівчували та дали грошей на дорогу ...пірати вони ж не "український" уряд
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24.05.2020 16:17 Відповісти
И сколько это стоило народу Украины ?
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24.05.2020 17:00 Відповісти
Нисколько, платил MSC.
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24.05.2020 18:16 Відповісти
Вопрос если в курсе, а сколько примерно зарабатывают подобные моряки ,бо говорят что очень прилично и попасть туда не легко
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24.05.2020 23:51 Відповісти
 
 