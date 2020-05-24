Сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнено, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про звільнення з піратського полону сімох громадян України, захоплених в Гвінейській затоці 22 березня.

Про це Кулеба написав у своєму мікроблозі в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"22 березня пірати захопили в Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, щоб їх звільнити. Я радий, нарешті, повідомити: наші моряки вже на свободі, в безпеки, і скоро вирушать додому", - повідомив Кулеба.

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