Киево-Печерская Лавра открылась после карантина

Киево-Печерская Лавра вновь открылась для прихожан после карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (МП), передает Цензор.НЕТ

"С 25 мая 2020 г. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра открыта для молитв и посещений", - говорится в сообщении.

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Киево-Печерская Лавра была закрыта с 22 марта в связи с масштабной вспышкой коронавирусной инфекции. Службы проходили без прихожан, с онлайн-трансляцией.