Киево-Печерская Лавра открылась после карантина
Киево-Печерская Лавра вновь открылась для прихожан после карантина.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ (МП), передает Цензор.НЕТ
"С 25 мая 2020 г. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра открыта для молитв и посещений", - говорится в сообщении.
Киево-Печерская Лавра была закрыта с 22 марта в связи с масштабной вспышкой коронавирусной инфекции. Службы проходили без прихожан, с онлайн-трансляцией.
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Паша-мерседес недополучает бабло из-за карантина...
Кстати, сколько в Киеве жителей ? И как поместились в больницы половина от этого числа ?
Kacaпсский сЦарь..-
САТАНИСТ и ПЭДЭРАСТ
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И почему нельзя одним политическим решением это исправить ?
В московии могут закрывать украинские церкви, библиотеки, запрещать Меджлис, а у наших наверно нет желания, особенно у зеленых, хотя как раз в период карантина это можно было сделать.
Реально понятны стали истинные цели нынешней власти.
подписываем за запрет РПЦ-ФСБ в Украине!
Подписываем петицию за запрет РПЦ-ФСБ в Украине! Расспространяем далее!
давно свалили из неё !
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Не удевлюсь , если со времени они и памятник Иуде Искариоту востановят..
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В 1918 г Троцкий со Сталином - открывали..
. но потом 1920г ночью " по тихому " - убрали..
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