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Новини
2 091 25

Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину

Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину

Києво-Печерська лавра знову відкрилася для вірян після карантину.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ (МП), передає Цензор.НЕТ

"З 25 травня 2020 р. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрита для молитов і відвідувань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Києво-Печерська лавра була закрита з 22 березня у зв'язку з масштабним спалахом коронавірусної інфекції. Служби відбувалися без вірян, з онлайн-трансляцією.

Автор: 

Київ (19436) Лавра (294) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+13
Какого хера в 1992 году лавра стала московской ?
И почему нельзя одним политическим решением это исправить ?
В московии могут закрывать украинские церкви, библиотеки, запрещать Меджлис, а у наших наверно нет желания, особенно у зеленых, хотя как раз в период карантина это можно было сделать.
Реально понятны стали истинные цели нынешней власти.
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25.05.2020 12:14
+11
Основной источник ковида в Киеве.
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25.05.2020 12:00
+10
Ублюдки, заразили пол Киева. У меня соседка ватница которая пасху святила до сих пор с больницы не вернулась, кроме того 2 недели в реанимации лежала. А перед етим тоже говорила что нет никакого короновируса ето все придумали соросята
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25.05.2020 12:12
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"без лоха жизнь плоха" (С)
Паша-мерседес недополучает бабло из-за карантина...
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25.05.2020 11:57 Відповісти
Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину - Цензор.НЕТ 5238
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25.05.2020 13:19 Відповісти
Основной источник ковида в Киеве.
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25.05.2020 12:00 Відповісти
всю кацапню туда затолкайте и сплотите плотнее...
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25.05.2020 12:07 Відповісти
Если бы они там и сидели. А так у них задание ходить по магазинам, ездить в транспорте чтобы всю страну заразить.
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25.05.2020 12:14 Відповісти
Ублюдки, заразили пол Киева. У меня соседка ватница которая пасху святила до сих пор с больницы не вернулась, кроме того 2 недели в реанимации лежала. А перед етим тоже говорила что нет никакого короновируса ето все придумали соросята
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25.05.2020 12:12 Відповісти
Ага, я, дочь офицера, посвятила пасху, заразила пол Киева, коронавирусом , которого нет никакого, не все так однозначно ...))))
Кстати, сколько в Киеве жителей ? И как поместились в больницы половина от этого числа ?
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25.05.2020 13:50 Відповісти

Kacaпсский сЦарь..-
САТАНИСТ и ПЭДЭРАСТ
.
Киево-Печерская Лавра открылась после карантина - Цензор.НЕТ 6223
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25.05.2020 12:14 Відповісти
Какого хера в 1992 году лавра стала московской ?
И почему нельзя одним политическим решением это исправить ?
В московии могут закрывать украинские церкви, библиотеки, запрещать Меджлис, а у наших наверно нет желания, особенно у зеленых, хотя как раз в период карантина это можно было сделать.
Реально понятны стали истинные цели нынешней власти.
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25.05.2020 12:14 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/93022

подписываем за запрет РПЦ-ФСБ в Украине!
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25.05.2020 12:29 Відповісти
наш мудрый клован все с дони копирует - тот он вчера языком ляцнул за церкви - наш собачик тут как здесь...
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25.05.2020 12:22 Відповісти
Заголовок неправильный . Кацапско шпионское кубло приступило к активной фазе диверсии в Киеве .
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25.05.2020 12:22 Відповісти
Заголовок неправильный . Кацапско шпионское кубло приступило к активной фазе диверсии в Киеве .
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25.05.2020 12:22 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/93022

Подписываем петицию за запрет РПЦ-ФСБ в Украине! Расспространяем далее!
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25.05.2020 12:30 Відповісти
Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину - Цензор.НЕТ 4732
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25.05.2020 12:44 Відповісти
Напомню - это Кучма - отдал лавру Маскве, Михайловский (новопостроенный) - Киеву, а Софию оставил музею.
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25.05.2020 12:30 Відповісти
Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину - Цензор.НЕТ 3586 Tе кто умом россию понял -
давно свалили из неё !
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25.05.2020 12:30 Відповісти
Просто Лавра окупированная врагом. А власть не хочет етого признавать.
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25.05.2020 12:43 Відповісти
Я уверен что в подземельях Лавры еще и склады с оружием есть, которые кацапы держат до команды с кремля
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25.05.2020 12:45 Відповісти
Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину - Цензор.НЕТ 5276
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25.05.2020 12:42 Відповісти
На роSSии опять каша ШИЗОФРЕНИИ ..
.
Не удевлюсь , если со времени они и памятник Иуде Искариоту востановят..
.
В 1918 г Троцкий со Сталином - открывали..
. но потом 1920г ночью " по тихому " - убрали..
.
.

!
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25.05.2020 13:19 Відповісти
.

Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину - Цензор.НЕТ 935 Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину - Цензор.НЕТ 7288
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25.05.2020 13:18 Відповісти
Не надо путать карантин от коронавируса с карантином от гундяевского сатаната, который должен строго соблюдаться до тех пор, пока вся местная пи*добратия или не сдохнет, или не свалит в свою вонючую парашу.
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25.05.2020 14:45 Відповісти
Киево-Печерская Лавра должна быть возвращена народу и канонической Церкви. Если Усик встанет защищать грязных московских попов - то его должны отмуд*хать два брата Кличко.
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25.05.2020 18:42 Відповісти
 
 