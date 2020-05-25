Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину
Києво-Печерська лавра знову відкрилася для вірян після карантину.
Про це повідомляє пресслужба УПЦ (МП), передає Цензор.НЕТ
"З 25 травня 2020 р. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрита для молитов і відвідувань", - йдеться в повідомленні.
Києво-Печерська лавра була закрита з 22 березня у зв'язку з масштабним спалахом коронавірусної інфекції. Служби відбувалися без вірян, з онлайн-трансляцією.
Топ коментарі
+13 Vladimir Longer
показати весь коментар25.05.2020 12:14
+11 Назар Проскуряков
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+10 ALEX SUROVV
показати весь коментар25.05.2020 12:12
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Паша-мерседес недополучает бабло из-за карантина...
Кстати, сколько в Киеве жителей ? И как поместились в больницы половина от этого числа ?
Kacaпсский сЦарь..-
САТАНИСТ и ПЭДЭРАСТ
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И почему нельзя одним политическим решением это исправить ?
В московии могут закрывать украинские церкви, библиотеки, запрещать Меджлис, а у наших наверно нет желания, особенно у зеленых, хотя как раз в период карантина это можно было сделать.
Реально понятны стали истинные цели нынешней власти.
подписываем за запрет РПЦ-ФСБ в Украине!
Подписываем петицию за запрет РПЦ-ФСБ в Украине! Расспространяем далее!
давно свалили из неё !
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Не удевлюсь , если со времени они и памятник Иуде Искариоту востановят..
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В 1918 г Троцкий со Сталином - открывали..
. но потом 1920г ночью " по тихому " - убрали..
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