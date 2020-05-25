Экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Чернявского подозревают в кадровых махинациях на 5,9 млн

Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) нанесен ущерб в 5,9 млн грн из-за внесения дополнительных должностей в штатное расписание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в пресс-релизе ГПЗКУ по итогам служебного расследования в отношении бывшего главы корпорации.

Отмечается, что в период с 03.01.2020 по 07.04.2020 года, бывший глава ГПЗКУ (Саймон Чернявский. - Ред.) единолично без согласия правления АО "ГПЗКУ", принимал решения об определении штатного расписания компании, в то время как такие полномочия отнесены исключительно к компетенции правления.

В корпорации заявляют, что экс-глава своими приказами неоднократно вносил изменения в штатное расписание компании, чем увеличил размеры должностных окладов отдельных работников, а также дополнительно ввел 18 штатных должностей в действующее штатное расписание.

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"На данный момент, по моей инициативе начат процесс проверок деятельности структурных подразделений корпорации и ее филиалов", - подчеркнул временно исполняющий обязанности главы правления Василий Коваленко.

В ГПЗКУ сообщили, что материалы по результатам служебного расследования направлены в правоохранительные органы, ведется следствие.