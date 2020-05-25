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Новини
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Ексглаву Державної продовольчо-зернової корпорації Чернявського підозрюють у кадрових махінаціях на 5,9 млн

Ексглаву Державної продовольчо-зернової корпорації Чернявського підозрюють у кадрових махінаціях на 5,9 млн

Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ) завдано збитків на 5,9 млн грн через внесення додаткових посад до штатного розпису.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі ДПЗКУ за підсумками службового розслідування стосовно колишнього глави корпорації.

Зазначається, що в період із 03.01.2020 по 07.04.2020 року колишній глава ДПЗКУ (Саймон Чернявський. - Ред.) одноосібно без згоди правління АТ "ДПЗКУ", ухвалював рішення про визначення штатного розпису компанії, тоді як такі повноваження належать виключно до компетенції правління.

У корпорації заявляють, що ексглава своїми наказами неодноразово вносив зміни до штатного розпису компанії, чим збільшив розміри посадових окладів окремих працівників, а також додатково ввів 18 штатних посад у чинний штатний розпис.

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"На цей момент, за моєю ініціативою розпочато процес перевірок діяльності структурних підрозділів корпорації та її філій", - наголосив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Василь Коваленко.

У ДПЗКУ повідомили, що матеріали за результатами службового розслідування направлено в правоохоронні органи, триває слідство.

Автор: 

розслідування (2269) збитки (1423) збиток (95) ДПЗКУ (202)


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Новоє ліцо?
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25.05.2020 12:31 Відповісти
Не, просто - жити по новому
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25.05.2020 12:41 Відповісти
Экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Чернявского подозревают в кадровых махинациях на 5,9 млн - Цензор.НЕТ 9876

Одно лицо. Их шо, клонируют?
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25.05.2020 12:36 Відповісти
Как по мне, то на пецу молодого похож, не?
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25.05.2020 12:39 Відповісти
Ёпрст, достали воровать. Как не чиновник, так вор. Что старая власть, ,что новая. И воруют же в млн и млрд. Наворное пора уже делать как было в Китае - руки отрубали или ещё лучше -просто вешать на площади , чтобы другим неповадно было
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25.05.2020 12:38 Відповісти
 
 