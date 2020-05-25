Ексглаву Державної продовольчо-зернової корпорації Чернявського підозрюють у кадрових махінаціях на 5,9 млн
Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ) завдано збитків на 5,9 млн грн через внесення додаткових посад до штатного розпису.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі ДПЗКУ за підсумками службового розслідування стосовно колишнього глави корпорації.
Зазначається, що в період із 03.01.2020 по 07.04.2020 року колишній глава ДПЗКУ (Саймон Чернявський. - Ред.) одноосібно без згоди правління АТ "ДПЗКУ", ухвалював рішення про визначення штатного розпису компанії, тоді як такі повноваження належать виключно до компетенції правління.
У корпорації заявляють, що ексглава своїми наказами неодноразово вносив зміни до штатного розпису компанії, чим збільшив розміри посадових окладів окремих працівників, а також додатково ввів 18 штатних посад у чинний штатний розпис.
"На цей момент, за моєю ініціативою розпочато процес перевірок діяльності структурних підрозділів корпорації та її філій", - наголосив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Василь Коваленко.
У ДПЗКУ повідомили, що матеріали за результатами службового розслідування направлено в правоохоронні органи, триває слідство.
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