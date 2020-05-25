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В составе набсоветов госкомпаний будут происходить точечные изменения, - Шмыгаль

В составе набсоветов госкомпаний будут происходить точечные изменения, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает точечные изменения в составах наблюдательных советов некоторых госкомпаний и считает, что Украине следует найти баланс в отношении зарплат членов набсоветов.

"Что настораживает меня как премьер-министра? Это нерыночные, завышенные, в некоторых случаях, заработные платы членов наблюдательных советов, которые мы выровняли на время карантина. В дальнейшем нужно найти правильный баланс. В целом вопрос, должны ли быть наблюдательные советы или нет, для меня не является дискуссионным - они должны быть, потому что дают некоторую системность и стабильность в работе предприятий", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Глава правительства считает набсоветы эффективным инструментом.

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"Вопрос - в качественном составе этих советов. Я почти по каждому предприятию понимаю, где у нас проблемы в набсоветах: где-то не заполнен штат, где-то есть не совсем ответственное отношение, где-то люди не очень профессиональные. Поэтому, скорее всего, точечные изменения в набсоветах будут естественно происходить", - добавил он.

Автор: 

наблюдательный совет (101) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2679)


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И все "точки" будут зеленые?
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25.05.2020 13:33 Ответить
Нет, они будут рыжими. Как гудок леонидович ахиметович.
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25.05.2020 13:36 Ответить
Значит будут банкротить и скупать за безценок.
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25.05.2020 13:35 Ответить
Почему точечные ""?? Необходимо расследовать и назначить честных проф.людей (хотя прекрасно знаем что на это вы не способны!)
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25.05.2020 13:37 Ответить
Разогнать этих трутней с огромными зарплатами !
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25.05.2020 13:38 Ответить
Зачем тогда директора, советы директоров??? Гнать эту шоблу от внешнего управления! Они работают совсем не на Украину! Им не надо конкурентноспособные предприяти в стране и хрен они ложат на граждан Украины.
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25.05.2020 13:40 Ответить
 
 