У складі наглядових рад держкомпаній відбуватимуться точкові зміни, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає точкові зміни в складі наглядових рад деяких держкомпаній і вважає, що Україні слід знайти баланс щодо зарплат членів наглядових рад.

"Що насторожує мене як прем'єр-міністра? Це неринкові, завищені, в деяких випадках, заробітні плати членів наглядових рад, які ми вирівняли на час карантину. Надалі потрібно знайти правильний баланс. Загалом питання, чи мають бути наглядові ради чи ні, для мене не є дискусійним - вони мають бути, тому що дають деяку системність і стабільність у роботі підприємств", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду вважає наглядові ради ефективним інструментом.

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"Питання - в якісному складі цих рад. Я майже щодо кожного підприємства розумію, де у нас проблеми в наглядових радах: десь не заповнений штат, десь є не зовсім відповідальне ставлення, десь люди не дуже професійні. Тому, найімовірніше, точкові зміни в наглядових радах звісно відбуватимуться", - додав він.