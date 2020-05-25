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У складі наглядових рад держкомпаній відбуватимуться точкові зміни, - Шмигаль

У складі наглядових рад держкомпаній відбуватимуться точкові зміни, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає точкові зміни в складі наглядових рад деяких держкомпаній і вважає, що Україні слід знайти баланс щодо зарплат членів наглядових рад.

"Що насторожує мене як прем'єр-міністра? Це неринкові, завищені, в деяких випадках, заробітні плати членів наглядових рад, які ми вирівняли на час карантину. Надалі потрібно знайти правильний баланс. Загалом питання, чи мають бути наглядові ради чи ні, для мене не є дискусійним - вони мають бути, тому що дають деяку системність і стабільність у роботі підприємств", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду вважає наглядові ради ефективним інструментом.

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"Питання - в якісному складі цих рад. Я майже щодо кожного підприємства розумію, де у нас проблеми в наглядових радах: десь не заповнений штат, десь є не зовсім відповідальне ставлення, десь люди не дуже професійні. Тому, найімовірніше, точкові зміни в наглядових радах звісно відбуватимуться", - додав він.

Автор: 

наглядова рада (639) зарплата (2238) Шмигаль Денис (4565)


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И все "точки" будут зеленые?
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25.05.2020 13:33 Відповісти
Нет, они будут рыжими. Как гудок леонидович ахиметович.
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25.05.2020 13:36 Відповісти
Значит будут банкротить и скупать за безценок.
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25.05.2020 13:35 Відповісти
Почему точечные ""?? Необходимо расследовать и назначить честных проф.людей (хотя прекрасно знаем что на это вы не способны!)
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25.05.2020 13:37 Відповісти
Разогнать этих трутней с огромными зарплатами !
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25.05.2020 13:38 Відповісти
Зачем тогда директора, советы директоров??? Гнать эту шоблу от внешнего управления! Они работают совсем не на Украину! Им не надо конкурентноспособные предприяти в стране и хрен они ложат на граждан Украины.
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25.05.2020 13:40 Відповісти
 
 