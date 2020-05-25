"Укрзализныця" проводит закупку смазочных материалов без нарушения законодательства, - вывод АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал действия тендерного комитета Укрзализныци при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными.

Укрзализныця осуществляет указанные закупки в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам, говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.

В связи с постоянными обжалованиями "компаниями-троллями" закупок указанной продукции в АМКУ и судах, Укрзализныця еще в декабре прошлого года начала процедуру открытых торгов закупки масел на 2020 год. Предварительно общество провело рабочую встречу с представителями рынка, где нужно было достичь согласия по условиям тендерной документации и требованиям к продукции и поставщикам.

Вместе с тем, уже в январе предприятия, поставляющие продукцию производства ООО "КСМ-Протек", обжаловали условия тендерной документации. После того, как Укрзализныця внесла изменения, которые требовали участники, эти же предприятия подали повторные жалобы. Как следствие, конечная дата подачи тендерных предложений переместилась на апрель.

Укрзализныця рассмотрела предложения участников и отклонила некоторые из них за нарушение условий тендерной документации. Так, в частности, участники ООО "Мироил" (предлагал продукцию производства ООО НПП "Агринол"), ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (все трое предлагали продукцию производства ООО "КСМ-Протек") , не предоставили полные копии нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция. Впрочем, это не помешало этим участникам обжаловать решение тендерного комитета в АМКУ. При этом оспаривали как отклонение собственных предложений, так и пытались доказать, что предложения конкурентов имели "многочисленные нарушения". Однако, как показали результаты рассмотрения жалоб, АМКУ признал действия тендерного комитета полностью правомерными.

Также отметим, что одновременно была начата и информационная кампания с целью дискредитации действий Укрзализныци. Так, в частности, Укрзализныцю пытаются обвинить в том, что к тендеру не допустили компании, "предлагавшие цены на 30% дешевле, чем конкуренты".

Подчеркиваем, что эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе Prozorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известной никому до начала аукциона и на сегодня он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные жалобы.

Укрзализныця выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда Укрзализныце необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок.