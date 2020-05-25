"Укрзалізниця" здійснює закупівлю мастильних матеріалів без порушення законодавства, - висновок АМКУ

Антимонопольний комітет України визнав дії тендерного комітету Укрзалізниці при закупівлі мастил і мастильних матеріалів повністю правомірними.

Укрзалізниця здійснює зазначені закупівлі відповідно до чинного законодавства і за ринковими цінами, йдеться в повідомленні на сайті Укрзалізниці.

Зважаючи на постійні оскарження "компаніями-тролями" закупівель зазначеної продукції в АМКУ та судах, Укрзалізниця ще у грудні минулого року розпочала процедуру відкритих торгів закупівлі мастил на 2020 рік. Попередньо товариство провело робочу зустріч з представниками ринку, де потрібно було досягнути згоди щодо умов тендерної документації та вимог до продукції та постачальників.

Разом з тим, вже у січні підприємства, що постачають продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек", оскаржили умови тендерної документації. Після того, як Укрзалізниця внесла зміни, які вимагали учасники, ці ж підприємства подали повторні скарги. Як наслідок, кінцева дата подання тендерних пропозицій перемістилася аж на квітень.

Укрзалізниця розглянула пропозиції учасників та відхилила деякі з них за порушення умов тендерної документації. Так, зокрема, учасники ТОВ "Міроіл" (пропонував продукцію виробництва ТОВ НВП "Агрінол"), ТОВ "Август Пром", ТОВ "Торум", ТОВ "КСМ-Трейд" (всі троє пропонували продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек"), не надали повні копії нормативно-технічної документації, за якою виготовляється продукція. Втім, це не завадило цим учасникам оскаржити рішення тендерного комітету в АМКУ. При цьому оскаржували як відхилення власних пропозицій, так і намагалися довести, що пропозиції конкурентів мали "численні порушення". Однак, як показали результати розгляду скарг, АМКУ визнав дії тендерного комітету повністю правомірними.

Також зазначимо, що одночасно була розпочата й інформаційна кампанія з метою дискредитувати дій Укрзалізниці. Так, зокрема, Укрзалізницю намагаються звинуватити у тому, що до тендера не допустили компанії, які "пропонували ціни на 30% дешевше, ніж конкуренти".

Наголошуємо, що ця маніпуляція розрахована на тих, хто не розуміє, як проходять тендери в системі Prozorro. Адже у цих тендерах ціна учасників не може бути відомою нікому аж до початку аукціону й станом на сьогодні він не проводився. А саме проведенню цього аукціону й заважають численні скарги.

Укрзалізниця виступає за прозорий і чесний відбір постачальників будь-якої продукції й закликає не вдаватись до маніпуляцій. Особливо в ситуації, коли Укрзалізниці необхідно сформувати запас мастильних матеріалів для відновлення пасажирського руху та безперебійних вантажоперевезень.