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Правоохранители открыли уголовное производство из-за нападения на замглавврача Национального института рака Шудрака

Правоохранители открыли уголовное производство из-за нападения на замглавврача Национального института рака Шудрака

Правоохранители начали уголовное производство по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1. По предварительным данным, нападавший был один. Медицинскую помощь пострадавшему оказывали на месте. Мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются", - отметила Максимец.

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Автор: 

Киев (25495) прокуратура (5008) Национальный институт рака (17) Максимец Надежда (19)


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25.05.2020 16:41 Ответить
 
 