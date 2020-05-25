Правоохранители открыли уголовное производство из-за нападения на замглавврача Национального института рака Шудрака
Правоохранители начали уголовное производство по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1. По предварительным данным, нападавший был один. Медицинскую помощь пострадавшему оказывали на месте. Мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются", - отметила Максимец.
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Bogdan_
показать весь комментарий25.05.2020 16:41 Ответить Мне нравится 0
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