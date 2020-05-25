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Фонд госимущества заминировали из-за смены руководства "Центрэнерго"

Фонд госимущества заминировали из-за смены руководства

Шестой апелляционный суд и Фонд госимущества заминировали, чтобы не допустить смены руководства "Центрэнерго".


 Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с" Центрэнерго "и процессом по смене его руководства, который должен был сегодня пройти", - написал Сенниченко.

Он также сообщил, что Апелляционный суд продолжил работу после завершения проверки помещения правоохранителями и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго", пишет thepage.ua.

"Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго. Терроризм не сработал ", - написал Сенниченко.

И отметил, что работники Фонда госимущества также готовы продолжить работать после завершения работы правоохранителей по проверке.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию "Центрэнерго", которая имеет долги перед шахтерами из-за схем, организованныех людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд рн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоенерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Автор: 

минирование (1445) Центрэнерго (115) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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25.05.2020 17:40 Ответить
маланские шутки
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25.05.2020 17:42 Ответить
Фонд держмайна замінували через зміну керівництва "Центренерго" - Цензор.НЕТ 8973
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25.05.2020 17:54 Ответить
"замінували" самі ж..
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25.05.2020 17:45 Ответить
беня балуется
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25.05.2020 17:47 Ответить
этот фонд, а равно и зекоМанду, не то, шо заминировать, рвануть давно пора
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25.05.2020 17:50 Ответить
Фонд держмайна замінували через зміну керівництва "Центренерго" - Цензор.НЕТ 4025
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25.05.2020 17:51 Ответить
республіка недозрівших зелених бананів. чи баранів?
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25.05.2020 18:05 Ответить
опять заминировали? давно подобного не слышал. наверное, от начала эпидемии. только начали послаблять - и снова **здорово**))) а чем заминировали-то? опять собачьим говном?
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25.05.2020 20:07 Ответить
 
 