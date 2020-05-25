Фонд держмайна замінували через зміну керівництва "Центренерго"
Шостий апеляційний суд та Фонд держмайна замінували, щоб не допустити зміну керівництва "Центренерго".
Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці в Facebook.
"Коли в один день Шостий Апеляційний суд отримує повідомлення про мінування (а саме це відбулося сьогодні), і одночасно Фонд Держмайна також отримує повідомлення про мінування, очевидно, така активна терористична діяльність пов'язана з "Центренерго" і процесом по зміні його керівництва, який мав сьогодні пройти", - написав Сенниченко.
Він також повідомив, що Апеляційний суд продовжив роботу після завершення перевірки приміщення правоохоронцями і скасував ухвалу, якою було заблоковано призначення нового керівника "Центренерго", пише thepage.ua.
"Суд оперативно продовжив роботу і прийняв довгоочікуване рішення. Скасовано ухвалу, якою було заблоковано призначення нового директора Центренерго. Тероризм не спрацював", - написав Сенниченко. І зазначив, що працівники Фонду держмайна також готові продовжити працювати після завершення роботи правоохоронців з перевірки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди річниці президентства пообіцяв приватизувати збиткову держкомпанію "Центренерго", яка має борги перед шахтарями через схеми, організовані людьми та структурами, близькими до олігарха Ігоря Коломойського.
Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).
Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.нет", вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1 741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".
12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".
На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.
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