Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику
Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.
Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили во время онлайн-встречи с руководителем Европейской бизнес ассоциации Анной Деревянко, комментируя возможность подписания меморандума в ближайшее время, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.
"Есть большие западные инвестиции и мы по ходу поменяли правила игры. Так делать ужасно. Тем более, что сейчас нужно хвататься за инвесторов двумя руками, потому что они готовы идти на компромисс", - заявил Саакашвили, выразив надежду, что в ближайшее время будет достигнут компромисс.
По его словам, после многих месяцев сложных переговоров государство должно прийти к решению проблемы зеленой энергетики, поскольку сейчас инвесторы пошли на критические уступки.
"Если до конца выкручивать им руки, и они все равно на это пойдут. Так не будет. Они пойдут в суды, а мы получим долгосрочный репутационный ущерб", - подчеркнул он, уточнив, что говорил об этом премьер-министру Д.Шмыгалю и президенту Украины В.Зеленскому.
Вместе с тем, Саакашвили сообщил, что сектор зеленой энергетики состоит в основном из зарубежных инвесторов и не имеет монополий. По его словам, а у крупнейшего игрока – компании ДТЭК Рината Ахметова – доля на рынке зеленой энергетики менее 18%.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.
21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.
Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.
Ранее сообщалось, 15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.
По мнению председателя национально- комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, государство должно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику по снижению зеленого тарифа и таким образом избежать арбитражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом.
Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
Так,колись був..
Але був успішно просраний самим Міхо...
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Держрезерв Вичерпано
ЙДЕТЬСЯ ПРО ПРИВЛАСНЕННЯ ДЕРЖ\МАЙНА Після цього тексту ані президент Зеленський ані Прем'єр-міністр Шмигаль не зможуть сказати Що вони "не в темі" І якщо ситуація не зміниться швидко і докорінно Це означатиме, що вони "в долі"
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
ДЕРЖ\РЕЗЕРВ Товар за документами на складах є Але під час перевірки з'ясовується,що його вже немає Ми НЕзнайшли 18 тис тонн зерна+20 тис+112 тис Уже 150 тисяч тонн зерна,які буцімто у нас є Але насправді вже давно розкрадені та продані Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами
Який продукт виробляють інвестори? Правильно, електроенергію за ціною втричі дорожче ніж традиційні джерела елетроенергіі.
Хто за це платить? Ми з вами, бо ціна на зелену (совадение? Не думаю) енрегію влючена в тарифи для на населеня.
Хто виграє від зеленоі енргетики? Китайські виробники обладнаня та власне інвестори. Хочу нагадати, що першими інвесторами, під яких зелений тариф, до речі найвищий в світі, приймався були Ахметов та Клюєв.
Чи є користь краіні , громадянам, від зеленоі енегретики за ТАКУ ціну? Ні нема. Збирались піднімати тарифи заради «інвесторів»
Висновки: вся ця зелена енергетіка є просто засобом відбираня грошей у населеня на користь «інвесторів».
Нових робочих місць - мізер, податків теж. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш, то нащо воно нам потрібно?
То яке відношеня має висловюваня Саакашвілі щодо зеленоі енергетики до власне реформ??? Ніякого.
От такс «праця» у чувака за наші з вами податки
і чому ото українці мають і надалі за свої злидні плотити на "жізнь нє хілую"отим тварям наперсточникам та кондитерам та піднімать економіку китаю та раші...