Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику

Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили во время онлайн-встречи с руководителем Европейской бизнес ассоциации Анной Деревянко, комментируя возможность подписания меморандума в ближайшее время, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.

"Есть большие западные инвестиции и мы по ходу поменяли правила игры. Так делать ужасно. Тем более, что сейчас нужно хвататься за инвесторов двумя руками, потому что они готовы идти на компромисс", - заявил Саакашвили, выразив надежду, что в ближайшее время будет достигнут компромисс.

По его словам, после многих месяцев сложных переговоров государство должно прийти к решению проблемы зеленой энергетики, поскольку сейчас инвесторы пошли на критические уступки.

"Если до конца выкручивать им руки, и они все равно на это пойдут. Так не будет. Они пойдут в суды, а мы получим долгосрочный репутационный ущерб", - подчеркнул он, уточнив, что говорил об этом премьер-министру Д.Шмыгалю и президенту Украины В.Зеленскому.

Вместе с тем, Саакашвили сообщил, что сектор зеленой энергетики состоит в основном из зарубежных инвесторов и не имеет монополий. По его словам, а у крупнейшего игрока – компании ДТЭК Рината Ахметова – доля на рынке зеленой энергетики менее 18%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Ранее сообщалось, 15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По мнению председателя национально- комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, государство должно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику по снижению зеленого тарифа и таким образом избежать арбитражей.