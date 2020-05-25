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Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику

Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику

Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили во время онлайн-встречи с руководителем Европейской бизнес ассоциации Анной Деревянко, комментируя возможность подписания меморандума в ближайшее время, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель.

"Есть большие западные инвестиции и мы по ходу поменяли правила игры. Так делать ужасно. Тем более, что сейчас нужно хвататься за инвесторов двумя руками, потому что они готовы идти на компромисс", - заявил Саакашвили, выразив надежду, что в ближайшее время будет достигнут компромисс.

По его словам, после многих месяцев сложных переговоров государство должно прийти к решению проблемы зеленой энергетики, поскольку сейчас инвесторы пошли на критические уступки.

"Если до конца выкручивать им руки, и они все равно на это пойдут. Так не будет. Они пойдут в суды, а мы получим долгосрочный репутационный ущерб", - подчеркнул он, уточнив, что говорил об этом премьер-министру Д.Шмыгалю и президенту Украины В.Зеленскому.

Вместе с тем, Саакашвили сообщил, что сектор зеленой энергетики состоит в основном из зарубежных инвесторов и не имеет монополий. По его словам, а у крупнейшего игрока – компании ДТЭК Рината Ахметова – доля на рынке зеленой энергетики менее 18%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Ранее сообщалось, 15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По мнению председателя национально- комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, государство должно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику по снижению зеленого тарифа и таким образом избежать арбитражей.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+38
Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику - Цензор.НЕТ 207
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25.05.2020 21:50
+36
Михо, ты уже нашел гигантские инвестиции из Омана? Ищи-ищи, где-то они должны быть, Моника ж врать не будет.
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25.05.2020 21:47
+30
Пусть эти "хитро-сделанные" в Европу продают свою "зеленую" электроэнергию в 5-7 раз дороже рыночной цены! - нема питань!
Но вопрос же в том, что эти "инвесторы", хотят чтобы простой украинец им башлял дороже рынка из своего кармана! Они что, самых богатых нашли или самых дурных??
А Саакашвили явно не с того начинает!
Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику - Цензор.НЕТ 170
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25.05.2020 21:57
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-а потім поршенкава подруга ті банки обанкротила а "кредити"тих банків викупили ті самі в сто раз дешевше...
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26.05.2020 16:15 Ответить
"Мал эолотник, да дорог" - это о зелёной энергетике
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25.05.2020 22:42 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом.

Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
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25.05.2020 22:54 Ответить
САакашвілі розказує про свій авторитет на Заході..!?
Так,колись був..
Але був успішно просраний самим Міхо...
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25.05.2020 22:57 Ответить
Он вступил в большую кучу зе дерьма оно его и окончательно похоронить можно уже забывать про Михо реформатора есть Михо приспособленец и просто заработать немного зелененьких прокис фрукт
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25.05.2020 23:04 Ответить
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Держрезерв Вичерпано
ЙДЕТЬСЯ ПРО ПРИВЛАСНЕННЯ ДЕРЖ\МАЙНА Після цього тексту ані президент Зеленський ані Прем'єр-міністр Шмигаль не зможуть сказати Що вони "не в темі" І якщо ситуація не зміниться швидко і докорінно Це означатиме, що вони "в долі"

https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris



ДЕРЖ\РЕЗЕРВ Товар за документами на складах є Але під час перевірки з'ясовується,що його вже немає Ми НЕзнайшли 18 тис тонн зерна+20 тис+112 тис Уже 150 тисяч тонн зерна,які буцімто у нас є Але насправді вже давно розкрадені та продані Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами
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25.05.2020 22:59 Ответить
идти на поводу сомнительных инвесторов,сокращая при том собственную дешевую атомную генерацию ,есть указателем для мировых политиков на кого работает михо ...
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25.05.2020 23:22 Ответить
Якісь дивні ці «інвестиціі».
Який продукт виробляють інвестори? Правильно, електроенергію за ціною втричі дорожче ніж традиційні джерела елетроенергіі.
Хто за це платить? Ми з вами, бо ціна на зелену (совадение? Не думаю) енрегію влючена в тарифи для на населеня.
Хто виграє від зеленоі енргетики? Китайські виробники обладнаня та власне інвестори. Хочу нагадати, що першими інвесторами, під яких зелений тариф, до речі найвищий в світі, приймався були Ахметов та Клюєв.
Чи є користь краіні , громадянам, від зеленоі енегретики за ТАКУ ціну? Ні нема. Збирались піднімати тарифи заради «інвесторів»
Висновки: вся ця зелена енергетіка є просто засобом відбираня грошей у населеня на користь «інвесторів».
Нових робочих місць - мізер, податків теж. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш, то нащо воно нам потрібно?
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25.05.2020 23:32 Ответить
Є попит та пропозиція, йде низхідний тренд в економіці тому попит буде й надалі знижуватися а генераційні потужності навпаки зростають за рахуннок введення нових ВЕС-СЕС а ще зараз приватні ТЕС працюють на максимумі тому питання хто буде "жертовною коровою"? обрали державний Енергоатом,ще трохи і компанія буде банкрут за місяць мають мільярдні збитки.Все вказує на те, що ціна для населення має вирости бо в ланцюжку генерації найдешевший виробник вибуває.
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25.05.2020 23:44 Ответить
И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала отмену льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт часов для населения с 1 октября 2020 года, чтобы обеспечить оплату "зеленого тарифа" производителям солнечных и ветровых электростанций. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на свои источники в Минэкоэнерго и проект Меморандума о взаимопонимании с инвесторами солнечных и ветровых электростанций.
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26.05.2020 05:19 Ответить
Красавчики, теперь осталось лохторату тарифы на эл.энергию поднять и все будет ок
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25.05.2020 23:34 Ответить
Як і очікувалось Саакашвілі почав ... працювати. Хочу нагадати що його найняли керувати комітетом по РЕФОРМАМ.
То яке відношеня має висловюваня Саакашвілі щодо зеленоі енергетики до власне реформ??? Ніякого.
От такс «праця» у чувака за наші з вами податки
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25.05.2020 23:37 Ответить
А вы думали варяги за украинцев будут переживать и принимать нормальные решения ? В Чехии обошлись без Саакашвили и отменили кабальные зелёные тарифы невзирая на вопли инвесторов. Чехи думают о себе и своей стране а не о сверхприбылях инвесторов, а нашим трынь-трава Украина богатая страна но не для украинцев.
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26.05.2020 00:06 Ответить
Хватит уже викручивать руки хазяину Саакашвили. Ренат дал денег, Михо заблеял.
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26.05.2020 00:32 Ответить
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом. Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
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26.05.2020 00:40 Ответить
Ждем, когда он в зеркале увидит Барыгу.
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26.05.2020 00:44 Ответить
Правильно он подсчитал:с подписаным меморандумом зелёные тарифы обойдутся Украине дешевле,чемь с арбитражами по уже заключённым договорам и Чехия тому пример-там уже теряют 1/5-ю от бюджета.
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26.05.2020 04:40 Ответить
Ну а когда же ещё впихивать зелёную энергетику если не при Зеленском, подметил Ахметов. Население эти тарифы то ели тянет! Атомная энергетика и была придумана для удешевления и обеспечения дешёвой электроэнергией потребностей страны.
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26.05.2020 01:12 Ответить
Электричества ммного не бывает. И солнечна, и ветро, и атомная нужны.
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26.05.2020 03:45 Ответить
поки українці не зрозуміють, що багатий не той в, кого інвестують, А ТОЙ ХТО ІНВЕСТУЄ, доти українцям багатими не бути....
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26.05.2020 06:08 Ответить
А що мене хтось питає, чи потрібно зелене світло інвесторам, що я думаю з питання кредитів МВФ, може був референдум по продажу землі? Я в цій мафіозній країні номер шіснадцятий. Я купую товари олігархів в магазинах олігархів, їм хліб олігархів, працюю на підприємствах олігархів, слухаю медіа олігархів ходжу по землі олігархів. Тож до чого тут я. Владний ареопах перетворив Україну в приватну комору і грабує, грабує, грабує . Дадуть на лапу хабар -буде інвестор, ні - то буде те, що зі свідком в райвідділі Кагарлика.
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26.05.2020 07:10 Ответить
Ціна на різну там "зелену" електроенергію для споживачів має бути не вище аніж на атомну. Досить вже цих тіньових схем.
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26.05.2020 07:35 Ответить
міністр по реформам ахмєтова.
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26.05.2020 07:44 Ответить
так спочатку мали розібратись з отими двома порошенком та ахмєтовим для якого ото був даний дозвіл ахмєтову на 2019 рік ввезти в Україну на півтора мільярда долярів китайських панелів без податків та зборів....
і чому ото українці мають і надалі за свої злидні плотити на "жізнь нє хілую"отим тварям наперсточникам та кондитерам та піднімать економіку китаю та раші...
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26.05.2020 16:21 Ответить
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