Саакашвілі: Досить вже викручувати руки інвесторам в зелену енергетику

Україна повинна підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Про це заявив глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі під час онлайн-зустрічі з керівником Європейської бізнес асоціації Ганною Дерев'янко, коментуючи можливість підписання меморандуму найближчим часом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Є великі західні інвестиції і ми по ходу поміняли правила гри. Так робити жахливо. Тим більше, що зараз потрібно хапатися за інвесторів двома руками, тому що вони готові йти на компроміс", – заявив Саакашвілі, висловивши надію, що найближчим часом буде досягнутий компроміс.

За його словами, після багатьох місяців складних переговорів держава повинна прийти до вирішення проблеми зеленої енергетики, оскільки зараз інвестори пішли на критичні поступки.

"Якщо до кінця викручувати їм руки, і вони все одно на це підуть. Так не буде. Вони підуть до судів, а ми отримаємо довгостроковий репутаційний збиток", – наголосив він, уточнивши, що говорив про це прем'єр-міністру Д. Шмигалю і президенту України В. Зеленському.

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Разом із тим, Саакашвілі повідомив, що сектор зеленої енергетики складається здебільшого із зарубіжних інвесторів і не має монополій. За його словами, у найбільшого гравця – компанії ДТЕК Ріната Ахметова – частка на ринку зеленої енергетики менше 18%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс із інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня зарубіжні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проєктів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Раніше повідомлялося, що 15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку і профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів зі США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

На думку голови національно комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Валерія Тарасюка, держава повинна знайти компроміс з іноземними інвесторами в зелену енергетику щодо зниження зеленого тарифу і в такий спосіб уникнути арбітражів.

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