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Саакашвілі: Досить вже викручувати руки інвесторам в зелену енергетику

Саакашвілі: Досить вже викручувати руки інвесторам в зелену енергетику

Україна повинна підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Про це заявив глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі під час онлайн-зустрічі з керівником Європейської бізнес асоціації Ганною Дерев'янко, коментуючи можливість підписання меморандуму найближчим часом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Є великі західні інвестиції і ми по ходу поміняли правила гри. Так робити жахливо. Тим більше, що зараз потрібно хапатися за інвесторів двома руками, тому що вони готові йти на компроміс", – заявив Саакашвілі, висловивши надію, що найближчим часом буде досягнутий компроміс.

За його словами, після багатьох місяців складних переговорів держава повинна прийти до вирішення проблеми зеленої енергетики, оскільки зараз інвестори пішли на критичні поступки.

"Якщо до кінця викручувати їм руки, і вони все одно на це підуть. Так не буде. Вони підуть до судів, а ми отримаємо довгостроковий репутаційний збиток", – наголосив він, уточнивши, що говорив про це прем'єр-міністру Д. Шмигалю і президенту України В. Зеленському.

Читайте також: Мінекоенерго знизить "зелений тариф", - Буславець

Разом із тим, Саакашвілі повідомив, що сектор зеленої енергетики складається здебільшого із зарубіжних інвесторів і не має монополій. За його словами, у найбільшого гравця – компанії ДТЕК Ріната Ахметова – частка на ринку зеленої енергетики менше 18%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс із інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня зарубіжні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проєктів в Україні до моменту підписання меморандуму.

Раніше повідомлялося, що 15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку і профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів зі США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

На думку голови національно комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Валерія Тарасюка, держава повинна знайти компроміс з іноземними інвесторами в зелену енергетику щодо зниження зеленого тарифу і в такий спосіб уникнути арбітражів.

Читайте також: Неможливо знизити "зелені" тарифи без реструктуризації кредитів у держбанках, - бізнесмен Тинний

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+38
Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику - Цензор.НЕТ 207
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25.05.2020 21:50
+36
Михо, ты уже нашел гигантские инвестиции из Омана? Ищи-ищи, где-то они должны быть, Моника ж врать не будет.
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25.05.2020 21:47
+30
Пусть эти "хитро-сделанные" в Европу продают свою "зеленую" электроэнергию в 5-7 раз дороже рыночной цены! - нема питань!
Но вопрос же в том, что эти "инвесторы", хотят чтобы простой украинец им башлял дороже рынка из своего кармана! Они что, самых богатых нашли или самых дурных??
А Саакашвили явно не с того начинает!
Саакашвили: Хватит уже выкручивать руки инвесторам в зеленую энергетику - Цензор.НЕТ 170
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25.05.2020 21:57
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-а потім поршенкава подруга ті банки обанкротила а "кредити"тих банків викупили ті самі в сто раз дешевше...
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26.05.2020 16:15 Відповісти
"Мал эолотник, да дорог" - это о зелёной энергетике
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25.05.2020 22:42 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом.

Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
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25.05.2020 22:54 Відповісти
САакашвілі розказує про свій авторитет на Заході..!?
Так,колись був..
Але був успішно просраний самим Міхо...
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25.05.2020 22:57 Відповісти
Он вступил в большую кучу зе дерьма оно его и окончательно похоронить можно уже забывать про Михо реформатора есть Михо приспособленец и просто заработать немного зелененьких прокис фрукт
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25.05.2020 23:04 Відповісти
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Держрезерв Вичерпано
ЙДЕТЬСЯ ПРО ПРИВЛАСНЕННЯ ДЕРЖ\МАЙНА Після цього тексту ані президент Зеленський ані Прем'єр-міністр Шмигаль не зможуть сказати Що вони "не в темі" І якщо ситуація не зміниться швидко і докорінно Це означатиме, що вони "в долі"

https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris



ДЕРЖ\РЕЗЕРВ Товар за документами на складах є Але під час перевірки з'ясовується,що його вже немає Ми НЕзнайшли 18 тис тонн зерна+20 тис+112 тис Уже 150 тисяч тонн зерна,які буцімто у нас є Але насправді вже давно розкрадені та продані Знайшли цікаву цистерну з нафтопродуктами
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25.05.2020 22:59 Відповісти
идти на поводу сомнительных инвесторов,сокращая при том собственную дешевую атомную генерацию ,есть указателем для мировых политиков на кого работает михо ...
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25.05.2020 23:22 Відповісти
Якісь дивні ці «інвестиціі».
Який продукт виробляють інвестори? Правильно, електроенергію за ціною втричі дорожче ніж традиційні джерела елетроенергіі.
Хто за це платить? Ми з вами, бо ціна на зелену (совадение? Не думаю) енрегію влючена в тарифи для на населеня.
Хто виграє від зеленоі енргетики? Китайські виробники обладнаня та власне інвестори. Хочу нагадати, що першими інвесторами, під яких зелений тариф, до речі найвищий в світі, приймався були Ахметов та Клюєв.
Чи є користь краіні , громадянам, від зеленоі енегретики за ТАКУ ціну? Ні нема. Збирались піднімати тарифи заради «інвесторів»
Висновки: вся ця зелена енергетіка є просто засобом відбираня грошей у населеня на користь «інвесторів».
Нових робочих місць - мізер, податків теж. Ми не можемо дозволити собі таку розкіш, то нащо воно нам потрібно?
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25.05.2020 23:32 Відповісти
Є попит та пропозиція, йде низхідний тренд в економіці тому попит буде й надалі знижуватися а генераційні потужності навпаки зростають за рахуннок введення нових ВЕС-СЕС а ще зараз приватні ТЕС працюють на максимумі тому питання хто буде "жертовною коровою"? обрали державний Енергоатом,ще трохи і компанія буде банкрут за місяць мають мільярдні збитки.Все вказує на те, що ціна для населення має вирости бо в ланцюжку генерації найдешевший виробник вибуває.
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25.05.2020 23:44 Відповісти
И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала отмену льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт часов для населения с 1 октября 2020 года, чтобы обеспечить оплату "зеленого тарифа" производителям солнечных и ветровых электростанций. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на свои источники в Минэкоэнерго и проект Меморандума о взаимопонимании с инвесторами солнечных и ветровых электростанций.
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26.05.2020 05:19 Відповісти
Красавчики, теперь осталось лохторату тарифы на эл.энергию поднять и все будет ок
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25.05.2020 23:34 Відповісти
Як і очікувалось Саакашвілі почав ... працювати. Хочу нагадати що його найняли керувати комітетом по РЕФОРМАМ.
То яке відношеня має висловюваня Саакашвілі щодо зеленоі енергетики до власне реформ??? Ніякого.
От такс «праця» у чувака за наші з вами податки
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25.05.2020 23:37 Відповісти
А вы думали варяги за украинцев будут переживать и принимать нормальные решения ? В Чехии обошлись без Саакашвили и отменили кабальные зелёные тарифы невзирая на вопли инвесторов. Чехи думают о себе и своей стране а не о сверхприбылях инвесторов, а нашим трынь-трава Украина богатая страна но не для украинцев.
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26.05.2020 00:06 Відповісти
Хватит уже викручивать руки хазяину Саакашвили. Ренат дал денег, Михо заблеял.
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26.05.2020 00:32 Відповісти
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом. Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
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26.05.2020 00:40 Відповісти
Ждем, когда он в зеркале увидит Барыгу.
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26.05.2020 00:44 Відповісти
Правильно он подсчитал:с подписаным меморандумом зелёные тарифы обойдутся Украине дешевле,чемь с арбитражами по уже заключённым договорам и Чехия тому пример-там уже теряют 1/5-ю от бюджета.
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26.05.2020 04:40 Відповісти
Ну а когда же ещё впихивать зелёную энергетику если не при Зеленском, подметил Ахметов. Население эти тарифы то ели тянет! Атомная энергетика и была придумана для удешевления и обеспечения дешёвой электроэнергией потребностей страны.
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26.05.2020 01:12 Відповісти
Электричества ммного не бывает. И солнечна, и ветро, и атомная нужны.
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26.05.2020 03:45 Відповісти
поки українці не зрозуміють, що багатий не той в, кого інвестують, А ТОЙ ХТО ІНВЕСТУЄ, доти українцям багатими не бути....
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26.05.2020 06:08 Відповісти
А що мене хтось питає, чи потрібно зелене світло інвесторам, що я думаю з питання кредитів МВФ, може був референдум по продажу землі? Я в цій мафіозній країні номер шіснадцятий. Я купую товари олігархів в магазинах олігархів, їм хліб олігархів, працюю на підприємствах олігархів, слухаю медіа олігархів ходжу по землі олігархів. Тож до чого тут я. Владний ареопах перетворив Україну в приватну комору і грабує, грабує, грабує . Дадуть на лапу хабар -буде інвестор, ні - то буде те, що зі свідком в райвідділі Кагарлика.
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26.05.2020 07:10 Відповісти
Ціна на різну там "зелену" електроенергію для споживачів має бути не вище аніж на атомну. Досить вже цих тіньових схем.
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26.05.2020 07:35 Відповісти
міністр по реформам ахмєтова.
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26.05.2020 07:44 Відповісти
так спочатку мали розібратись з отими двома порошенком та ахмєтовим для якого ото був даний дозвіл ахмєтову на 2019 рік ввезти в Україну на півтора мільярда долярів китайських панелів без податків та зборів....
і чому ото українці мають і надалі за свої злидні плотити на "жізнь нє хілую"отим тварям наперсточникам та кондитерам та піднімать економіку китаю та раші...
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26.05.2020 16:21 Відповісти
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