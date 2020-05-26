Посольство Украины во Франции почтило память Симона Петлюры. ФОТО
Посольство Украины во Франции почтило память украинского государственного деятеля Симона Петлюры в годовщину его гибели.
Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили на странице посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ
"В этом году 25 мая, как всегда в этот день, мы почтили память Симона Петлюры, выдающегося государственного деятеля украинской истории - Председателя Директории УНР и Главного атамана войск УНР. 25 мая 1926 он погиб от вражеской пули в Париже, на улице Расин, и был похоронен на кладбище Монпарнас. Из-за карантинных ограничений, которые все еще продолжаются в Парижском регионе, церемония состоялась камерно, при участии Посла Украины Олега Шамшура и директора Украинской библиотеки им.Симона Петлюры в Париже Ярославы Йосипишин", - сообщили в посольстве.
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Уразумев?
может имеет смысл в лесу попробовать ? а ну как там лучше преподают ?
Петлюра розстріляв Болбочана, Скоропадський не захотів Міхновського в уряд, Петлюра і Коновалець воювали зі Скоропадським... Результат - утворення урср...
1. У Скоропадського був цілий боєздатний армійський корпус. Петлюра хоч і створював українську армію, та військ в нього було менше. В 1917 треба було єднати зусилля, як це зробили поляки, фіни і прибалти!
2. Уклон в соціалізм - основна помилка Петлюри.
3. Сто років тому демократія не гарантувала незалежності. Маннергейм і Пілсудський ближчі до Скоропадського, аніж до Петлюри... Від царського генерала Маннергейма "москалятиною" несло приблизно так само.
4. З Центральними державами домовлялися всі потроху - Брест-Литовський мир підписали якраз при Грушевському/Петлюрі. Антанта якраз не дуже хотіла дружити з Петлюрою через його соціалізм (але дружила з Пілсудським, який відмовився від лівих ідей).
5. І да, дивно несло москалятиною від Скоропадського, який запровадив гривню, створив національну бібліотеку (та що Вернадського зараз), академію наук, відкрито 150 українськомовних гімназій, українізовано мою альма матер КНУ ім. Шевченка (тоді - Св. Володимира), музей історії України, український національний театр і навіть хорову капелу.
2) не скажу что это основная ошибка . у него и других ошибок хватает . все таки как я уже писал Петлюра полагался на Антанту в частности на Францию . а там любили демократов и с подозрением относились к вождям с диктаторскими замашками ( как они смогли терпеть при этом Пилсудского ума не приложу )
3) демократия это скорее вывеска . а террор при необходимости могли и демократы устроить . и Маннергейм и Пилсудский диктаторами были только на время войны . с наступлением мира эти самые демократы их попросили подвинуться . со Скоропадским вопрос сложнее . он гетман . его так просто не уволишь
4)в правительстве Грушевского Петлюра эээээ министр обороны . к тому же бывший . к подписанию мира с немцами ( если память не изменяет ) отношения не имел . а Антанта да не хотела дружить с Петлюрой . но не из за его липового социализма . просто из двух лидеров соседних государств имевших друг к другу территориальные претензии Пилсудского и Петлюры они выбрали первого
5) да все перечисленное правда но одной рукой Скоропадский . точнее украинцы в его правительстве воссоздавали Украину а другой все силовые структуры наполнял сторонниками единой и неделимой ...
Хоча посли Антанти прямо казали Денікіну - відмовся від ідеї "єдіной і нєдєлімой", визнай незалежність Фінляндії, Польщі, України, Прибалтики Закавказзя і Середньої Азії - і підтримки буде більше. А Денікін замість того, щоб йти на Москву зразу (його петлюрівці були готові прпустити туди) поліз воювати в Україні і втратив багато сил...
А стосновно імперців у Скоропадського, то це швидше він діяв по принципу "найняти добрих господарників" (приблизно, як у нас екс-кучмістів вертали до влади при Ющі). Типу, головне порядок в державі навести і потрібні професіонали, а ідеологія їх - це вторинне. Так, це дуууже сумнівне рішення, хоча таке робили і той же Маннергейм, і навіть більшовики - генерала Брусилова переманили до себе, наприклад, і ще купу царських офіцерів.
по второму . возможно вы правы . вот только процент этих самых наемников разный . у того же Маннергейма их было не много . среди высшего командования считай единицы . а у Скоропадского ээээ ВСЕ
Порядок не наведе
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажною, а тепер і про-кремлівську владу ЗЕбілів -капітулянтів цих проклятих московських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
А найстрашніше що ці про-кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій, судовій і законодавчій продажній про-кремлівській владі, в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних антиукраїнських гнид ... Треба негайно провести жорстку дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса цих антиукраїнських гнид при владі, тільки потужним протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша Українська держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої кривавої паРаші.
Чим то про-російська влада продажних українофобів ЗЕбілів екс - блазня ...резидента- капітулянта схожа з Центральною Радою П.Скоропадського. Влада яка може повторити гірку долю цього зрадника Скоропадського. Який 14 листопада 1918 під тиском своїх проросійських налаштованих членів виходить що антиукраїнського уряду ведучи таємні продажні переговори з білогвардійцями раптом несподівано видав указ про конфедерацію з майбутньою не більшовицькою а царською Росією. У відповідь на таку зраду піднявся весь український народ. А почалося масштабного всеукраїнське повстання проти продажного гетьмана Юди. Був створений керуючий орган - Директорія, до складу якої увійшли - С.Петлюра, В.Винниченко, Ф.Швець, А.Макаренко .... Почався великомасштабний наступ на Київ. 18 листопада в жорстокому бою під Мотовилкою повстанці вщент розгромили гетьманські й німецькі частини. Німці боягузливо склали збою і здалися в обмін на безперешкодний пропуск на батьківщину, оголосивши про свій нейтралітет. 14 грудня проклятий гетьман Юда, цей німецький і кацапський продажний холуй виродок відрікся від влади і зі зі своєю наближеною проросійською зграєю зрадників боягузливо втік з німцями.
І вже 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР і без ніяких німців і кацапських федерацій. Тепер більше вже не яким скоропадам, зекам, блазням кловунам ... волелюбний українським народ ніколи в житті не дозволить злочинно плюндрувати і знищувати Українську державу.