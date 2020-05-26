Посольство Украины во Франции почтило память Симона Петлюры. ФОТО

Посольство Украины во Франции почтило память украинского государственного деятеля Симона Петлюры в годовщину его гибели.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили на странице посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"В этом году 25 мая, как всегда в этот день, мы почтили память Симона Петлюры, выдающегося государственного деятеля украинской истории - Председателя Директории УНР и Главного атамана войск УНР. 25 мая 1926 он погиб от вражеской пули в Париже, на улице Расин, и был похоронен на кладбище Монпарнас. Из-за карантинных ограничений, которые все еще продолжаются в Парижском регионе, церемония состоялась камерно, при участии Посла Украины Олега Шамшура и директора Украинской библиотеки им.Симона Петлюры в Париже Ярославы Йосипишин", - сообщили в посольстве.

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Фото: посольство/Facebook