Посольство України у Франції вшанувало пам'ять Симона Петлюри. ФОТО

Посольство України у Франції вшанувало пам'ять українського державного діяча Симона Петлюри в річницю його загибелі.

Про це в понеділок, 25 травня, повідомили на сторінці посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Цього року 25 травня, як завжди в цей день, ми вшанували пам'ять Симона Петлюри, видатного державного діяча української історії - Голови Директорії УНР та Головного отамана військ УНР. 25 травня 1926 р. він загинув від ворожої кулі в Парижі, на вулиці Расін, і був похований на цвинтарі Монпарнас. Через карантинні обмеження, що тривають ще в Паризькому регіоні, церемонія відбулася камерно, за участю Посла України Олега Шамшура та директорки Української бібліотеки ім.Симона Петлюри в Парижі Ярослави Йосипишин", - повідомили в посольстві.

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Фото: посольство/Facebook