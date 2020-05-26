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Посольство України у Франції вшанувало пам'ять Симона Петлюри. ФОТО

Посольство України у Франції вшанувало пам'ять українського державного діяча Симона Петлюри в річницю його загибелі.

Про це в понеділок, 25 травня, повідомили на сторінці посольства у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Цього року 25 травня, як завжди в цей день, ми вшанували пам'ять Симона Петлюри, видатного державного діяча української історії - Голови Директорії УНР та Головного отамана військ УНР. 25 травня 1926 р. він загинув від ворожої кулі в Парижі, на вулиці Расін, і був похований на цвинтарі Монпарнас. Через карантинні обмеження, що тривають ще в Паризькому регіоні, церемонія відбулася камерно, за участю Посла України Олега Шамшура та директорки Української бібліотеки ім.Симона Петлюри в Парижі Ярослави Йосипишин", - повідомили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві встановлять пам'ятник Петлюрі, - Дробович

Посольство України у Франції вшанувало память Симона Петлюри 01
Фото: посольство/Facebook

Посольство України у Франції вшанувало память Симона Петлюри 02

Автор: 

пам’ять (1184) Петлюра Симон (25) посольство України (284) Франція (3052) Шамшур (16)


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Топ коментарі
+18
Героям Слава !
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26.05.2020 08:07
+7
это он когда то сказал, что не так страшны мордовско удмуртские воши, как местные мыролюбно реформаторские гниды?
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26.05.2020 08:14
+7
Він напевно є, та лохторат обирає в керманичі тільки лайно.
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26.05.2020 08:33
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Героям Слава !
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26.05.2020 08:07 Відповісти
А на могилу Махно цветы возложили?
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26.05.2020 08:12 Відповісти
за что ? за то что с комуняками дружбу водил ? фактически Махно стал врагом советской власти случайно . из за неприязни к нему со стороны Льва Троцкого . а врагом украинской национальной идеи Нестор был идейным и последовательным
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26.05.2020 09:31 Відповісти
Ворогами радянської влади були як Троцький, так і Махно, просто ми забуваєм початкову мету радянської влади, це був зовсім не СРСР.
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26.05.2020 09:36 Відповісти
какой же Троцкий враг советской власти ? он как раз самый упоротый ее сторонник . при чем в самом худшем . самом зверском из ее вариантов . а то что его врагом обозвал Сталин ( значительно позже ) так это извращенная советская пропаганда . в союзе все переворачивали с ног на голову . и фины в Зимнюю войну у них были почему то белофинами и немецкие национал-социалисты вдруг стали фашистами
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26.05.2020 09:45 Відповісти
Шо ты несёшь?
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26.05.2020 09:59 Відповісти
пытаюсь людям изучающим историю по мультфильмам . таким как ты . донести реальное состояние вещей
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26.05.2020 10:12 Відповісти
Я не в лесу историю изучал.
Уразумев?
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26.05.2020 12:12 Відповісти
что то незаметно
может имеет смысл в лесу попробовать ? а ну как там лучше преподают ?
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26.05.2020 12:26 Відповісти
это он когда то сказал, что не так страшны мордовско удмуртские воши, как местные мыролюбно реформаторские гниды?
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26.05.2020 08:14 Відповісти
ага, это тот Петлюра который вовремя понял что за гниды тут обитают и свалил во Францию!
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26.05.2020 08:21 Відповісти
Где наш современный Петлюра?Одни гниды возглавляли Украину и по сегодняшний день.
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26.05.2020 08:17 Відповісти
Він напевно є, та лохторат обирає в керманичі тільки лайно.
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26.05.2020 08:33 Відповісти
Спочатку виправдали Шварцбада агента ДПУ Кремля тепер вшановують. Як мило.
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26.05.2020 08:28 Відповісти
Членін взагалі агент Німеччини, але мавзолей не в Берліні.
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26.05.2020 09:34 Відповісти
Так епічно дрочили то на Антнанту, то на Польщу, то на Троїстий союз (навіть якийсь переможний папірець в Бресті підписали) що 4 тисячам. бухих кацапів Київ здали.
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26.05.2020 08:55 Відповісти
Ну це претензії швидше до Винниченка і Грушевського. Петлюра якраз армію намагався створювати, незважаючи на їх супротив. Інше питання, що Петлюра не захотів зі Скоропадським домовлятися...
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26.05.2020 09:08 Відповісти
34-й корпус Скоропадського перший в Україні повиганяв москалів зі своїх лав і тримав фронт весь 1917 рік.
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26.05.2020 09:32 Відповісти
Жаль, що дійсно сильні особистості Скоропадський, Петлюра, Міхновський, Коновалець і Болбочан не змогли відкинути усі протиріччя і об'єднатися...

Петлюра розстріляв Болбочана, Скоропадський не захотів Міхновського в уряд, Петлюра і Коновалець воювали зі Скоропадським... Результат - утворення урср...
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26.05.2020 09:39 Відповісти
Ви ще Махна забули - він хоч і анархіст, але це дієва сила була і певний час він ж був на боці Петлюри... Його армію слід було направити проти комуняк!
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26.05.2020 09:52 Відповісти
а о чем им договариваться ? от Скоропадского москалятиной за километр несло к тому же он сторонник авторитарной власти а Петлюра демократ . украинский социалист ( тогда это было модно ) ну и союзников они выбрали разных . Скоропадский сторонник блока Центральных держав а Петлюра видел будущее в союзе с Антантой
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26.05.2020 09:39 Відповісти
Домовлятися про Україну!

1. У Скоропадського був цілий боєздатний армійський корпус. Петлюра хоч і створював українську армію, та військ в нього було менше. В 1917 треба було єднати зусилля, як це зробили поляки, фіни і прибалти!

2. Уклон в соціалізм - основна помилка Петлюри.
3. Сто років тому демократія не гарантувала незалежності. Маннергейм і Пілсудський ближчі до Скоропадського, аніж до Петлюри... Від царського генерала Маннергейма "москалятиною" несло приблизно так само.

4. З Центральними державами домовлялися всі потроху - Брест-Литовський мир підписали якраз при Грушевському/Петлюрі. Антанта якраз не дуже хотіла дружити з Петлюрою через його соціалізм (але дружила з Пілсудським, який відмовився від лівих ідей).

5. І да, дивно несло москалятиною від Скоропадського, який запровадив гривню, створив національну бібліотеку (та що Вернадського зараз), академію наук, відкрито 150 українськомовних гімназій, українізовано мою альма матер КНУ ім. Шевченка (тоді - Св. Володимира), музей історії України, український національний театр і навіть хорову капелу.
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26.05.2020 09:49 Відповісти
1) в разное время у них было разное колличество войск с разной численностью и боеготовностью . корпус на бумаге и корпус в реальности это разные вещи . да не смогли **** объединить усилия . результат пожинаем до сих пор

2) не скажу что это основная ошибка . у него и других ошибок хватает . все таки как я уже писал Петлюра полагался на Антанту в частности на Францию . а там любили демократов и с подозрением относились к вождям с диктаторскими замашками ( как они смогли терпеть при этом Пилсудского ума не приложу )

3) демократия это скорее вывеска . а террор при необходимости могли и демократы устроить . и Маннергейм и Пилсудский диктаторами были только на время войны . с наступлением мира эти самые демократы их попросили подвинуться . со Скоропадским вопрос сложнее . он гетман . его так просто не уволишь

4)в правительстве Грушевского Петлюра эээээ министр обороны . к тому же бывший . к подписанию мира с немцами ( если память не изменяет ) отношения не имел . а Антанта да не хотела дружить с Петлюрой . но не из за его липового социализма . просто из двух лидеров соседних государств имевших друг к другу территориальные претензии Пилсудского и Петлюры они выбрали первого

5) да все перечисленное правда но одной рукой Скоропадский . точнее украинцы в его правительстве воссоздавали Украину а другой все силовые структуры наполнял сторонниками единой и неделимой ...
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26.05.2020 10:10 Відповісти
Антанта обирала не стільки між Петлюрою і Пілсудським, скільки між Петлюрою і Денікіним... Пілсудський - то окремоі само собою.

Хоча посли Антанти прямо казали Денікіну - відмовся від ідеї "єдіной і нєдєлімой", визнай незалежність Фінляндії, Польщі, України, Прибалтики Закавказзя і Середньої Азії - і підтримки буде більше. А Денікін замість того, щоб йти на Москву зразу (його петлюрівці були готові прпустити туди) поліз воювати в Україні і втратив багато сил...
А стосновно імперців у Скоропадського, то це швидше він діяв по принципу "найняти добрих господарників" (приблизно, як у нас екс-кучмістів вертали до влади при Ющі). Типу, головне порядок в державі навести і потрібні професіонали, а ідеологія їх - це вторинне. Так, це дуууже сумнівне рішення, хоча таке робили і той же Маннергейм, і навіть більшовики - генерала Брусилова переманили до себе, наприклад, і ще купу царських офіцерів.
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26.05.2020 10:21 Відповісти
с первым пунктом не соглашусь . Петлюра и Деникин ( не смотря на колличество войск и военные успехи ) фигуры не равнозначные . есле мы берем период после окончания ПМВ то Петлюра к тому времени лидер ( хоть и не признанного ) государства . а Деникин всего лишь генерал в формальном подчинении Колчака . грубо говоря командующий фронтом . выбирать между ними как то не обьективно

по второму . возможно вы правы . вот только процент этих самых наемников разный . у того же Маннергейма их было не много . среди высшего командования считай единицы . а у Скоропадского ээээ ВСЕ
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26.05.2020 10:35 Відповісти
Ось хто повинен бути національним героєм- людина, яка робила. Але в нас головне- як сказав!
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26.05.2020 09:22 Відповісти
Это не для Украины, т.к. офшорный один, с 3000 USD и без движения, а неофшорный - другой, с 47 миллионами USD, главное, что он - разоблачитель "офшорного"...
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26.05.2020 09:30 Відповісти
Щоб там не казали, але Бандера, Мазепа, Петлюра наробили в сотні раз менше біди ніж москалі.
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26.05.2020 09:31 Відповісти
Вставай, Симоне! Тебе тут дуже треба!
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26.05.2020 09:34 Відповісти
Бандера не прийде
Порядок не наведе
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26.05.2020 10:10 Відповісти
Украине не страшны москальские воши
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26.05.2020 10:08 Відповісти
Такі керманичі як Зе завжди приносили зло Україні--бо вони не вчили і не знають історіє, а слухати вчених вони не вміють.бо вони є "нові обличчя" -обличчя тупих і продажних. На жаль Змі неспроможно показувати історичних особистостей.їх заслуги,справи а виховує людей на кварталі 95 і лізі сміха. А "какая разница". Тому і живемо в брехні, продажності, хамстві, тупості та постійному зміні векторів розвитку.
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26.05.2020 11:23 Відповісти
-
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажною, а тепер і про-кремлівську владу ЗЕбілів -капітулянтів цих проклятих московських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!

А найстрашніше що ці про-кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій, судовій і законодавчій продажній про-кремлівській владі, в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних антиукраїнських гнид ... Треба негайно провести жорстку дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса цих антиукраїнських гнид при владі, тільки потужним протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша Українська держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої кривавої паРаші.
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26.05.2020 12:13 Відповісти
Якщо нема героїв, то їх придумають, я тих,що були забудуть. У кожному часу свої герої.
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26.05.2020 12:20 Відповісти
-
Чим то про-російська влада продажних українофобів ЗЕбілів екс - блазня ...резидента- капітулянта схожа з Центральною Радою П.Скоропадського. Влада яка може повторити гірку долю цього зрадника Скоропадського. Який 14 листопада 1918 під тиском своїх проросійських налаштованих членів виходить що антиукраїнського уряду ведучи таємні продажні переговори з білогвардійцями раптом несподівано видав указ про конфедерацію з майбутньою не більшовицькою а царською Росією. У відповідь на таку зраду піднявся весь український народ. А почалося масштабного всеукраїнське повстання проти продажного гетьмана Юди. Був створений керуючий орган - Директорія, до складу якої увійшли - С.Петлюра, В.Винниченко, Ф.Швець, А.Макаренко .... Почався великомасштабний наступ на Київ. 18 листопада в жорстокому бою під Мотовилкою повстанці вщент розгромили гетьманські й німецькі частини. Німці боягузливо склали збою і здалися в обмін на безперешкодний пропуск на батьківщину, оголосивши про свій нейтралітет. 14 грудня проклятий гетьман Юда, цей німецький і кацапський продажний холуй виродок відрікся від влади і зі зі своєю наближеною проросійською зграєю зрадників боягузливо втік з німцями.
І вже 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР і без ніяких німців і кацапських федерацій. Тепер більше вже не яким скоропадам, зекам, блазням кловунам ... волелюбний українським народ ніколи в житті не дозволить злочинно плюндрувати і знищувати Українську державу.
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26.05.2020 12:34 Відповісти
 
 