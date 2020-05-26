В первый месяц лета ожидаются дожди и 18-22 градусов тепла, - "Укргидрометцентр"
В июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла).
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий прогноз размещен на сайте "Укргидрометцентра".
Согласно прогнозу, средняя месячная температура предполагается 18-22°С тепла (в горах 14-15°С тепла), что на 1,0-1,5 ° выше средних многолетних значений.
Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.
По данным наблюдений синоптиков, в июне средняя месячная температура воздуха составляет 16-21°С тепла, в горных районах 9-15°С тепла. При этом абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39°С, в горных районах 24-31°С, абсолютный минимум - 0-7°С тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3°С мороза, на высокогорье Карпат до 5°С мороза.
Среднемесячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 100-187 мм.
Отмечается, что обычно в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.
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"Холодное"....
Просто, сравнение совершенно не сопоставимо.
Все по природньому.
раньше всё стояло.
- Ты что "какая разница" только в правой, гидрометеорология наука точная.
Агроном из тебя никакой.
у меня небольшой (дача)
так вот, только то что в теплице - цветет и пахнет, то что в грунте - страдает, то холодно, то приморозки, то ветер, то ливень (спасибо не было града) и очень много тли ... а химию стараюсь не применять... мало яблок, слив и груш, вот вишня-черешня будет, смородины завались, клубничка так себе, радует чеснок (особенно озимый) и лук...
поэтому про два дождика в маю - помню, но температуру на надо забывать и почти безснежную зиму.... опять же, может я и не агроном-профи, но любитель...со стажем))))
Прекрасно знаю что нужно помидору, а что картофелю.
Не агроном, но помогаю родителям и супруге в этом нелёгком деле.
Правда, мы не выращиваем на продажу, только для себя, но технологию знаем.
Эти условия очень комфортны.
Мучнистая роса - это не вода, это - грибок. Он в почве.
На зараженной почве и в прекрасную погоду ничего не вырастет.
и даже не так дождями я н доволен (тут действительно плюс со шлангом не таскаться) как именно в холодной погоде вижу минус...мне кажется для мая это перебор и в прошлые года уже к середине мая купались и загорали, а сейчас и к началу июня еще белые и в куртках...
(а помидоры все же любят яркое солнце и спеку)
А потом нужно будет солнышко, чтобы помидорчики были сладкие.
Стихи хорошие.
И пожаров будет поменьше.
Всё ОК.
Також обіцяють, що Зеленський буде особисто зустрічати теплу погоду.