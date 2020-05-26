В первый месяц лета ожидаются дожди и 18-22 градусов тепла, - "Укргидрометцентр"

В июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий прогноз размещен на сайте "Укргидрометцентра".

Согласно прогнозу, средняя месячная температура предполагается 18-22°С тепла (в горах 14-15°С тепла), что на 1,0-1,5 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений синоптиков, в июне средняя месячная температура воздуха составляет 16-21°С тепла, в горных районах 9-15°С тепла. При этом абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39°С, в горных районах 24-31°С, абсолютный минимум - 0-7°С тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3°С мороза, на высокогорье Карпат до 5°С мороза.

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Среднемесячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 100-187 мм.

Отмечается, что обычно в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.