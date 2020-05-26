РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11137 посетителей онлайн
Новости
5 276 44

В первый месяц лета ожидаются дожди и 18-22 градусов тепла, - "Укргидрометцентр"

В первый месяц лета ожидаются дожди и 18-22 градусов тепла, -

В июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий прогноз размещен на сайте "Укргидрометцентра".

Согласно прогнозу, средняя месячная температура предполагается 18-22°С тепла (в горах 14-15°С тепла), что на 1,0-1,5 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений синоптиков, в июне средняя месячная температура воздуха составляет 16-21°С тепла, в горных районах 9-15°С тепла. При этом абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39°С, в горных районах 24-31°С, абсолютный минимум - 0-7°С тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3°С мороза, на высокогорье Карпат до 5°С мороза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев и пригород накрыла пылевая буря. ВИДЕО

Среднемесячное количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 100-187 мм.

Отмечается, что обычно в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Гидрометцентр (665) погода (2819)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Холодне літо 20 року.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:11
+7
А раніше синоптики вангували , що буде посуха та спека
показать весь комментарий
26.05.2020 12:12
+6
Тепла зима- прохолодне літо.
Все по природньому.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Холодне літо 20 року.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:11 Ответить
Одевай валенки и на завалинку.
"Холодное"....
показать весь комментарий
26.05.2020 12:20 Ответить
Згадалось "Холодное лето 53-го"
показать весь комментарий
26.05.2020 12:24 Ответить
Я тебя понял.
Просто, сравнение совершенно не сопоставимо.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:27 Ответить
Шкідливі зебіли навіть літо вбили своєю тупістю
показать весь комментарий
26.05.2020 12:52 Ответить
++
показать весь комментарий
26.05.2020 12:58 Ответить
А раніше синоптики вангували , що буде посуха та спека
показать весь комментарий
26.05.2020 12:12 Ответить
Тепла зима- прохолодне літо.
Все по природньому.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:12 Ответить
Зима теплая а лето холодное, раньше уже с середины мая жара стояла.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:12 Ответить
раньше не только жара стояла,

раньше всё стояло.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:17 Ответить
Сочувствую.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:21 Ответить
та пока рано
показать весь комментарий
26.05.2020 12:25 Ответить
Раньше были времена, а теперь - мгновения. Раньше подымался "аппарат", а теперь - давление.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:25 Ответить
если эта контора нам нормальное лето не наколдует... разогнать их нафиг!
показать весь комментарий
26.05.2020 12:12 Ответить
приблизительно так зебилы пишут о Гонтаревой, измерявшей курс гривни )))
показать весь комментарий
26.05.2020 12:18 Ответить
Странные ассоциации.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:22 Ответить
- А предсказывая погоду бубен в какой руке держать надо? Или "какая разница"?
- Ты что "какая разница" только в правой, гидрометеорология наука точная.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:01 Ответить
зима сухая, лето мокрое...урожаю не понравиться (особенно помидорчикам...да и остальное мучнистую росу прихватит...) дааа... тревожный 2020 с обломами
показать весь комментарий
26.05.2020 12:13 Ответить
Вася, занимайся лучше стихами.
Агроном из тебя никакой.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:25 Ответить
почему? конкретно - что не так?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:28 Ответить
Указанные выше погодные условия наиболее благоприятны для всех овощных культур.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:51 Ответить
Тепла нет. Помидор и перец сидят не растут. Кукуруза и кабачки не вылазят. Вот пырей и полынь - эт да.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:04 Ответить
чистотел уродился щедро
показать весь комментарий
26.05.2020 13:35 Ответить
Украинский чернозём. Палку воткни - вырастит дерево. Но за бурьянами не видно будет.
показать весь комментарий
26.05.2020 15:58 Ответить
у Вас есть огород?
у меня небольшой (дача)
так вот, только то что в теплице - цветет и пахнет, то что в грунте - страдает, то холодно, то приморозки, то ветер, то ливень (спасибо не было града) и очень много тли ... а химию стараюсь не применять... мало яблок, слив и груш, вот вишня-черешня будет, смородины завались, клубничка так себе, радует чеснок (особенно озимый) и лук...
поэтому про два дождика в маю - помню, но температуру на надо забывать и почти безснежную зиму.... опять же, может я и не агроном-профи, но любитель...со стажем))))
показать весь комментарий
26.05.2020 13:08 Ответить
Я всю жизнь живу в своё доме с садом и огородом.
Прекрасно знаю что нужно помидору, а что картофелю.
Не агроном, но помогаю родителям и супруге в этом нелёгком деле.
Правда, мы не выращиваем на продажу, только для себя, но технологию знаем.
Эти условия очень комфортны.
Мучнистая роса - это не вода, это - грибок. Он в почве.
На зараженной почве и в прекрасную погоду ничего не вырастет.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:29 Ответить
(про грибок - согласен, но ему комфортнее именно в переувлаженной среде)
и даже не так дождями я н доволен (тут действительно плюс со шлангом не таскаться) как именно в холодной погоде вижу минус...мне кажется для мая это перебор и в прошлые года уже к середине мая купались и загорали, а сейчас и к началу июня еще белые и в куртках...
(а помидоры все же любят яркое солнце и спеку)
показать весь комментарий
26.05.2020 13:46 Ответить
Мокрий червень для помідор це добре, не треба носитися зі шлангом по городі вечорами.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:53 Ответить
Абсолютно верно.
А потом нужно будет солнышко, чтобы помидорчики были сладкие.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:31 Ответить
Народна мудрість - два дощі в маю - агронома по х...ю...
показать весь комментарий
26.05.2020 12:43 Ответить
Но до стихов Васе нужно малость грамматику подучить: -тся там всякие, -ться...
показать весь комментарий
26.05.2020 13:13 Ответить
Я про содержание.
Стихи хорошие.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:32 Ответить
Да, афтар талантлив, но безграмотен.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:48 Ответить
погода как преЗЕдент... такая же х..вая
показать весь комментарий
26.05.2020 12:14 Ответить
А какая была погода при пи...датом Порошенко?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:23 Ответить
соответственно.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:06 Ответить
От тебя другого ответа и не ожидал.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:33 Ответить
Середньорічна температура 7.7 °C нікуди не ділась, зимою додало літом забрало
показать весь комментарий
26.05.2020 12:14 Ответить
Глобальне потепління? Ріалі? Кінець травня, літо на носі, а зранку +10)))
показать весь комментарий
26.05.2020 12:19 Ответить
Комфортная и урожайная погода.
И пожаров будет поменьше.
Всё ОК.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:19 Ответить
А в Крыму забодали дожди и холодно по ночам.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:27 Ответить
Это неприемлемо! Отставить.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25085413.html Офіс президента України наполегливо працює над поверненням тепла

Також обіцяють, що Зеленський буде особисто зустрічати теплу погоду.

У перший місяць літа очікуються дощі і 18-22 градусів тепла, - "Укргідрометцентр" - Цензор.НЕТ 9450
показать весь комментарий
26.05.2020 13:10 Ответить
Что-то не помню, чтоб в мае была почти такая же температура как в январе.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:17 Ответить
 
 