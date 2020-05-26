У перший місяць літа очікуються дощі і 18-22 градусів тепла, - "Укргідрометцентр"

У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний прогноз розміщенона сайті "Укргідрометцентру".

Згідно з прогнозом, середня місячна температура передбачається 18-22 °С тепла (в горах 14-15 °С тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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За даними спостережень синоптиків, у червні середня місячна температура повітря становить 16-21 °С тепла, в гірських районах 9-15 ° С тепла. При цьому абсолютний максимум температури повітря становить 32-39 °С, в гірських районах 24-31 °С, абсолютний мінімум - 0-7 °С тепла, в окремих районах північних, східних і західних областей 0-3 °С морозу, на високогір'ї Карпат до 5 °С морозу.

Середньомісячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах і Прикарпатті до 100-187 мм.

Зазначається, що зазвичай в червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.