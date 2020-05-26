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У перший місяць літа очікуються дощі і 18-22 градусів тепла, - "Укргідрометцентр"

У перший місяць літа очікуються дощі і 18-22 градусів тепла, -

У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний прогноз розміщенона сайті "Укргідрометцентру".

Згідно з прогнозом, середня місячна температура передбачається 18-22 °С тепла (в горах 14-15 °С тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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За даними спостережень синоптиків, у червні середня місячна температура повітря становить 16-21 °С тепла, в гірських районах 9-15 ° С тепла. При цьому абсолютний максимум температури повітря становить 32-39 °С, в гірських районах 24-31 °С, абсолютний мінімум - 0-7 °С тепла, в окремих районах північних, східних і західних областей 0-3 °С морозу, на високогір'ї Карпат до 5 °С морозу.

Середньомісячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах і Прикарпатті до 100-187 мм.

Зазначається, що зазвичай в червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.

Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (789)


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Топ коментарі
+7
Холодне літо 20 року.
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26.05.2020 12:11
+7
А раніше синоптики вангували , що буде посуха та спека
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26.05.2020 12:12
+6
Тепла зима- прохолодне літо.
Все по природньому.
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26.05.2020 12:12
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Холодне літо 20 року.
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26.05.2020 12:11 Відповісти
Одевай валенки и на завалинку.
"Холодное"....
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26.05.2020 12:20 Відповісти
Згадалось "Холодное лето 53-го"
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26.05.2020 12:24 Відповісти
Я тебя понял.
Просто, сравнение совершенно не сопоставимо.
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26.05.2020 12:27 Відповісти
Шкідливі зебіли навіть літо вбили своєю тупістю
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26.05.2020 12:52 Відповісти
++
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26.05.2020 12:58 Відповісти
А раніше синоптики вангували , що буде посуха та спека
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26.05.2020 12:12 Відповісти
Тепла зима- прохолодне літо.
Все по природньому.
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26.05.2020 12:12 Відповісти
Зима теплая а лето холодное, раньше уже с середины мая жара стояла.
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26.05.2020 12:12 Відповісти
раньше не только жара стояла,

раньше всё стояло.
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26.05.2020 12:17 Відповісти
Сочувствую.
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26.05.2020 12:21 Відповісти
та пока рано
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26.05.2020 12:25 Відповісти
Раньше были времена, а теперь - мгновения. Раньше подымался "аппарат", а теперь - давление.
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26.05.2020 13:25 Відповісти
если эта контора нам нормальное лето не наколдует... разогнать их нафиг!
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26.05.2020 12:12 Відповісти
приблизительно так зебилы пишут о Гонтаревой, измерявшей курс гривни )))
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26.05.2020 12:18 Відповісти
Странные ассоциации.
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26.05.2020 12:22 Відповісти
- А предсказывая погоду бубен в какой руке держать надо? Или "какая разница"?
- Ты что "какая разница" только в правой, гидрометеорология наука точная.
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26.05.2020 13:01 Відповісти
зима сухая, лето мокрое...урожаю не понравиться (особенно помидорчикам...да и остальное мучнистую росу прихватит...) дааа... тревожный 2020 с обломами
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26.05.2020 12:13 Відповісти
Вася, занимайся лучше стихами.
Агроном из тебя никакой.
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26.05.2020 12:25 Відповісти
почему? конкретно - что не так?
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26.05.2020 12:28 Відповісти
Указанные выше погодные условия наиболее благоприятны для всех овощных культур.
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26.05.2020 12:51 Відповісти
Тепла нет. Помидор и перец сидят не растут. Кукуруза и кабачки не вылазят. Вот пырей и полынь - эт да.
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26.05.2020 13:04 Відповісти
чистотел уродился щедро
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26.05.2020 13:35 Відповісти
Украинский чернозём. Палку воткни - вырастит дерево. Но за бурьянами не видно будет.
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26.05.2020 15:58 Відповісти
у Вас есть огород?
у меня небольшой (дача)
так вот, только то что в теплице - цветет и пахнет, то что в грунте - страдает, то холодно, то приморозки, то ветер, то ливень (спасибо не было града) и очень много тли ... а химию стараюсь не применять... мало яблок, слив и груш, вот вишня-черешня будет, смородины завались, клубничка так себе, радует чеснок (особенно озимый) и лук...
поэтому про два дождика в маю - помню, но температуру на надо забывать и почти безснежную зиму.... опять же, может я и не агроном-профи, но любитель...со стажем))))
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26.05.2020 13:08 Відповісти
Я всю жизнь живу в своё доме с садом и огородом.
Прекрасно знаю что нужно помидору, а что картофелю.
Не агроном, но помогаю родителям и супруге в этом нелёгком деле.
Правда, мы не выращиваем на продажу, только для себя, но технологию знаем.
Эти условия очень комфортны.
Мучнистая роса - это не вода, это - грибок. Он в почве.
На зараженной почве и в прекрасную погоду ничего не вырастет.
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26.05.2020 13:29 Відповісти
(про грибок - согласен, но ему комфортнее именно в переувлаженной среде)
и даже не так дождями я н доволен (тут действительно плюс со шлангом не таскаться) как именно в холодной погоде вижу минус...мне кажется для мая это перебор и в прошлые года уже к середине мая купались и загорали, а сейчас и к началу июня еще белые и в куртках...
(а помидоры все же любят яркое солнце и спеку)
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26.05.2020 13:46 Відповісти
Мокрий червень для помідор це добре, не треба носитися зі шлангом по городі вечорами.
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26.05.2020 12:53 Відповісти
Абсолютно верно.
А потом нужно будет солнышко, чтобы помидорчики были сладкие.
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26.05.2020 13:31 Відповісти
Народна мудрість - два дощі в маю - агронома по х...ю...
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26.05.2020 12:43 Відповісти
Но до стихов Васе нужно малость грамматику подучить: -тся там всякие, -ться...
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26.05.2020 13:13 Відповісти
Я про содержание.
Стихи хорошие.
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26.05.2020 13:32 Відповісти
Да, афтар талантлив, но безграмотен.
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26.05.2020 14:48 Відповісти
погода как преЗЕдент... такая же х..вая
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26.05.2020 12:14 Відповісти
А какая была погода при пи...датом Порошенко?
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26.05.2020 12:23 Відповісти
соответственно.
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26.05.2020 13:06 Відповісти
От тебя другого ответа и не ожидал.
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26.05.2020 13:33 Відповісти
Середньорічна температура 7.7 °C нікуди не ділась, зимою додало літом забрало
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26.05.2020 12:14 Відповісти
Глобальне потепління? Ріалі? Кінець травня, літо на носі, а зранку +10)))
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26.05.2020 12:19 Відповісти
Комфортная и урожайная погода.
И пожаров будет поменьше.
Всё ОК.
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26.05.2020 12:19 Відповісти
А в Крыму забодали дожди и холодно по ночам.
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26.05.2020 12:27 Відповісти
Это неприемлемо! Отставить.
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26.05.2020 12:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25085413.html Офіс президента України наполегливо працює над поверненням тепла

Також обіцяють, що Зеленський буде особисто зустрічати теплу погоду.

У перший місяць літа очікуються дощі і 18-22 градусів тепла, - "Укргідрометцентр" - Цензор.НЕТ 9450
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26.05.2020 13:10 Відповісти
Что-то не помню, чтоб в мае была почти такая же температура как в январе.
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26.05.2020 14:17 Відповісти
 
 