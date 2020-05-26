У перший місяць літа очікуються дощі і 18-22 градусів тепла, - "Укргідрометцентр"
У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний прогноз розміщенона сайті "Укргідрометцентру".
Згідно з прогнозом, середня місячна температура передбачається 18-22 °С тепла (в горах 14-15 °С тепла), що на 1,0-1,5° вище середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
За даними спостережень синоптиків, у червні середня місячна температура повітря становить 16-21 °С тепла, в гірських районах 9-15 ° С тепла. При цьому абсолютний максимум температури повітря становить 32-39 °С, в гірських районах 24-31 °С, абсолютний мінімум - 0-7 °С тепла, в окремих районах північних, східних і західних областей 0-3 °С морозу, на високогір'ї Карпат до 5 °С морозу.
Середньомісячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах і Прикарпатті до 100-187 мм.
Зазначається, що зазвичай в червні збільшується порівняно з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.
Будь ласка, зачекайте...
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"Холодное"....
Просто, сравнение совершенно не сопоставимо.
Все по природньому.
раньше всё стояло.
- Ты что "какая разница" только в правой, гидрометеорология наука точная.
Агроном из тебя никакой.
у меня небольшой (дача)
так вот, только то что в теплице - цветет и пахнет, то что в грунте - страдает, то холодно, то приморозки, то ветер, то ливень (спасибо не было града) и очень много тли ... а химию стараюсь не применять... мало яблок, слив и груш, вот вишня-черешня будет, смородины завались, клубничка так себе, радует чеснок (особенно озимый) и лук...
поэтому про два дождика в маю - помню, но температуру на надо забывать и почти безснежную зиму.... опять же, может я и не агроном-профи, но любитель...со стажем))))
Прекрасно знаю что нужно помидору, а что картофелю.
Не агроном, но помогаю родителям и супруге в этом нелёгком деле.
Правда, мы не выращиваем на продажу, только для себя, но технологию знаем.
Эти условия очень комфортны.
Мучнистая роса - это не вода, это - грибок. Он в почве.
На зараженной почве и в прекрасную погоду ничего не вырастет.
и даже не так дождями я н доволен (тут действительно плюс со шлангом не таскаться) как именно в холодной погоде вижу минус...мне кажется для мая это перебор и в прошлые года уже к середине мая купались и загорали, а сейчас и к началу июня еще белые и в куртках...
(а помидоры все же любят яркое солнце и спеку)
А потом нужно будет солнышко, чтобы помидорчики были сладкие.
Стихи хорошие.
И пожаров будет поменьше.
Всё ОК.
Також обіцяють, що Зеленський буде особисто зустрічати теплу погоду.