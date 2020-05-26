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"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая выкупила долг Белоцерковского завода по производству автомобильных шин "Росава", хочет единолично управлять процедурой банкротства предприятия и затем распродать его по частям, превратив уникальное для Украины оборудование на металлолом.

Об этом говорится в публикации РБК -Украина, пишут Українські новини.

В статье подчеркивается, что проблемы в ЧАО "РОСАВА" начались в 2014 году, когда были утрачены крупнейшие рынки сбыта продукции - российский и бразильский. Несмотря на все попытки руководства завода удержать ситуацию, в 2018 владельцы вынуждены были объявить о банкротстве предприятия, потому что не могли рассчитаться по своим кредитным обязательствам.

При этом отечественного производителя не поддерживает государство, а постоянный рост цен на энергоносители лишает конкурентных преимуществ на экспортных рынках. Осложняет ситуацию отсутствие в Украине сырья для производства шин, поэтому 95% составляющих продукции - от каучука до корда - "Росава" вынуждена импортировать.

При этом в статье подчеркивается, что даже в таких сложных условиях, в процессе банкротства менеджмент предприятия сумел не только сохранить предприятие, но и модернизировать производство, усовершенствовать технологии, открыть новые рынки и сохранить коллектив - около 3 тысяч человек.

Как отметил председатель профкома ЧАО "Росава" Михаил Золотоверх, даже в процессе банкротства предприятие вовремя выплачивает сотрудникам зарплату и налоги в бюджеты всех уровней.

"За время, пока предприятие в банкротстве, мы выплатили околоц 150 млн грн., в т.ч. за 1 квартал 2020 - 50 млн грн. И являемся самым крупным плательщиком в местный бюджет", - заявил он.

В ноябре 2019 ООО ФК "Инвестохиллс Веста" выкупило у ФГВФЛ около 2,5 млрд. и 16 млрд. долгов ЧАО "РОСАВА" как поручителя других предприятий группы. Причем этот долг был куплен за сумму меньшую, чем на 90 процентов фактической его стоимости.

"На сегодняшний день" Инвестохиллс Веста "включена в реестр кредиторов" Росава "как обеспеченный кредитор. То есть без права голоса на собрании и комитете кредиторов, которые будут в дальнейшем определять судьбу процедуры банкротства. Также суд назначил экспертизу с целью определения стоимости залогового имущества и размера долга "Росавы" перед кредитором. Однако "Инвестохиллс Веста" не удовлетворяет ни пассивный статус, ни соблюдение всех судебных процедур. Здесь не скрывают: они заинтересованы в том, чтобы управлять процедурой банкротства единолично, определив порядок проведения торгов и как можно быстрее продать имущество ", - говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что в случае продажи с аукциона активов, указанных "Инвестахиллс Веста", другие кредиторы не получат удовлетворения по обязательствам. Также очевидно, что в этом случае предприятие "Росава" будет уничтожено, уничтожен единственный в Украине шинный комплекс, чтоприведет к лишению 3000 работников работы, значительному ущербу для местного бюджета, ведь предприятие является бюджетообразующим для Белой Церкви.

Мэр города Геннадий Дикий также подчеркивает важность предприятия для Белой Церкви, которое платит налоги, помогает белоцерковцам в борьбе с коронавирусом, а также обеспечивает своей котельной отопление одного из районов города и канализацию.

Поэтому, отмечается в статье, стоит не допустить уничтожения "Росавы", а сохранить предприятие.

"Надо приложить максимум усилий для сохранения предприятия, его уникального производства, тысяч работников, торговой марки, которая известна во всем мире как одна из визитных карточек нашей страны. В таком случае" Росава "не только будет продолжать работать, приносить прибыль и пополнять бюджет города и области , но и прославлять Украину в мире ", - говорится в публикации.

Автор: 

банкротство (284) Белая Церковь (178) компания (137)


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Топ комментарии
+18
Я просто знаю города в Украине, где все заводы выкуплены кацапами и порезаны на металлолом. Например Херсон.
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26.05.2020 13:32
+14
Основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков более 10 лет работал в "Альфа-Групп" - российской финансовой структуре, прославившейся далеко за пределами РФ своими схемами по борьбе за активы.

Говоришь бизнес-план? Ну-ну. В новости про бизнес-план все написано - металлолом, вот главная цель бизнес-плана.
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26.05.2020 13:20
+12
Почему бы это предприятие не продать Гудиеру например, или другому мировому бренду? Даже подарить, с условием инвестиций и продолжением выпуска продукции и то было бы выгодней Украине.
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26.05.2020 13:21
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Правила форума Совет форумчан
Ну тут спірне питання, звичайно. Робочі місця, податки і т.п. це, звичайно, добре, але якщо продукція не є конкурентноспроможною за якістю або ціною, то це швидше повернення до совка, де всюди були суцільні дотації. Хіба що є чудовий бізнес-план, як почати робити шини з дуже хорошим співвідношенням ціна\якість і потрібна тимчасова допомога, на його втілення. А потім знову завод стане прибутковим.
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26.05.2020 13:16 Ответить
Основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков более 10 лет работал в "Альфа-Групп" - российской финансовой структуре, прославившейся далеко за пределами РФ своими схемами по борьбе за активы.

Говоришь бизнес-план? Ну-ну. В новости про бизнес-план все написано - металлолом, вот главная цель бизнес-плана.
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26.05.2020 13:20 Ответить
а чего ты не выкупил??? Вот ты бы тогда РАЗРУЛИЛ!!!!
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26.05.2020 13:24 Ответить
Я просто знаю города в Украине, где все заводы выкуплены кацапами и порезаны на металлолом. Например Херсон.
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26.05.2020 13:32 Ответить
Заводы режут на металолом местное быдлоэлита!
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26.05.2020 14:00 Ответить
Кацапи всі підприємства,захоплені в Україні(за борги,чи інше) ,особливо стратегічні ,----просто знищують! Згадайте ЗАлК--єдиний алюм.комбінат в Україні і т.д.,і т.і. ...
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26.05.2020 14:18 Ответить
а ты на нормальные аргументы и вопросы по существу всегда отвечаешь: "А чего ты не...?"
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26.05.2020 13:37 Ответить
Ты сначала вопросы задавать научись балабол!
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26.05.2020 13:58 Ответить
Как то решил что куплю себе на авто "россаву", типа поддержу украинского производителя, так сказать. Сидел, искал... оказалось такого размера 16 как мне нужен они не делают, делают но ширина или высота не такая как мне нужна... плюнул и купил польскую Дебику. Там все размеры и виды есть...
Вот такое оно "уникКАЛьное"!
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26.05.2020 13:22 Ответить
Когда то использовал росавовские шины - отвратительное качество. Лучше доплатить и поставить нормальную резину. Лучше всего, на мой вкус, финская Нокиан.
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26.05.2020 13:51 Ответить
Последнее время у них пошли хорошие шины серии WQ. Реально не уступают импортным. Но вот с-ка проблема,размеры только те что получилось, а не те что надо!
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26.05.2020 13:56 Ответить
Возможно, но они уже создали себе имидж - производителей говняной резины. И поездив на хорошей, пускай и дорогой, резине, на росаву уже не перейдешь.
Те кто попадал в сложные зимнии погодные условия - тот меня поймет.
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26.05.2020 14:01 Ответить
на Ланос вполне нормально было, и летняя и зимняя. А на Лексус Росава не делает))
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26.05.2020 16:11 Ответить
ЧОМУ НЕ Є КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЮ??? НОРМАЛЬНО КАТАЮСЯ І ВЗИМКУ І ЛІТОМ, ВЖЕ 5 РОКІВ! НІЧИМ НЕ ГІРШЕ, А НАВІТЬ КРАЩЕ ВСЯКИХ бєлшин і кам(
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26.05.2020 14:50 Ответить
Не знаю чому. Але факт є факт - з якоїсь причини вони-таки збанкрутували, так? Якби були супербомбезні шини, мабуть же ж банкрутами не стали? Знову ж таки. Треба порівнювати не повним гівном типу бєлшин, а з імпортними середняками, типу Хенкук і т.п.
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26.05.2020 14:57 Ответить
Да, Росава это далеко не лучшее качество. Спасать контору конечно хорошо, но какой ценой? Почему бэушные шины из Европы предпочтительнее новых с Росавы? Последние 4 колеса, что у меня были росавовские пришлось выкинуть - 3 пошли шишками. А импортные работают. То зачем мне лично, как водителю это безобразие, подвергать свою жизнь опасности, или выбрасывать испорченные шины, которые успели пройти по 5 тыс км...
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26.05.2020 15:17 Ответить
Наверняка за Инвестохиллс Веста торчат паРашинские уши.
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26.05.2020 13:16 Ответить
В чем уникальность убыточного предприятия??? Может теперь запретить ввозить качественные шины потому что оно уникальное???
Если оно банкрот то оно - ОТСТОЙНОЕ!!! Которое не смогло приспособиться к рыночным условиям!
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26.05.2020 13:17 Ответить
Почему бы это предприятие не продать Гудиеру например, или другому мировому бренду? Даже подарить, с условием инвестиций и продолжением выпуска продукции и то было бы выгодней Украине.
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26.05.2020 13:21 Ответить
Потому что гудиеру оно нахрен не надо! Это для Украины оно "униКАЛьное", а для гудиера это прошлый век!
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26.05.2020 13:23 Ответить
Значит продать его конкурентам. Шины - ходовой товар и мировые бренды скупают производства по всему миру, модернизируют его и продолжают выпуск шин. Да и модернизация особо не нужна, нужны патентованные составы.
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26.05.2020 13:27 Ответить
Да не нужен мировым брендам этот утиль!!!
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26.05.2020 13:31 Ответить
просто нужно думать, работать и думать! А у нас только 3,14здеть могут за инвест-няню да по быстренькому кармашки набивать . И речь не только про поколение Зе....я уже молчу что во время войны, да на военную технику, "резина" совсем не лишняя. А то глядишь у кацапов придется покупать
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26.05.2020 13:40 Ответить
Все зависит от налогов. Зачем иностранцам вести бизнес в Украине если в Польше да и той же России условия для ведения бизнеса лучше. Потому мировые бренды и настроили заводов в России и Польше, а мы и дальше сидим удивляемся почему инвесторы не идут? Так нужно климат создать для инвесторов. Тогда и рабочие места появяться. Но о рабочих местах никто не думает все думают о собственном кармане. Если налоги сделать меньше соответственно меньше можно будет из бюджета украсть. Вот так и живем. Все ждем когда честные люди придут во власть, а их нет.
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26.05.2020 15:03 Ответить
это вы теперешней зеленой власти предлагаете это сделать?) Не смогут
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26.05.2020 16:12 Ответить
Ну так два основных бывших клиента Мордор и Бразилия уже говорят о уровне продукции...
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26.05.2020 13:29 Ответить
Якби українці замість білоруських і російських шин купляли РОСАВУ, то підприємству було б чудово жити... Але наше бидло населення нашось куплялє шини з країни агресора і його білоруської колонії.
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26.05.2020 13:26 Ответить
а на якому авто Ви пересуваєтесь? З дітьми чи без? Далеко? Часто? По яким дорогам?
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26.05.2020 13:42 Ответить
Нет ответа...
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26.05.2020 13:57 Ответить
Рено Логан. Стояла і Росава і китайська... Росава думаю не гірша за російську чи білоруську. Чи ви не згодні?
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26.05.2020 16:15 Ответить
дякую за відповідь на одне з питань...мабуть не гірша за цих виробників. Впевнений що на Вашому авто ця резина супер) Але Россава на TOYOTA мабуть не доречна. Але, повторю, все ж таки на військову техніку, під час війни було б норм
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26.05.2020 16:37 Ответить
На рахунок ЗСУ:не знаю,як зараз, але за останні роки шини великих розмірів цього виробника було проблематично замовити саме через поставки в армію. Якщо були держзамовлення,то інфа про банкрутство трохи підозріла. А іхня зимова Premiori цілком пристойна і одна з найдешевших.
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26.05.2020 20:08 Ответить
нормальная резина!у меня на Шниве стоит всесезонка ВС-54. я уже со счёту сбился сколько она выходила
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26.05.2020 18:55 Ответить
Для тебя при езде по ХРЕНОВЫМ украинским дорогам, что важнее: ураПатриотизм или безопасность своя и своей семьи?

Росава - хреновая резина, особенно зимняя. Имел удовольствие сравнить и российскую, и украинскую, и корейскую, и финскую резины. И могу сказать, что российская, что украинская - одинаковое ГОВНО. Так как нужно было внедрять новые технологии, а у нас привыкли впаривать на внутреннем рынке обычное барахло.
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26.05.2020 13:58 Ответить
кстати весь Нокиан, что у нас продается, изготовлен на расии...
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26.05.2020 16:13 Ответить
Возможно, но от этого она не перестала быть Нокиан.
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26.05.2020 19:57 Ответить
разочарую тебя, наполовину перестала)) качество сильно упало
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27.05.2020 12:28 Ответить
Уже четыре года не покупал, а до этого была супер резина.
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27.05.2020 14:43 Ответить
коллега проездил на Нокиане СУВ, купил лет 6 назад, очень так себе. Всякие Йокогамы и Бриджстоуны гораздо лучше. Даже Кумо лучше
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27.05.2020 16:52 Ответить
Щас я разогнался покупать всякое дерьмо. Шины бу из европы и то лучше, если нет денег на новые. Вы видать не водитель. Польская Дебика новая стоит почти столько же, а качество как небо и земля...то я должен быть дураком и выбрасывать деньги на отечественного буржуя, который не заботится о качестве?
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26.05.2020 15:20 Ответить
При таких налогах,при таких взяточниках,при ахметках и фирташах на энергетике никакого бизнеса в Украине быть не может,закрывать и резать - единственно разумное решение.
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26.05.2020 13:26 Ответить
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 4858

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"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 6344

...
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 8186

...
"Росаву" хотят превратить в "Днепршину": просто порезать на металлолом, - СМИ - Цензор.НЕТ 2942

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26.05.2020 13:26 Ответить
шинный завод Днепра "Днепрошина"
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26.05.2020 13:27 Ответить
Тимошенко Юлии привет-с этого предприятия начинала , так бы сейчас выглядела Украина при ее приЗЕденстве
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26.05.2020 14:07 Ответить
Да она так и выглядит. Нужно это признать и начинать что-то делать.
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26.05.2020 15:05 Ответить
_Стервятникам Ненасытным украинское производство не интересно, это ж не олигархам прислуживать.
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26.05.2020 13:31 Ответить
Та й нинішні "ефективні власники" "Росави" є ще тою мерзотою - вони після кучманоїдної ваучерної "приватизації" свідомо і фіктивно "збанкрутували" підприємство, "прокинувши" усіх акціонерів на зеро. Тож просто до жадібних злочинних потвор повернувся своєрідний "бумеранг".
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26.05.2020 13:50 Ответить
как хорошо что на цензоре экономисты мирового уровня, не то что в федеральном правительстве США.
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26.05.2020 13:50 Ответить
Кто-нибудь из присутсвующих ездит на росавовской резине?
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26.05.2020 13:56 Ответить
я ездил, лет 8 назад. Отстой. Дорогу зимой не держат, на подьемах со снегом - дико пробуксовывают.
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26.05.2020 14:03 Ответить
Нам своє життя дорожче, ніж підтримувати вітчизняного виробника всякого гавна.
Їздив на цьому лайні в 90-х роках на Джетті, змушений був купити наперед два дорожчі колеса, щоб машина хоч трохи тримала дорогу. При боковому вітрі взимку задницю зносило. Плюнув, купив ще 2 нормальні скати і з тих пір не купив би Росаву навіть, якби вона була безплатна.
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26.05.2020 14:13 Ответить
В прошлому році взяв літній комплект. 7-8 000 км. Ніяких нарікань поки немає. Все ОК. (зимою на польській).
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26.05.2020 14:29 Ответить
БТРы и КРАЗы неплохо ездят.
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26.05.2020 15:26 Ответить
щас нет, а когда был Ланос, то на нем норм была их и летняя и зимняя с шипами
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26.05.2020 16:14 Ответить
Шины в смартфон не засунешь! Вам ведь сказали, что у нас диджитализация и Страна в смартфоне!!! Кстати, жратва тоже в смартфоне!
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26.05.2020 14:01 Ответить
Сначала Росаву приХватизировал говнюк по фамилии Жеваго, который не смог распорядиться предприятием с современным оборудованием и когда закрылся кацапский рынок не смог работать в условиях реальной конкуренции, так же он довел до банкротства КРАЗ и банк Финансы и кредит, это только из того что я вспомнил навскидку! Пока такие олигархи умеющие только работать со сверхприбыльным сырьевым экспортом, а не реальным производством, будут доминировать у нас в стране ничего хорошего не будет!
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26.05.2020 14:25 Ответить
Схемы ухода от налогов и воровство. Активы переведены в новую фирму Премиори, а долги на ЗАО РОСАВА. Так было уничтожено ОАО РОСАВА, с акциями людей по ваучерам. Обычная схема мошенничества , которая крышуется "народной" властью.
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26.05.2020 14:30 Ответить
и премиори не айс резина
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26.05.2020 15:21 Ответить
Уничтожение предприятий началось с 1991 года, сейчас последние уничтожаются.
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26.05.2020 14:47 Ответить
Да пусть режут скорее,эта росава загадила речку Рось,до безобразия
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26.05.2020 15:37 Ответить
 
 