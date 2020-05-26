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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав провалил обеспечение "Плаквенилом" больных с аутоимунными заболеваниями, - Бутусов

Минздрав провалил обеспечение

Министерство здравоохранения не смогло обеспечить украинцев с аутоимунными заболеваниями необходимым для них препаратом "Плаквенил", который также используют для лечения больных с коронавирусом.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ни министр Скалецкая, ни министр Степанов уже в течение трех месяцев оказались неспособны обеспечить снабжение, чтобы больные получили возможность хотя бы купить себе немного "Плаквенила". Это лекарство на каждый день. Тысячи людей с красной волчанкой и прочими тяжелыми болезнями вынуждены, как обычно, сами искать себе и доставать лекарство за рубежом, как-то находить знакомых, как угодно, но без помощи государства. Как часто у нас - громкая реклама, что все закупили, а как оно распределяется и кому достается - не продумали и не сделали. Зачем покупали "Плаквенил" за государственный счет, если тем, кому он нужнее всего, не досталось ничего?" - пишет журналист.

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Бутусов приводит слова журналистки Татьяны Галковской.

"А между тем "Плаквенил", который МОЗ закупил не только для борьбы с COVID-19, но и для пациентов с аутоимунными заболеваниями, так к этим пациентам и не попал. Поскольку его зачем-то всунули в программу "Доступные лекарства", то получить гидроксихлорохин можно только по электронному рецепту врача. Недавно уточняла у своего семейного врача - говорит, электронный рецепт выписать не может. В МОЗ сидят, как собака на сене, и никак не могут решить, что со всем этим счастьем делать", - отмечает Галковская.

Читайте также: Тысячи больных аутоиммунными заболеваниями столкнулись с дефицитом лекарств. Уже обеспечена поставка 3 тысяч упаковок "Плаквенила", - Бутусов

Напомним, ранее Бутусов уже обращал внимание Минздрава на то, что люди, больные красной волчанкой и воспалительным артритом брошены один на один с бедой.

"19 марта этот препарат разрекламировал лично президент Трамп как средство против коронавируса, и его мгновенно раскупили в аптеках по всему миру.

Больным красной волчанкой или воспалительным артритом этот препарат спасает жизнь. И люди сейчас мечутся в поисках препарата. Необходимо обеспечить поставки "Плаквенила" в страну, и нормирование продажи зависимым от него пациентам. Иначе последствия будут очень тяжелыми", - сообщал журналист.

После этого глава МОЗ Максим Степанов пообещал, что больных красной волчанкой обеспечат препаратом "Плаквенил".

карантин (16729) лекарства (1223) Минздрав (4899) Бутусов Юрий (4353) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
то всьо фігня, аби сімейний бізнес процвітав
правда ж, Стєпаша?
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26.05.2020 13:12
+8
Зєбіли повинні страждати! А ще краще - виздихати!!!
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26.05.2020 13:14
+7
МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8754
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26.05.2020 13:59
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Правила форума Совет форумчан
то всьо фігня, аби сімейний бізнес процвітав
правда ж, Стєпаша?
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26.05.2020 13:12 Ответить
А где сейчас все которые распространяли кацапские фейки о Порошенко и говорили - лишь бы не Порох
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26.05.2020 13:19 Ответить
А при Пете короновируса не было. Бу-га-га.
Вернем Петю - избавим мир от короновируса.
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26.05.2020 13:24 Ответить
Загубився, придурку, в просторі і часі?
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26.05.2020 13:36 Ответить
придурок на допит не прийшов..треба його пєндєлями заганяти чи шо?
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26.05.2020 13:39 Ответить
Ще один ідіот, босой... А чого вас тільки двоє? Решта де, вже порозбігались? Очко то ж не залізне, правда?
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26.05.2020 13:44 Ответить
невже шмарклюватого віслюка оманського вже на допит викликають, він же нелох 42, щоб ходити, то може пендалями й зажени.
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26.05.2020 13:53 Ответить
ГБР в стиле "а ля Бубочка"
1.Записать видео о предъявлении Порошенку обвинений в очередной х....е.
2. Показать видосик всей стране.
3. Документ Порошенку не прислать.
Главное не процесс, главное для зеленой пошести -- видосики.
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26.05.2020 13:54 Ответить
если из-за министра помрет хотя бы один поциент, тогда министр = гореть вечно", даже если он не православный, так что я не думаю чтобы настолько подло делал этот чувак. Вон, писали что из-за Семашко, или как его, погибли 200 поциентов - но не верю, так как гром не поразил его, а если и не поразил, то будет "гореть вечно", прямо возле Васи, который убил соседа из-за курицы, но не раскаялся по причине бегства от ментов и смерти, уснумши устамши в озере и носках.
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26.05.2020 13:45 Ответить
Зєбіли повинні страждати! А ще краще - виздихати!!!
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26.05.2020 13:14 Ответить
так то воно так... але ж серед страждаючих не тільки зебіли
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26.05.2020 13:16 Ответить
73 з лихою проценти так то воно так є
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26.05.2020 13:19 Ответить
Каких 73? За Зелю проголосовали 13 млн с 40, а это уже только где-то 28%
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26.05.2020 13:22 Ответить
Явка 61,37 % (второй тур)
плюс ~38.63% тех ребят, которым "акакаяразница" какой президент и не пришли на голосование.
итого в сумме 83.43%, а не какие-то 73.
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26.05.2020 13:35 Ответить
тепер давай в пропорції по *******
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26.05.2020 13:40 Ответить
сии проценты сосчитали от голосов принявших участие в голосовании, а не от количества народу
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26.05.2020 13:54 Ответить
А сколько миллионов за Петю ? 1 из 40 ?
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26.05.2020 14:55 Ответить
це ж гуманітарна катастрофа
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26.05.2020 13:22 Ответить
А що робити, коли гуманітарії в школі зєбілам мізки не вправили?
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26.05.2020 13:24 Ответить
це риторичне питання, без відповіді.
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26.05.2020 13:28 Ответить
Есть способ

МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3859
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26.05.2020 14:01 Ответить
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26.05.2020 14:42 Ответить
МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8754
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26.05.2020 13:59 Ответить
Ліс рубають, тріски летять.
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26.05.2020 13:22 Ответить
тепер виявляєця шо той плаквеніл шкодить при коронавірусі, но дєло сдєлано - дорогущій прєпарат тепер в ціні як рєактівний самальот і так же розходиця
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26.05.2020 13:15 Ответить
Взагалі, кажуть, що незабаром нікому не буде забезпечення від держави.
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26.05.2020 13:21 Ответить
і тут барига вінават...скока ж можна
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26.05.2020 13:29 Ответить
Так некого же больше ставить.
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26.05.2020 13:48 Ответить
на тебе 100млрд. и сделай так шоб все бабки в поликлинике получили 3 часа разговора о больных суглобах и 15кг. лекарств, которые тут же продадут, так как на этих бабках можно моторы от трактора переносить и даже не крякнут.

я не за Степанова, но за правду.
на - и сделай, а остальное не волнует.
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26.05.2020 13:48 Ответить
все є у вільному продажі https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
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26.05.2020 13:48 Ответить
И в Александрии и Хмельницком тоже есть???
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26.05.2020 13:51 Ответить
Кто то удивлён?
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26.05.2020 13:46 Ответить
Ура зебилам и лично Степанову!
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26.05.2020 13:47 Ответить
чиста брехня https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
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26.05.2020 13:47 Ответить
Министерство здравоохранения не смогло обеспечить украинцев с аутоимунными заболеваниями необходимым для них препаратом "Плаквенил", Источник: https://censor.net/n3198031\\\\\\\\\\\\\\

= не "купить", а "получить".
за бабло я се и палату от краба или омара с раком в Израиле куплю, а тут нужно "нахаляву"
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26.05.2020 13:50 Ответить
https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
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26.05.2020 13:48 Ответить
Киев - это, конечно, Украина. Но, все таки кроме Киева есть еще и другие населенные пункты.
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26.05.2020 13:50 Ответить
Посмотрите, может его уже в Эпицентре продают!
МОЗ провалив забезпечення "Плаквенілом" хворих з аутоімунними захворюваннями, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9087
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26.05.2020 13:56 Ответить
А так же не обеспечили больных диабетом, детей, как это было последних года 2 - 3 тест-полосками, системами измерений, а в феврале и марте чуть не завалили поставки инсулина...
По выбирали нах....!
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26.05.2020 14:00 Ответить
а що той мінздрав чи влада взагалі НЕ провалила??? Здається, "влучання 100 зі 100 !!!
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26.05.2020 14:39 Ответить
стєпанов-ти пі#орас.
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26.05.2020 14:43 Ответить
Зато Зеленский-хароший человек! Нам-же президент нужен такой чтобы молодой хороший и пох что ни в зуб ногой в вопросах управления страной и Украина загибается.
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26.05.2020 14:47 Ответить
"Плаквеніл" = гідроксихлорохіну сульфат. Показання: Лікування ревматоїдного артриту, ювенільного ревматоїдного артриту, дискоїдного та системного червоного вовчака, а також дерматологічних захворювань,причиною виникнення або погіршення перебігу яких є дія сонячного світла.
Чому не замінити це все лазерною терапією та інформаційною терапією? Адже вони не просто допомагають, а ще й ВИЛІКОВУЮТЬ!!! Тим паче, що ситуація з коронавірусом показала повну неспроможність світової фармацевтичної медицини.
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26.05.2020 15:25 Ответить
Чувак - ты дебил !!!!!! При красной волчанке плаквенил заменить нельзя !!!!! Глотай зеленку !!!! От вавок в голове... типа памагает !!!!
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26.05.2020 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VEQzKOh_3U0 Зеленский - угроза для Украины. Провалы на всех фронтах.
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26.05.2020 15:39 Ответить
Коли вже Стєпанов поборе наслєдіє Супрун ! Доки ця американка заважатиме такому чудовому міністру ???
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26.05.2020 17:44 Ответить
 
 