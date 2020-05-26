Минздрав провалил обеспечение "Плаквенилом" больных с аутоимунными заболеваниями, - Бутусов

Министерство здравоохранения не смогло обеспечить украинцев с аутоимунными заболеваниями необходимым для них препаратом "Плаквенил", который также используют для лечения больных с коронавирусом.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ни министр Скалецкая, ни министр Степанов уже в течение трех месяцев оказались неспособны обеспечить снабжение, чтобы больные получили возможность хотя бы купить себе немного "Плаквенила". Это лекарство на каждый день. Тысячи людей с красной волчанкой и прочими тяжелыми болезнями вынуждены, как обычно, сами искать себе и доставать лекарство за рубежом, как-то находить знакомых, как угодно, но без помощи государства. Как часто у нас - громкая реклама, что все закупили, а как оно распределяется и кому достается - не продумали и не сделали. Зачем покупали "Плаквенил" за государственный счет, если тем, кому он нужнее всего, не досталось ничего?" - пишет журналист.

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Бутусов приводит слова журналистки Татьяны Галковской.

"А между тем "Плаквенил", который МОЗ закупил не только для борьбы с COVID-19, но и для пациентов с аутоимунными заболеваниями, так к этим пациентам и не попал. Поскольку его зачем-то всунули в программу "Доступные лекарства", то получить гидроксихлорохин можно только по электронному рецепту врача. Недавно уточняла у своего семейного врача - говорит, электронный рецепт выписать не может. В МОЗ сидят, как собака на сене, и никак не могут решить, что со всем этим счастьем делать", - отмечает Галковская.

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Напомним, ранее Бутусов уже обращал внимание Минздрава на то, что люди, больные красной волчанкой и воспалительным артритом брошены один на один с бедой.

"19 марта этот препарат разрекламировал лично президент Трамп как средство против коронавируса, и его мгновенно раскупили в аптеках по всему миру.

Больным красной волчанкой или воспалительным артритом этот препарат спасает жизнь. И люди сейчас мечутся в поисках препарата. Необходимо обеспечить поставки "Плаквенила" в страну, и нормирование продажи зависимым от него пациентам. Иначе последствия будут очень тяжелыми", - сообщал журналист.

После этого глава МОЗ Максим Степанов пообещал, что больных красной волчанкой обеспечат препаратом "Плаквенил".