Минздрав провалил обеспечение "Плаквенилом" больных с аутоимунными заболеваниями, - Бутусов
Министерство здравоохранения не смогло обеспечить украинцев с аутоимунными заболеваниями необходимым для них препаратом "Плаквенил", который также используют для лечения больных с коронавирусом.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Ни министр Скалецкая, ни министр Степанов уже в течение трех месяцев оказались неспособны обеспечить снабжение, чтобы больные получили возможность хотя бы купить себе немного "Плаквенила". Это лекарство на каждый день. Тысячи людей с красной волчанкой и прочими тяжелыми болезнями вынуждены, как обычно, сами искать себе и доставать лекарство за рубежом, как-то находить знакомых, как угодно, но без помощи государства. Как часто у нас - громкая реклама, что все закупили, а как оно распределяется и кому достается - не продумали и не сделали. Зачем покупали "Плаквенил" за государственный счет, если тем, кому он нужнее всего, не досталось ничего?" - пишет журналист.
Бутусов приводит слова журналистки Татьяны Галковской.
"А между тем "Плаквенил", который МОЗ закупил не только для борьбы с COVID-19, но и для пациентов с аутоимунными заболеваниями, так к этим пациентам и не попал. Поскольку его зачем-то всунули в программу "Доступные лекарства", то получить гидроксихлорохин можно только по электронному рецепту врача. Недавно уточняла у своего семейного врача - говорит, электронный рецепт выписать не может. В МОЗ сидят, как собака на сене, и никак не могут решить, что со всем этим счастьем делать", - отмечает Галковская.
Напомним, ранее Бутусов уже обращал внимание Минздрава на то, что люди, больные красной волчанкой и воспалительным артритом брошены один на один с бедой.
"19 марта этот препарат разрекламировал лично президент Трамп как средство против коронавируса, и его мгновенно раскупили в аптеках по всему миру.
Больным красной волчанкой или воспалительным артритом этот препарат спасает жизнь. И люди сейчас мечутся в поисках препарата. Необходимо обеспечить поставки "Плаквенила" в страну, и нормирование продажи зависимым от него пациентам. Иначе последствия будут очень тяжелыми", - сообщал журналист.
После этого глава МОЗ Максим Степанов пообещал, что больных красной волчанкой обеспечат препаратом "Плаквенил".
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правда ж, Стєпаша?
Вернем Петю - избавим мир от короновируса.
1.Записать видео о предъявлении Порошенку обвинений в очередной х....е.
2. Показать видосик всей стране.
3. Документ Порошенку не прислать.
Главное не процесс, главное для зеленой пошести -- видосики.
плюс ~38.63% тех ребят, которым "акакаяразница" какой президент и не пришли на голосование.
итого в сумме 83.43%, а не какие-то 73.
я не за Степанова, но за правду.
на - и сделай, а остальное не волнует.
= не "купить", а "получить".
за бабло я се и палату от краба или омара с раком в Израиле куплю, а тут нужно "нахаляву"
По выбирали нах....!
Чому не замінити це все лазерною терапією та інформаційною терапією? Адже вони не просто допомагають, а ще й ВИЛІКОВУЮТЬ!!! Тим паче, що ситуація з коронавірусом показала повну неспроможність світової фармацевтичної медицини.